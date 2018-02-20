Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,24 -0,80 -3,88 Acıpayam Selüloz 2,59 -0,77 -2,26 Adana Çimento (A) 6,10 -1,61 1,67 Adana Çimento (B) 4,21 -2,55 -0,24 Adana Çimento (C) 1,12 -20,00 33,33 Adel Kalemcilik 15,60 -3,23 -5,22 Adese Alışveriş Ticaret 2,09 0,48 5,03 Afyon Çimento 7,58 -1,43 -2,57 AG Anadolu Grubu Holding 28,20 -3,03 18,99 Ak Enerji 0,90 -3,23 -1,10 Akbank 10,23 -1,82 3,86 Akçansa 10,80 -1,28 -0,74 Akdenız Güvenlık Hız. 5,50 -5,34 -7,25 Akfen GMYO 2,13 -2,74 -11,62 Akın Tekstil 11,10 -2,72 -21,33 Akiş GMYO 3,21 -3,02 2,56 Akmerkez GMYO 20,30 0,00 -0,78 Aksa 14,74 -1,73 14,71 Aksa Enerji 4,60 -2,34 11,38 Aksel Yat. Hol. 0,55 Aksigorta 4,15 1,97 25,38 Aksu Enerji 6,08 -1,94 14,73 Akyürek Pazarlama 0,21 5,00 -19,23 Alarko Carrıer 56,55 -3,66 -6,61 Alarko GMYO 48,90 -1,41 -3,83 Alarko Holding 6,70 -3,74 -7,71 Albaraka Türk 1,52 -3,18 -1,94 Alcatel Lucent Teletaş 7,30 -5,32 -8,52 Alkim Kağıt 4,30 -3,37 -15,69 Alkim Kimya 24,70 -1,20 -1,20 Altınyağ 1,03 -3,74 -16,94 Altınyunus Çeşme 5,10 -1,16 0,99 Anadolu Cam 3,00 -3,85 14,07 Anadolu Efes 26,36 1,78 8,93 Anadolu Hayat Emek. 7,42 0,27 -10,06 Anadolu Isuzu 12,66 -3,65 39,12 Anadolu Sigorta 3,99 -0,25 28,71 Anel Elektrik 3,45 -6,25 -8,49 Anel Telekom 0,49 -2,00 -2,00 Arçelik 18,44 -2,95 -14,31 Arena Bilgisayar 3,87 -2,03 -8,51 Armada Bilgisayar 6,05 -4,72 -10,77 Arsan Tekstil 1,69 -1,17 -3,43 Artı Yatırım Holding 2,55 -4,14 171,28 Aselsan 31,32 -3,09 -1,51 Aslan Çimento 39,06 -1,11 2,25 Ata GMYO 3,84 -0,52 -19,83 Atakule GMYO 1,80 -4,26 -12,20 Atlantik Petrol Ürünleri 1,39 -0,71 0,00 Atlantis Yatırım Holding 0,52 1,96 6,12 Atlas Yat. Ort. 0,91 -4,21 -7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,97 -2,76 -0,83 Avrasya GMYO 1,47 -1,34 -6,96 Avrasya Petrol ve Tur. 1,52 -0,65 -9,52 Avrupa Yatırım Holding 1,85 0,54 1,09 Ayen Enerji 10,08 0,20 108,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -2,17 5,88 Aygaz 14,55 -1,22 -9,46 Bagfaş 9,47 -1,66 -9,81 Bak Ambalaj 5,98 2,75 16,34 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 3,39 -0,29 -17,11 Banvit 18,85 -4,02 -12,00 Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 7,72 Batı Çimento 8,74 -1,35 -11,54 Batısöke Çimento 1,61 0,63 -9,55 Bera Holding 2,60 -4,06 -16,13 Berkosan Yalıtım 2,18 -3,96 -2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 3,74 -1,58 -8,56 Beyaz Filo 120,00 9,09 62,27 Bilici Yatırım 1,84 0,00 17,20 Bim Mağazalar 73,80 -0,34 -5,51 Bimeks 0,28 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,40 -2,44 -2,44 Birlik Mensucat 1,42 -0,70 0,71 Bısaş Tekstil 0,99 -1,98 -39,26 Bizim Mağazaları 7,00 -2,64 -9,09 Bolu Çimento 6,03 -2,11 12,08 Bomonti Elektrik 0,97 -2,02 -10,19 Borusan Mannesmann 12,60 -2,63 7,33 Borusan Yat. Paz. 41,62 -0,95 -5,41 Bosch Fren Sistemleri 195,20 -2,40 0,88 Bossa 5,54 -0,54 36,79 Boyner Perakende Yat. 8,70 0,00 -5,23 Brisa 7,27 -2,68 0,00 Burçelik 3,81 -2,31 -1,04 Burçelik Vana 1,70 -0,58 -2,86 Bursa Çimento 5,55 -0,89 5,71 Carrefoursa 5,49 -3,51 -1,61 Coca Cola İçecek 31,94 -1,60 -6,66 Componenta Dökümcülük 11,60 -3,17 5,45 Cosmos Yat. Holding 1,14 0,88 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,42 -1,39 4,41 Çelebi 33,00 -5,06 -10,76 Çelik Halat 5,57 1,09 43,56 Çemaş Döküm 3,42 3,64 84,86 Çemtaş 4,40 -2,44 7,84 Çimbeton 40,88 -5,63 10,73 Çimentaş 12,70 -3,57 9,58 Çimsa 13,55 -0,37 -1,02 Çuhadaroğlu Metal 2,79 -1,76 -4,78 Dagi Giyim 2,07 -2,82 -8,81 Dagi Yatırım Holding 1,59 -8,09 11,19 Dardanel 1,69 -1,74 -13,33 Datagate Bilgisayar 16,00 -2,08 52,82 Demısaş Döküm 2,52 2,02 37,70 Denge Holding 15,85 -5,54 84,30 Deniz GMYO 3,08 -5,81 14,07 Denizbank 6,60 -6,52 79,84 Denizli Cam 12,09 -2,34 1,85 Derimod 12,32 -3,22 64,05 Desa Deri 1,00 -0,99 -0,99 Despec Bilgisayar 3,64 -1,09 1,39 Deva Holding 4,14 -3,72 -5,48 Diriteks Diriliş Tekstil 1,06 0,00 -9,40 Ditaş Doğan 6,40 -6,98 5,44 DO-CO 240,60 1,86 14,46 Doğan Burda 3,42 -1,44 3,01 Doğan Gazetecilik 3,32 -8,29 20,29 Doğan Holding 0,78 -1,27 -10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,05 -1,61 -16,21 Doğusan 1,52 -1,94 4,11 Doğuş GMYO 3,07 -0,97 -5,25 Doğuş Otomotiv 8,51 -3,41 3,28 Duran Doğan Basım 4,39 -4,57 16,45 Dyo Boya 6,00 -4,76 -21,16 Eczacıbaşı İlaç 4,15 -1,43 -5,90 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,07 -1,90 -3,72 Eczacıbaşı Yatırım 10,10 -1,66 -7,51 Edip Gayrimenkul 1,17 -2,50 -0,85 Ege Endüstri 315,20 -4,19 -2,11 Ege Gübre 31,30 -0,76 18,02 Ege Profil 10,98 -4,94 10,02 Ege Seramik 4,08 -3,09 -11,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,85 -2,30 23,19 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 4,26 4,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 -5,26 -10,00 Egeplast 5,20 -0,95 11,11 Ekiz Kimya 0,53 1,92 -7,02 Emek Elektrik 1,57 -9,25 -1,26 Eminiş Ambalaj 4,21 -1,41 -9,27 Emlak Konut GMYO 2,47 0,41 -12,10 Enerjisa Enerji 6,80 0,59 Enka İnşaat 5,52 -0,90 -8,46 Erbosan 80,70 -3,24 -3,12 Ereğli Demir Celik 10,21 -0,20 1,90 Ersu Gıda 1,13 -1,74 -13,74 Escort Teknoloji 1,12 -1,75 -11,11 Esem Spor Giyim 0,51 -3,77 37,84 Etiler Gıda 3,80 -11,63 -18,98 Euro Kapital Yat. Ort. 1,11 -2,63 -1,77 Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -3,06 -1,04 Euro Yat. Ort. 0,81 -3,57 -5,81 Euro Yatırım Holding 0,59 -3,28 -3,28 Fenerbahçe Futbol 35,90 -6,02 4,66 Finans Fin. Kir. 4,05 0,00 3,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 20,12 -1,37 45,69 F-M İzmit Piston 18,47 -0,43 36,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,82 -3,60 -2,03 Ford Otosan 58,90 0,86 -2,24 Frigo Pak Gıda 0,95 0,00 0,00 Galatasaray Sportif 5,91 -1,17 -4,98 Garanti Bankası 11,35 -2,83 5,88 Garanti Faktoring 2,84 -1,05 -12,88 Garanti Yat. Ort. 0,73 -2,67 -2,67 Gedik Girişim 1,20 1,69 0,84 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 0,38 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,42 0,71 2,90 Gediz Ambalaj 6,93 -0,43 -4,15 Gentaş 1,63 -4,12 -2,98 Gersan Elektrik 4,79 -6,81 1,70 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,94 -2,23 9,14 Good-Year 3,99 -2,44 -6,12 Göltaş Çimento 61,30 -2,70 -6,13 Gözde Girişim 5,04 -3,45 -10,95 GSD Denizcilik 1,47 -2,00 8,89 GSD Holding 0,83 0,00 15,28 Gübre Fabrik. 4,39 -1,13 3,78 Güler Yat. Holding 1,95 -1,52 68,10 Güneş Sigorta 1,79 -1,65 8,48 Halk GMYO 0,90 -1,10 -6,25 Halk Sigorta 1,50 0,00 -7,41 Hatay Tekstil 4,80 -5,33 -3,42 Hedef Girişim 2,22 -3,48 -9,02 Hektaş 8,45 -4,09 20,71 Hürriyet Gzt. 1,06 -2,75 -20,90 ICBC Turkey Bank 4,05 -3,34 -11,18 İdealist GMYO 2,18 -2,24 6,86 İhlas Ev Aletleri 0,46 -4,17 -9,80 İhlas Gayrimenkul 1,69 -7,14 -13,78 İhlas Gazetecilik 1,03 -4,63 -12,71 İhlas Holding 0,46 -4,17 -13,21 İhlas Yayın Holding 0,46 -6,12 -9,80 İndeks Bilgisayar 15,32 0,13 33,22 Info Yatırım 1,16 -2,52 -1,69 İntema 41,00 -3,48 68,45 İpek Doğal Enerji 5,00 -6,37 -6,89 İskenderun Demir ve Çelik 5,70 -0,87 7,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)