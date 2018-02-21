Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,28 3,23 -0,78 Acıpayam Selüloz 2,63 1,54 -0,75 Adana Çimento (A) 6,15 0,82 2,50 Adana Çimento (B) 4,27 1,43 1,18 Adana Çimento (C) 1,05 -6,25 25,00 Adel Kalemcilik 15,82 1,41 -3,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 1,44 6,53 Afyon Çimento 7,73 1,98 -0,64 AG Anadolu Grubu Holding 28,72 1,84 21,18 Ak Enerji 0,93 3,33 2,20 Akbank 10,50 2,64 6,60 Akçansa 10,62 -1,67 -2,39 Akdenız Güvenlık Hız. 5,67 3,09 -4,38 Akfen GMYO 2,17 1,88 -9,96 Akın Tekstil 11,56 4,14 -18,07 Akiş GMYO 3,26 1,56 4,15 Akmerkez GMYO 20,14 -0,79 -1,56 Aksa 15,31 3,87 19,14 Aksa Enerji 4,72 2,61 14,29 Aksel Yat. Hol. 0,55 Aksigorta 4,13 -0,48 24,77 Aksu Enerji 6,32 3,95 19,26 Akyürek Pazarlama 0,21 0,00 -19,23 Alarko Carrıer 57,90 2,39 -4,38 Alarko GMYO 50,40 3,07 -0,88 Alarko Holding 6,88 2,69 -5,23 Albaraka Türk 1,57 3,29 1,29 Alcatel Lucent Teletaş 7,87 7,81 -1,38 Alkim Kağıt 4,44 3,26 -12,94 Alkim Kimya 25,10 1,62 0,40 Altınyağ 1,06 2,91 -14,52 Altınyunus Çeşme 5,01 -1,76 -0,79 Anadolu Cam 3,08 2,67 17,11 Anadolu Efes 26,34 -0,08 8,84 Anadolu Hayat Emek. 7,45 0,40 -9,70 Anadolu Isuzu 13,01 2,76 42,97 Anadolu Sigorta 4,07 2,01 31,29 Anel Elektrik 3,57 3,48 -5,31 Anel Telekom 0,50 2,04 0,00 Arçelik 18,71 1,46 -13,06 Arena Bilgisayar 3,94 1,81 -6,86 Armada Bilgisayar 6,19 2,31 -8,70 Arsan Tekstil 1,71 1,18 -2,29 Artı Yatırım Holding 2,60 1,96 176,60 Aselsan 32,46 3,64 2,08 Aslan Çimento 39,10 0,10 2,36 Ata GMYO 3,83 -0,26 -20,04 Atakule GMYO 1,83 1,67 -10,73 Atlantik Petrol Ürünleri 1,41 1,44 1,44 Atlantis Yatırım Holding 0,51 -1,92 4,08 Atlas Yat. Ort. 0,94 3,30 -4,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,96 -0,06 -0,88 Avrasya GMYO 1,50 2,04 -5,06 Avrasya Petrol ve Tur. 1,55 1,97 -7,74 Avrupa Yatırım Holding 1,85 0,00 1,09 Ayen Enerji 10,15 0,69 110,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 2,22 8,24 Aygaz 15,10 3,78 -6,04 Bagfaş 9,55 0,84 -9,05 Bak Ambalaj 5,99 0,17 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 3,27 -3,54 -20,05 Banvit 19,25 2,12 -10,13 Baştaş Başkent Çimento 2,64 -0,38 7,32 Batı Çimento 8,85 1,26 -10,43 Batısöke Çimento 1,65 2,48 -7,30 Bera Holding 2,63 1,15 -15,16 Berkosan Yalıtım 2,26 3,67 1,35 Beşiktaş Futbol Yat. 3,74 0,00 -8,56 Beyaz Filo 126,50 5,42 71,06 Bilici Yatırım 1,97 7,07 25,48 Bim Mağazalar 74,05 0,34 -5,19 Bimeks 0,27 -3,57 -3,57 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,49 4,93 5,67 Bısaş Tekstil 1,00 1,01 -38,65 Bizim Mağazaları 7,14 2,00 -7,27 Bolu Çimento 6,25 3,65 16,17 Bomonti Elektrik 0,99 2,06 -8,33 Borusan Mannesmann 12,93 2,62 10,14 Borusan Yat. Paz. 42,06 1,06 -4,41 Bosch Fren Sistemleri 198,00 1,43 2,33 Bossa 6,26 13,00 54,57 Boyner Perakende Yat. 8,72 0,23 -5,01 Brisa 7,37 1,38 1,38 Burçelik 4,13 8,40 7,27 Burçelik Vana 1,80 5,88 2,86 Bursa Çimento 5,56 0,18 5,90 Carrefoursa 5,67 3,28 1,61 Coca Cola İçecek 32,58 2,00 -4,79 Componenta Dökümcülük 11,54 -0,52 4,91 Cosmos Yat. Holding 1,14 0,00 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,43 0,70 5,15 Çelebi 34,10 3,33 -7,79 Çelik Halat 5,83 4,67 50,26 Çemaş Döküm 3,40 -0,58 83,78 Çemtaş 4,50 2,27 10,29 Çimbeton 40,94 0,15 10,89 Çimentaş 12,98 2,20 11,99 Çimsa 13,48 -0,52 -1,53 Çuhadaroğlu Metal 2,84 1,79 -3,07 Dagi Giyim 2,12 2,42 -6,61 Dagi Yatırım Holding 1,75 10,06 22,38 Dardanel 1,70 0,59 -12,82 Datagate Bilgisayar 16,69 4,31 59,41 Demısaş Döküm 2,62 3,97 43,17 Denge Holding 16,32 2,97 89,77 Deniz GMYO 3,14 1,95 16,30 Denizbank 6,86 3,94 86,92 Denizli Cam 12,25 1,32 3,20 Derimod 12,53 1,70 66,84 Desa Deri 1,02 2,00 0,99 Despec Bilgisayar 3,69 1,37 2,79 Deva Holding 4,24 2,42 -3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 -1,89 -11,11 Ditaş Doğan 6,70 4,69 10,38 DO-CO 237,10 -1,45 12,80 Doğan Burda 3,56 4,09 7,23 Doğan Gazetecilik 3,39 2,11 22,83 Doğan Holding 0,78 0,00 -10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,14 2,95 -13,74 Doğusan 1,59 4,61 8,90 Doğuş GMYO 3,12 1,63 -3,70 Doğuş Otomotiv 8,59 0,94 4,25 Duran Doğan Basım 4,55 3,64 20,69 Dyo Boya 6,10 1,67 -19,84 Eczacıbaşı İlaç 4,20 1,20 -4,76 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,11 1,93 -1,86 Eczacıbaşı Yatırım 10,22 1,19 -6,41 Edip Gayrimenkul 1,19 1,71 0,85 Ege Endüstri 323,80 2,73 0,56 Ege Gübre 31,80 1,60 19,91 Ege Profil 11,17 1,73 11,92 Ege Seramik 4,12 0,98 -10,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,89 4,71 28,99 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,50 2,04 6,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 -11,11 -20,00 Egeplast 5,25 0,96 12,18 Ekiz Kimya 0,51 -3,77 -10,53 Emek Elektrik 1,59 1,27 0,00 Eminiş Ambalaj 4,24 0,71 -8,62 Emlak Konut GMYO 2,51 1,62 -10,68 Enerjisa Enerji 6,94 2,06 Enka İnşaat 5,57 0,91 -7,63 Erbosan 83,40 3,35 0,12 Ereğli Demir Celik 10,50 2,84 4,79 Ersu Gıda 1,16 2,65 -11,45 Escort Teknoloji 1,15 2,68 -8,73 Esem Spor Giyim 0,51 0,00 37,84 Etiler Gıda 4,00 5,26 -14,71 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 1,80 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,96 1,05 0,00 Euro Yat. Ort. 0,83 2,47 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,60 1,69 -1,64 Fenerbahçe Futbol 36,32 1,17 5,89 Finans Fin. Kir. 3,99 -1,48 2,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,20 5,37 53,51 F-M İzmit Piston 18,94 2,54 39,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,92 2,07 0,00 Ford Otosan 59,50 1,02 -1,24 Frigo Pak Gıda 0,94 1,08 -1,05 Galatasaray Sportif 6,00 1,52 -3,54 Garanti Bankası 11,79 3,88 9,98 Garanti Faktoring 2,90 2,11 -11,04 Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 -1,33 Gedik Girişim 1,19 -0,83 0,00 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 0,00 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,42 0,00 2,90 Gediz Ambalaj 6,95 0,29 -3,87 Gentaş 1,67 2,45 -0,60 Gersan Elektrik 5,01 4,59 6,37 Global Men. Değ. 0,49 -2,00 8,89 Global Yat. Holding 4,18 6,09 15,79 Good-Year 4,05 1,50 -4,71 Göltaş Çimento 62,00 1,14 -5,05 Gözde Girişim 5,18 2,78 -8,48 GSD Denizcilik 1,48 0,68 9,63 GSD Holding 0,83 0,00 15,28 Gübre Fabrik. 4,50 2,51 6,38 Güler Yat. Holding 2,04 4,62 75,86 Güneş Sigorta 1,82 1,68 10,30 Halk GMYO 0,92 2,22 -4,17 Halk Sigorta 1,51 0,67 -6,79 Hatay Tekstil 4,89 1,87 -1,61 Hedef Girişim 2,27 2,25 -6,97 Hektaş 8,93 5,68 27,57 Hürriyet Gzt. 1,09 2,83 -18,66 ICBC Turkey Bank 4,12 1,73 -9,65 İdealist GMYO 2,29 5,05 12,25 İhlas Ev Aletleri 0,47 2,17 -7,84 İhlas Gayrimenkul 1,76 4,14 -10,20 İhlas Gazetecilik 1,06 2,91 -10,17 İhlas Holding 0,48 4,35 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,48 4,35 -5,88 İndeks Bilgisayar 15,74 2,74 36,87 Info Yatırım 1,18 1,72 0,00 İntema 41,70 1,71 71,32 İpek Doğal Enerji 5,14 2,80 -4,28 İskenderun Demir ve Çelik 5,75 0,88 8,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)