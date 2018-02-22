Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,27 -0,78 -1,55 Acıpayam Selüloz 2,70 2,66 1,89 Adana Çimento (A) 6,11 -0,65 1,83 Adana Çimento (B) 4,28 0,23 1,42 Adana Çimento (C) 1,03 -1,90 22,62 Adel Kalemcilik 15,82 0,00 -3,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -1,89 4,52 Afyon Çimento 7,74 0,13 -0,51 AG Anadolu Grubu Holding 28,58 -0,49 20,59 Ak Enerji 0,92 -1,08 1,10 Akbank 10,51 0,10 6,70 Akçansa 10,71 0,85 -1,56 Akdenız Güvenlık Hız. 5,84 3,00 -1,52 Akfen GMYO 2,22 2,30 -7,88 Akın Tekstil 11,47 -0,78 -18,71 Akiş GMYO 3,36 3,07 7,35 Akmerkez GMYO 20,42 1,39 -0,20 Aksa 15,75 2,87 22,57 Aksa Enerji 4,70 -0,42 13,80 Aksel Yat. Hol. 0,55 Aksigorta 4,18 1,21 26,28 Aksu Enerji 6,41 1,42 20,96 Akyürek Pazarlama 0,20 -4,76 -23,08 Alarko Carrıer 57,65 -0,43 -4,79 Alarko GMYO 50,15 -0,50 -1,38 Alarko Holding 6,90 0,29 -4,96 Albaraka Türk 1,59 1,27 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 7,85 -0,25 -1,63 Alkim Kağıt 4,41 -0,68 -13,53 Alkim Kimya 24,94 -0,64 -0,24 Altınyağ 1,09 2,83 -12,10 Altınyunus Çeşme 5,00 -0,20 -0,99 Anadolu Cam 3,06 -0,65 16,35 Anadolu Efes 26,58 0,91 9,83 Anadolu Hayat Emek. 7,45 0,00 -9,70 Anadolu Isuzu 12,80 -1,61 40,66 Anadolu Sigorta 4,10 0,74 32,26 Anel Elektrik 3,62 1,40 -3,98 Anel Telekom 0,49 -2,00 -2,00 Arçelik 18,79 0,43 -12,69 Arena Bilgisayar 3,94 0,00 -6,86 Armada Bilgisayar 6,22 0,48 -8,26 Arsan Tekstil 1,71 0,00 -2,29 Artı Yatırım Holding 2,65 1,92 181,91 Aselsan 32,16 -0,92 1,13 Aslan Çimento 39,84 1,89 4,29 Ata GMYO 3,84 0,26 -19,83 Atakule GMYO 1,82 -0,55 -11,22 Atlantik Petrol Ürünleri 1,41 0,00 1,44 Atlantis Yatırım Holding 0,51 0,00 4,08 Atlas Yat. Ort. 0,95 1,06 -3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,15 1,06 0,17 Avrasya GMYO 1,50 0,00 -5,06 Avrasya Petrol ve Tur. 1,60 3,23 -4,76 Avrupa Yatırım Holding 1,89 2,16 3,28 Ayen Enerji 10,21 0,59 111,39 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 3,26 11,76 Aygaz 15,45 2,32 -3,86 Bagfaş 9,55 0,00 -9,05 Bak Ambalaj 5,97 -0,33 16,15 Balatacılar Balatacılık 0,54 1,89 -3,57 Bantaş Ambalaj 3,34 2,14 -18,34 Banvit 19,06 -0,99 -11,02 Baştaş Başkent Çimento 2,55 -3,41 3,66 Batı Çimento 8,84 -0,11 -10,53 Batısöke Çimento 1,74 5,45 -2,25 Bera Holding 2,55 -3,04 -17,74 Berkosan Yalıtım 2,25 -0,44 0,90 Beşiktaş Futbol Yat. 3,78 1,07 -7,58 Beyaz Filo 126,60 0,08 71,20 Bilici Yatırım 2,12 7,61 35,03 Bim Mağazalar 73,30 -1,01 -6,15 Bimeks 0,27 0,00 -3,57 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,54 3,36 9,22 Bısaş Tekstil 0,98 -2,00 -39,88 Bizim Mağazaları 7,17 0,42 -6,88 Bolu Çimento 6,27 0,32 16,54 Bomonti Elektrik 0,98 -1,01 -9,26 Borusan Mannesmann 12,82 -0,85 9,20 Borusan Yat. Paz. 42,16 0,24 -4,18 Bosch Fren Sistemleri 198,80 0,40 2,74 Bossa 6,12 -2,24 51,11 Boyner Perakende Yat. 8,60 -1,38 -6,32 Brisa 7,17 -2,71 -1,38 Burçelik 4,06 -1,69 5,45 Burçelik Vana 1,81 0,56 3,43 Bursa Çimento 5,57 0,18 6,10 Carrefoursa 5,65 -0,35 1,25 Coca Cola İçecek 33,70 3,44 -1,52 Componenta Dökümcülük 11,39 -1,30 3,55 Cosmos Yat. Holding 1,13 -0,88 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,43 0,00 5,15 Çelebi 33,54 -1,64 -9,30 Çelik Halat 5,84 0,17 50,52 Çemaş Döküm 3,42 0,59 84,86 Çemtaş 4,49 -0,22 10,05 Çimbeton 40,44 -1,22 9,53 Çimentaş 13,03 0,39 12,42 Çimsa 13,77 2,15 0,58 Çuhadaroğlu Metal 2,83 -0,35 -3,41 Dagi Giyim 2,11 -0,47 -7,05 Dagi Yatırım Holding 1,65 -5,71 15,38 Dardanel 1,67 -1,76 -14,36 Datagate Bilgisayar 16,98 1,74 62,18 Demısaş Döküm 2,57 -1,91 40,44 Denge Holding 16,15 -1,04 87,79 Deniz GMYO 3,11 -0,96 15,19 Denizbank 6,67 -2,77 81,74 Denizli Cam 12,15 -0,82 2,36 Derimod 12,68 1,20 68,84 Desa Deri 1,02 0,00 0,99 Despec Bilgisayar 3,83 3,79 6,69 Deva Holding 4,21 -0,71 -3,88 Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 0,00 -11,11 Ditaş Doğan 6,70 0,00 10,38 DO-CO 238,20 0,46 13,32 Doğan Burda 3,58 0,56 7,83 Doğan Gazetecilik 4,06 19,76 47,10 Doğan Holding 0,78 0,00 -10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,21 2,23 -11,81 Doğusan 1,60 0,63 9,59 Doğuş GMYO 3,19 2,24 -1,54 Doğuş Otomotiv 8,49 -1,16 3,03 Duran Doğan Basım 4,68 2,86 24,14 Dyo Boya 6,17 1,15 -18,92 Eczacıbaşı İlaç 4,19 -0,24 -4,99 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,10 -0,47 -2,33 Eczacıbaşı Yatırım 10,19 -0,29 -6,68 Edip Gayrimenkul 1,20 0,84 1,69 Ege Endüstri 324,30 0,15 0,71 Ege Gübre 31,98 0,57 20,59 Ege Profil 11,11 -0,54 11,32 Ege Seramik 4,10 -0,49 -10,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,72 -19,10 4,35 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 -6,00 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 -6,25 -25,00 Egeplast 5,34 1,71 14,10 Ekiz Kimya 0,51 0,00 -10,53 Emek Elektrik 1,63 2,52 2,52 Eminiş Ambalaj 4,31 1,65 -7,11 Emlak Konut GMYO 2,56 1,99 -8,90 Enerjisa Enerji 7,19 3,60 Enka İnşaat 5,57 0,00 -7,63 Erbosan 81,25 -2,58 -2,46 Ereğli Demir Celik 10,43 -0,67 4,09 Ersu Gıda 1,16 0,00 -11,45 Escort Teknoloji 1,14 -0,87 -9,52 Esem Spor Giyim 0,47 -7,84 27,03 Etiler Gıda 4,29 7,25 -8,53 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,97 1,04 1,04 Euro Yat. Ort. 0,84 1,20 -2,33 Euro Yatırım Holding 0,60 0,00 -1,64 Fenerbahçe Futbol 37,88 4,30 10,44 Finans Fin. Kir. 4,00 0,25 2,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,38 0,85 54,82 F-M İzmit Piston 18,50 -2,32 36,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,87 -1,02 -1,02 Ford Otosan 61,20 2,86 1,58 Frigo Pak Gıda 0,95 1,06 0,00 Galatasaray Sportif 6,02 0,33 -3,22 Garanti Bankası 11,85 0,51 10,54 Garanti Faktoring 2,91 0,34 -10,74 Garanti Yat. Ort. 0,75 1,35 0,00 Gedik Girişim 1,20 0,84 0,84 Gedik Y. Men. Değ. 2,62 -1,13 3,97 Gedik Yatırım Holding 1,42 0,00 2,90 Gediz Ambalaj 7,15 2,88 -1,11 Gentaş 1,70 1,80 1,19 Gersan Elektrik 5,09 1,60 8,07 Global Men. Değ. 0,53 8,16 17,78 Global Yat. Holding 4,17 -0,24 15,51 Good-Year 4,06 0,25 -4,47 Göltaş Çimento 62,00 0,00 -5,05 Gözde Girişim 5,18 0,00 -8,48 GSD Denizcilik 1,50 1,35 11,11 GSD Holding 0,85 2,41 18,06 Gübre Fabrik. 4,60 2,22 8,75 Güler Yat. Holding 2,11 3,43 81,90 Güneş Sigorta 1,86 2,20 12,73 Halk GMYO 0,93 1,09 -3,12 Halk Sigorta 1,51 0,00 -6,79 Hatay Tekstil 4,90 0,20 -1,41 Hedef Girişim 2,25 -0,88 -7,79 Hektaş 9,20 3,02 31,43 Hürriyet Gzt. 1,10 0,92 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,12 0,00 -9,65 İdealist GMYO 2,28 -0,44 11,76 İhlas Ev Aletleri 0,48 2,13 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,75 -0,57 -10,71 İhlas Gazetecilik 1,05 -0,94 -11,02 İhlas Holding 0,47 -2,08 -11,32 İhlas Yayın Holding 0,47 -2,08 -7,84 İndeks Bilgisayar 16,02 1,78 39,30 Info Yatırım 1,18 0,00 0,00 İntema 41,20 -1,20 69,27 İpek Doğal Enerji 5,09 -0,97 -5,21 İskenderun Demir ve Çelik 5,70 -0,87 7,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)