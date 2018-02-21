Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,28
|3,23
|-0,78
|Acıpayam Selüloz
|2,63
|1,54
|-0,75
|Adana Çimento (A)
|6,15
|0,82
|2,50
|Adana Çimento (B)
|4,27
|1,43
|1,18
|Adana Çimento (C)
|1,05
|-6,25
|25,00
|Adel Kalemcilik
|15,82
|1,41
|-3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|1,44
|6,53
|Afyon Çimento
|7,73
|1,98
|-0,64
|AG Anadolu Grubu Holding
|28,72
|1,84
|21,18
|Ak Enerji
|0,93
|3,33
|2,20
|Akbank
|10,50
|2,64
|6,60
|Akçansa
|10,62
|-1,67
|-2,39
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,67
|3,09
|-4,38
|Akfen GMYO
|2,17
|1,88
|-9,96
|Akın Tekstil
|11,56
|4,14
|-18,07
|Akiş GMYO
|3,26
|1,56
|4,15
|Akmerkez GMYO
|20,14
|-0,79
|-1,56
|Aksa
|15,31
|3,87
|19,14
|Aksa Enerji
|4,72
|2,61
|14,29
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|Aksigorta
|4,13
|-0,48
|24,77
|Aksu Enerji
|6,32
|3,95
|19,26
|Akyürek Pazarlama
|0,21
|0,00
|-19,23
|Alarko Carrıer
|57,90
|2,39
|-4,38
|Alarko GMYO
|50,40
|3,07
|-0,88
|Alarko Holding
|6,88
|2,69
|-5,23
|Albaraka Türk
|1,57
|3,29
|1,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,87
|7,81
|-1,38
|Alkim Kağıt
|4,44
|3,26
|-12,94
|Alkim Kimya
|25,10
|1,62
|0,40
|Altınyağ
|1,06
|2,91
|-14,52
|Altınyunus Çeşme
|5,01
|-1,76
|-0,79
|Anadolu Cam
|3,08
|2,67
|17,11
|Anadolu Efes
|26,34
|-0,08
|8,84
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|0,40
|-9,70
|Anadolu Isuzu
|13,01
|2,76
|42,97
|Anadolu Sigorta
|4,07
|2,01
|31,29
|Anel Elektrik
|3,57
|3,48
|-5,31
|Anel Telekom
|0,50
|2,04
|0,00
|Arçelik
|18,71
|1,46
|-13,06
|Arena Bilgisayar
|3,94
|1,81
|-6,86
|Armada Bilgisayar
|6,19
|2,31
|-8,70
|Arsan Tekstil
|1,71
|1,18
|-2,29
|Artı Yatırım Holding
|2,60
|1,96
|176,60
|Aselsan
|32,46
|3,64
|2,08
|Aslan Çimento
|39,10
|0,10
|2,36
|Ata GMYO
|3,83
|-0,26
|-20,04
|Atakule GMYO
|1,83
|1,67
|-10,73
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,41
|1,44
|1,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,51
|-1,92
|4,08
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|3,30
|-4,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,96
|-0,06
|-0,88
|Avrasya GMYO
|1,50
|2,04
|-5,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|1,97
|-7,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|0,00
|1,09
|Ayen Enerji
|10,15
|0,69
|110,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|2,22
|8,24
|Aygaz
|15,10
|3,78
|-6,04
|Bagfaş
|9,55
|0,84
|-9,05
|Bak Ambalaj
|5,99
|0,17
|16,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|-3,54
|-20,05
|Banvit
|19,25
|2,12
|-10,13
|Baştaş Başkent Çimento
|2,64
|-0,38
|7,32
|Batı Çimento
|8,85
|1,26
|-10,43
|Batısöke Çimento
|1,65
|2,48
|-7,30
|Bera Holding
|2,63
|1,15
|-15,16
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|3,67
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,74
|0,00
|-8,56
|Beyaz Filo
|126,50
|5,42
|71,06
|Bilici Yatırım
|1,97
|7,07
|25,48
|Bim Mağazalar
|74,05
|0,34
|-5,19
|Bimeks
|0,27
|-3,57
|-3,57
|Birko Mensucat
|0,40
|0,00
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,49
|4,93
|5,67
|Bısaş Tekstil
|1,00
|1,01
|-38,65
|Bizim Mağazaları
|7,14
|2,00
|-7,27
|Bolu Çimento
|6,25
|3,65
|16,17
|Bomonti Elektrik
|0,99
|2,06
|-8,33
|Borusan Mannesmann
|12,93
|2,62
|10,14
|Borusan Yat. Paz.
|42,06
|1,06
|-4,41
|Bosch Fren Sistemleri
|198,00
|1,43
|2,33
|Bossa
|6,26
|13,00
|54,57
|Boyner Perakende Yat.
|8,72
|0,23
|-5,01
|Brisa
|7,37
|1,38
|1,38
|Burçelik
|4,13
|8,40
|7,27
|Burçelik Vana
|1,80
|5,88
|2,86
|Bursa Çimento
|5,56
|0,18
|5,90
|Carrefoursa
|5,67
|3,28
|1,61
|Coca Cola İçecek
|32,58
|2,00
|-4,79
|Componenta Dökümcülük
|11,54
|-0,52
|4,91
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|0,00
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|0,70
|5,15
|Çelebi
|34,10
|3,33
|-7,79
|Çelik Halat
|5,83
|4,67
|50,26
|Çemaş Döküm
|3,40
|-0,58
|83,78
|Çemtaş
|4,50
|2,27
|10,29
|Çimbeton
|40,94
|0,15
|10,89
|Çimentaş
|12,98
|2,20
|11,99
|Çimsa
|13,48
|-0,52
|-1,53
|Çuhadaroğlu Metal
|2,84
|1,79
|-3,07
|Dagi Giyim
|2,12
|2,42
|-6,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,75
|10,06
|22,38
|Dardanel
|1,70
|0,59
|-12,82
|Datagate Bilgisayar
|16,69
|4,31
|59,41
|Demısaş Döküm
|2,62
|3,97
|43,17
|Denge Holding
|16,32
|2,97
|89,77
|Deniz GMYO
|3,14
|1,95
|16,30
|Denizbank
|6,86
|3,94
|86,92
|Denizli Cam
|12,25
|1,32
|3,20
|Derimod
|12,53
|1,70
|66,84
|Desa Deri
|1,02
|2,00
|0,99
|Despec Bilgisayar
|3,69
|1,37
|2,79
|Deva Holding
|4,24
|2,42
|-3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|-1,89
|-11,11
|Ditaş Doğan
|6,70
|4,69
|10,38
|DO-CO
|237,10
|-1,45
|12,80
|Doğan Burda
|3,56
|4,09
|7,23
|Doğan Gazetecilik
|3,39
|2,11
|22,83
|Doğan Holding
|0,78
|0,00
|-10,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,14
|2,95
|-13,74
|Doğusan
|1,59
|4,61
|8,90
|Doğuş GMYO
|3,12
|1,63
|-3,70
|Doğuş Otomotiv
|8,59
|0,94
|4,25
|Duran Doğan Basım
|4,55
|3,64
|20,69
|Dyo Boya
|6,10
|1,67
|-19,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,20
|1,20
|-4,76
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,11
|1,93
|-1,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,22
|1,19
|-6,41
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|1,71
|0,85
|Ege Endüstri
|323,80
|2,73
|0,56
|Ege Gübre
|31,80
|1,60
|19,91
|Ege Profil
|11,17
|1,73
|11,92
|Ege Seramik
|4,12
|0,98
|-10,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|4,71
|28,99
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,50
|2,04
|6,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|-11,11
|-20,00
|Egeplast
|5,25
|0,96
|12,18
|Ekiz Kimya
|0,51
|-3,77
|-10,53
|Emek Elektrik
|1,59
|1,27
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|4,24
|0,71
|-8,62
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|1,62
|-10,68
|Enerjisa Enerji
|6,94
|2,06
|Enka İnşaat
|5,57
|0,91
|-7,63
|Erbosan
|83,40
|3,35
|0,12
|Ereğli Demir Celik
|10,50
|2,84
|4,79
|Ersu Gıda
|1,16
|2,65
|-11,45
|Escort Teknoloji
|1,15
|2,68
|-8,73
|Esem Spor Giyim
|0,51
|0,00
|37,84
|Etiler Gıda
|4,00
|5,26
|-14,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|1,80
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|1,05
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|2,47
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|1,69
|-1,64
|Fenerbahçe Futbol
|36,32
|1,17
|5,89
|Finans Fin. Kir.
|3,99
|-1,48
|2,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,20
|5,37
|53,51
|F-M İzmit Piston
|18,94
|2,54
|39,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,92
|2,07
|0,00
|Ford Otosan
|59,50
|1,02
|-1,24
|Frigo Pak Gıda
|0,94
|1,08
|-1,05
|Galatasaray Sportif
|6,00
|1,52
|-3,54
|Garanti Bankası
|11,79
|3,88
|9,98
|Garanti Faktoring
|2,90
|2,11
|-11,04
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-1,33
|Gedik Girişim
|1,19
|-0,83
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|0,00
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|2,90
|Gediz Ambalaj
|6,95
|0,29
|-3,87
|Gentaş
|1,67
|2,45
|-0,60
|Gersan Elektrik
|5,01
|4,59
|6,37
|Global Men. Değ.
|0,49
|-2,00
|8,89
|Global Yat. Holding
|4,18
|6,09
|15,79
|Good-Year
|4,05
|1,50
|-4,71
|Göltaş Çimento
|62,00
|1,14
|-5,05
|Gözde Girişim
|5,18
|2,78
|-8,48
|GSD Denizcilik
|1,48
|0,68
|9,63
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|15,28
|Gübre Fabrik.
|4,50
|2,51
|6,38
|Güler Yat. Holding
|2,04
|4,62
|75,86
|Güneş Sigorta
|1,82
|1,68
|10,30
|Halk GMYO
|0,92
|2,22
|-4,17
|Halk Sigorta
|1,51
|0,67
|-6,79
|Hatay Tekstil
|4,89
|1,87
|-1,61
|Hedef Girişim
|2,27
|2,25
|-6,97
|Hektaş
|8,93
|5,68
|27,57
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|2,83
|-18,66
|ICBC Turkey Bank
|4,12
|1,73
|-9,65
|İdealist GMYO
|2,29
|5,05
|12,25
|İhlas Ev Aletleri
|0,47
|2,17
|-7,84
|İhlas Gayrimenkul
|1,76
|4,14
|-10,20
|İhlas Gazetecilik
|1,06
|2,91
|-10,17
|İhlas Holding
|0,48
|4,35
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|4,35
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|15,74
|2,74
|36,87
|Info Yatırım
|1,18
|1,72
|0,00
|İntema
|41,70
|1,71
|71,32
|İpek Doğal Enerji
|5,14
|2,80
|-4,28
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,75
|0,88
|8,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)