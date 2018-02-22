Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,27
|-0,78
|-1,55
|Acıpayam Selüloz
|2,70
|2,66
|1,89
|Adana Çimento (A)
|6,11
|-0,65
|1,83
|Adana Çimento (B)
|4,28
|0,23
|1,42
|Adana Çimento (C)
|1,03
|-1,90
|22,62
|Adel Kalemcilik
|15,82
|0,00
|-3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|-1,89
|4,52
|Afyon Çimento
|7,74
|0,13
|-0,51
|AG Anadolu Grubu Holding
|28,58
|-0,49
|20,59
|Ak Enerji
|0,92
|-1,08
|1,10
|Akbank
|10,51
|0,10
|6,70
|Akçansa
|10,71
|0,85
|-1,56
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,84
|3,00
|-1,52
|Akfen GMYO
|2,22
|2,30
|-7,88
|Akın Tekstil
|11,47
|-0,78
|-18,71
|Akiş GMYO
|3,36
|3,07
|7,35
|Akmerkez GMYO
|20,42
|1,39
|-0,20
|Aksa
|15,75
|2,87
|22,57
|Aksa Enerji
|4,70
|-0,42
|13,80
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|Aksigorta
|4,18
|1,21
|26,28
|Aksu Enerji
|6,41
|1,42
|20,96
|Akyürek Pazarlama
|0,20
|-4,76
|-23,08
|Alarko Carrıer
|57,65
|-0,43
|-4,79
|Alarko GMYO
|50,15
|-0,50
|-1,38
|Alarko Holding
|6,90
|0,29
|-4,96
|Albaraka Türk
|1,59
|1,27
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,85
|-0,25
|-1,63
|Alkim Kağıt
|4,41
|-0,68
|-13,53
|Alkim Kimya
|24,94
|-0,64
|-0,24
|Altınyağ
|1,09
|2,83
|-12,10
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|-0,20
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,06
|-0,65
|16,35
|Anadolu Efes
|26,58
|0,91
|9,83
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|0,00
|-9,70
|Anadolu Isuzu
|12,80
|-1,61
|40,66
|Anadolu Sigorta
|4,10
|0,74
|32,26
|Anel Elektrik
|3,62
|1,40
|-3,98
|Anel Telekom
|0,49
|-2,00
|-2,00
|Arçelik
|18,79
|0,43
|-12,69
|Arena Bilgisayar
|3,94
|0,00
|-6,86
|Armada Bilgisayar
|6,22
|0,48
|-8,26
|Arsan Tekstil
|1,71
|0,00
|-2,29
|Artı Yatırım Holding
|2,65
|1,92
|181,91
|Aselsan
|32,16
|-0,92
|1,13
|Aslan Çimento
|39,84
|1,89
|4,29
|Ata GMYO
|3,84
|0,26
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,82
|-0,55
|-11,22
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,41
|0,00
|1,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,51
|0,00
|4,08
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|-3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,15
|1,06
|0,17
|Avrasya GMYO
|1,50
|0,00
|-5,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,60
|3,23
|-4,76
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|2,16
|3,28
|Ayen Enerji
|10,21
|0,59
|111,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|3,26
|11,76
|Aygaz
|15,45
|2,32
|-3,86
|Bagfaş
|9,55
|0,00
|-9,05
|Bak Ambalaj
|5,97
|-0,33
|16,15
|Balatacılar Balatacılık
|0,54
|1,89
|-3,57
|Bantaş Ambalaj
|3,34
|2,14
|-18,34
|Banvit
|19,06
|-0,99
|-11,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|-3,41
|3,66
|Batı Çimento
|8,84
|-0,11
|-10,53
|Batısöke Çimento
|1,74
|5,45
|-2,25
|Bera Holding
|2,55
|-3,04
|-17,74
|Berkosan Yalıtım
|2,25
|-0,44
|0,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,78
|1,07
|-7,58
|Beyaz Filo
|126,60
|0,08
|71,20
|Bilici Yatırım
|2,12
|7,61
|35,03
|Bim Mağazalar
|73,30
|-1,01
|-6,15
|Bimeks
|0,27
|0,00
|-3,57
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,54
|3,36
|9,22
|Bısaş Tekstil
|0,98
|-2,00
|-39,88
|Bizim Mağazaları
|7,17
|0,42
|-6,88
|Bolu Çimento
|6,27
|0,32
|16,54
|Bomonti Elektrik
|0,98
|-1,01
|-9,26
|Borusan Mannesmann
|12,82
|-0,85
|9,20
|Borusan Yat. Paz.
|42,16
|0,24
|-4,18
|Bosch Fren Sistemleri
|198,80
|0,40
|2,74
|Bossa
|6,12
|-2,24
|51,11
|Boyner Perakende Yat.
|8,60
|-1,38
|-6,32
|Brisa
|7,17
|-2,71
|-1,38
|Burçelik
|4,06
|-1,69
|5,45
|Burçelik Vana
|1,81
|0,56
|3,43
|Bursa Çimento
|5,57
|0,18
|6,10
|Carrefoursa
|5,65
|-0,35
|1,25
|Coca Cola İçecek
|33,70
|3,44
|-1,52
|Componenta Dökümcülük
|11,39
|-1,30
|3,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,13
|-0,88
|-3,42
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|0,00
|5,15
|Çelebi
|33,54
|-1,64
|-9,30
|Çelik Halat
|5,84
|0,17
|50,52
|Çemaş Döküm
|3,42
|0,59
|84,86
|Çemtaş
|4,49
|-0,22
|10,05
|Çimbeton
|40,44
|-1,22
|9,53
|Çimentaş
|13,03
|0,39
|12,42
|Çimsa
|13,77
|2,15
|0,58
|Çuhadaroğlu Metal
|2,83
|-0,35
|-3,41
|Dagi Giyim
|2,11
|-0,47
|-7,05
|Dagi Yatırım Holding
|1,65
|-5,71
|15,38
|Dardanel
|1,67
|-1,76
|-14,36
|Datagate Bilgisayar
|16,98
|1,74
|62,18
|Demısaş Döküm
|2,57
|-1,91
|40,44
|Denge Holding
|16,15
|-1,04
|87,79
|Deniz GMYO
|3,11
|-0,96
|15,19
|Denizbank
|6,67
|-2,77
|81,74
|Denizli Cam
|12,15
|-0,82
|2,36
|Derimod
|12,68
|1,20
|68,84
|Desa Deri
|1,02
|0,00
|0,99
|Despec Bilgisayar
|3,83
|3,79
|6,69
|Deva Holding
|4,21
|-0,71
|-3,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|0,00
|-11,11
|Ditaş Doğan
|6,70
|0,00
|10,38
|DO-CO
|238,20
|0,46
|13,32
|Doğan Burda
|3,58
|0,56
|7,83
|Doğan Gazetecilik
|4,06
|19,76
|47,10
|Doğan Holding
|0,78
|0,00
|-10,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,21
|2,23
|-11,81
|Doğusan
|1,60
|0,63
|9,59
|Doğuş GMYO
|3,19
|2,24
|-1,54
|Doğuş Otomotiv
|8,49
|-1,16
|3,03
|Duran Doğan Basım
|4,68
|2,86
|24,14
|Dyo Boya
|6,17
|1,15
|-18,92
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|-0,24
|-4,99
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,10
|-0,47
|-2,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,19
|-0,29
|-6,68
|Edip Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|1,69
|Ege Endüstri
|324,30
|0,15
|0,71
|Ege Gübre
|31,98
|0,57
|20,59
|Ege Profil
|11,11
|-0,54
|11,32
|Ege Seramik
|4,10
|-0,49
|-10,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,72
|-19,10
|4,35
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,47
|-6,00
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|-6,25
|-25,00
|Egeplast
|5,34
|1,71
|14,10
|Ekiz Kimya
|0,51
|0,00
|-10,53
|Emek Elektrik
|1,63
|2,52
|2,52
|Eminiş Ambalaj
|4,31
|1,65
|-7,11
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|1,99
|-8,90
|Enerjisa Enerji
|7,19
|3,60
|Enka İnşaat
|5,57
|0,00
|-7,63
|Erbosan
|81,25
|-2,58
|-2,46
|Ereğli Demir Celik
|10,43
|-0,67
|4,09
|Ersu Gıda
|1,16
|0,00
|-11,45
|Escort Teknoloji
|1,14
|-0,87
|-9,52
|Esem Spor Giyim
|0,47
|-7,84
|27,03
|Etiler Gıda
|4,29
|7,25
|-8,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|1,04
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|0,00
|-1,64
|Fenerbahçe Futbol
|37,88
|4,30
|10,44
|Finans Fin. Kir.
|4,00
|0,25
|2,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,38
|0,85
|54,82
|F-M İzmit Piston
|18,50
|-2,32
|36,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,87
|-1,02
|-1,02
|Ford Otosan
|61,20
|2,86
|1,58
|Frigo Pak Gıda
|0,95
|1,06
|0,00
|Galatasaray Sportif
|6,02
|0,33
|-3,22
|Garanti Bankası
|11,85
|0,51
|10,54
|Garanti Faktoring
|2,91
|0,34
|-10,74
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|1,35
|0,00
|Gedik Girişim
|1,20
|0,84
|0,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,62
|-1,13
|3,97
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|2,90
|Gediz Ambalaj
|7,15
|2,88
|-1,11
|Gentaş
|1,70
|1,80
|1,19
|Gersan Elektrik
|5,09
|1,60
|8,07
|Global Men. Değ.
|0,53
|8,16
|17,78
|Global Yat. Holding
|4,17
|-0,24
|15,51
|Good-Year
|4,06
|0,25
|-4,47
|Göltaş Çimento
|62,00
|0,00
|-5,05
|Gözde Girişim
|5,18
|0,00
|-8,48
|GSD Denizcilik
|1,50
|1,35
|11,11
|GSD Holding
|0,85
|2,41
|18,06
|Gübre Fabrik.
|4,60
|2,22
|8,75
|Güler Yat. Holding
|2,11
|3,43
|81,90
|Güneş Sigorta
|1,86
|2,20
|12,73
|Halk GMYO
|0,93
|1,09
|-3,12
|Halk Sigorta
|1,51
|0,00
|-6,79
|Hatay Tekstil
|4,90
|0,20
|-1,41
|Hedef Girişim
|2,25
|-0,88
|-7,79
|Hektaş
|9,20
|3,02
|31,43
|Hürriyet Gzt.
|1,10
|0,92
|-17,91
|ICBC Turkey Bank
|4,12
|0,00
|-9,65
|İdealist GMYO
|2,28
|-0,44
|11,76
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|2,13
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|-0,57
|-10,71
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|-0,94
|-11,02
|İhlas Holding
|0,47
|-2,08
|-11,32
|İhlas Yayın Holding
|0,47
|-2,08
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|16,02
|1,78
|39,30
|Info Yatırım
|1,18
|0,00
|0,00
|İntema
|41,20
|-1,20
|69,27
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|-0,97
|-5,21
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,70
|-0,87
|7,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)