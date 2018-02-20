Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,24
|-0,80
|-3,88
|Acıpayam Selüloz
|2,59
|-0,77
|-2,26
|Adana Çimento (A)
|6,10
|-1,61
|1,67
|Adana Çimento (B)
|4,21
|-2,55
|-0,24
|Adana Çimento (C)
|1,12
|-20,00
|33,33
|Adel Kalemcilik
|15,60
|-3,23
|-5,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,09
|0,48
|5,03
|Afyon Çimento
|7,58
|-1,43
|-2,57
|AG Anadolu Grubu Holding
|28,20
|-3,03
|18,99
|Ak Enerji
|0,90
|-3,23
|-1,10
|Akbank
|10,23
|-1,82
|3,86
|Akçansa
|10,80
|-1,28
|-0,74
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,50
|-5,34
|-7,25
|Akfen GMYO
|2,13
|-2,74
|-11,62
|Akın Tekstil
|11,10
|-2,72
|-21,33
|Akiş GMYO
|3,21
|-3,02
|2,56
|Akmerkez GMYO
|20,30
|0,00
|-0,78
|Aksa
|14,74
|-1,73
|14,71
|Aksa Enerji
|4,60
|-2,34
|11,38
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|Aksigorta
|4,15
|1,97
|25,38
|Aksu Enerji
|6,08
|-1,94
|14,73
|Akyürek Pazarlama
|0,21
|5,00
|-19,23
|Alarko Carrıer
|56,55
|-3,66
|-6,61
|Alarko GMYO
|48,90
|-1,41
|-3,83
|Alarko Holding
|6,70
|-3,74
|-7,71
|Albaraka Türk
|1,52
|-3,18
|-1,94
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,30
|-5,32
|-8,52
|Alkim Kağıt
|4,30
|-3,37
|-15,69
|Alkim Kimya
|24,70
|-1,20
|-1,20
|Altınyağ
|1,03
|-3,74
|-16,94
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|-1,16
|0,99
|Anadolu Cam
|3,00
|-3,85
|14,07
|Anadolu Efes
|26,36
|1,78
|8,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|0,27
|-10,06
|Anadolu Isuzu
|12,66
|-3,65
|39,12
|Anadolu Sigorta
|3,99
|-0,25
|28,71
|Anel Elektrik
|3,45
|-6,25
|-8,49
|Anel Telekom
|0,49
|-2,00
|-2,00
|Arçelik
|18,44
|-2,95
|-14,31
|Arena Bilgisayar
|3,87
|-2,03
|-8,51
|Armada Bilgisayar
|6,05
|-4,72
|-10,77
|Arsan Tekstil
|1,69
|-1,17
|-3,43
|Artı Yatırım Holding
|2,55
|-4,14
|171,28
|Aselsan
|31,32
|-3,09
|-1,51
|Aslan Çimento
|39,06
|-1,11
|2,25
|Ata GMYO
|3,84
|-0,52
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,80
|-4,26
|-12,20
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,39
|-0,71
|0,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,52
|1,96
|6,12
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|-4,21
|-7,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,97
|-2,76
|-0,83
|Avrasya GMYO
|1,47
|-1,34
|-6,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,52
|-0,65
|-9,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|0,54
|1,09
|Ayen Enerji
|10,08
|0,20
|108,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-2,17
|5,88
|Aygaz
|14,55
|-1,22
|-9,46
|Bagfaş
|9,47
|-1,66
|-9,81
|Bak Ambalaj
|5,98
|2,75
|16,34
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|3,39
|-0,29
|-17,11
|Banvit
|18,85
|-4,02
|-12,00
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,00
|7,72
|Batı Çimento
|8,74
|-1,35
|-11,54
|Batısöke Çimento
|1,61
|0,63
|-9,55
|Bera Holding
|2,60
|-4,06
|-16,13
|Berkosan Yalıtım
|2,18
|-3,96
|-2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,74
|-1,58
|-8,56
|Beyaz Filo
|120,00
|9,09
|62,27
|Bilici Yatırım
|1,84
|0,00
|17,20
|Bim Mağazalar
|73,80
|-0,34
|-5,51
|Bimeks
|0,28
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,40
|-2,44
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,42
|-0,70
|0,71
|Bısaş Tekstil
|0,99
|-1,98
|-39,26
|Bizim Mağazaları
|7,00
|-2,64
|-9,09
|Bolu Çimento
|6,03
|-2,11
|12,08
|Bomonti Elektrik
|0,97
|-2,02
|-10,19
|Borusan Mannesmann
|12,60
|-2,63
|7,33
|Borusan Yat. Paz.
|41,62
|-0,95
|-5,41
|Bosch Fren Sistemleri
|195,20
|-2,40
|0,88
|Bossa
|5,54
|-0,54
|36,79
|Boyner Perakende Yat.
|8,70
|0,00
|-5,23
|Brisa
|7,27
|-2,68
|0,00
|Burçelik
|3,81
|-2,31
|-1,04
|Burçelik Vana
|1,70
|-0,58
|-2,86
|Bursa Çimento
|5,55
|-0,89
|5,71
|Carrefoursa
|5,49
|-3,51
|-1,61
|Coca Cola İçecek
|31,94
|-1,60
|-6,66
|Componenta Dökümcülük
|11,60
|-3,17
|5,45
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|0,88
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|-1,39
|4,41
|Çelebi
|33,00
|-5,06
|-10,76
|Çelik Halat
|5,57
|1,09
|43,56
|Çemaş Döküm
|3,42
|3,64
|84,86
|Çemtaş
|4,40
|-2,44
|7,84
|Çimbeton
|40,88
|-5,63
|10,73
|Çimentaş
|12,70
|-3,57
|9,58
|Çimsa
|13,55
|-0,37
|-1,02
|Çuhadaroğlu Metal
|2,79
|-1,76
|-4,78
|Dagi Giyim
|2,07
|-2,82
|-8,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|-8,09
|11,19
|Dardanel
|1,69
|-1,74
|-13,33
|Datagate Bilgisayar
|16,00
|-2,08
|52,82
|Demısaş Döküm
|2,52
|2,02
|37,70
|Denge Holding
|15,85
|-5,54
|84,30
|Deniz GMYO
|3,08
|-5,81
|14,07
|Denizbank
|6,60
|-6,52
|79,84
|Denizli Cam
|12,09
|-2,34
|1,85
|Derimod
|12,32
|-3,22
|64,05
|Desa Deri
|1,00
|-0,99
|-0,99
|Despec Bilgisayar
|3,64
|-1,09
|1,39
|Deva Holding
|4,14
|-3,72
|-5,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,06
|0,00
|-9,40
|Ditaş Doğan
|6,40
|-6,98
|5,44
|DO-CO
|240,60
|1,86
|14,46
|Doğan Burda
|3,42
|-1,44
|3,01
|Doğan Gazetecilik
|3,32
|-8,29
|20,29
|Doğan Holding
|0,78
|-1,27
|-10,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,05
|-1,61
|-16,21
|Doğusan
|1,52
|-1,94
|4,11
|Doğuş GMYO
|3,07
|-0,97
|-5,25
|Doğuş Otomotiv
|8,51
|-3,41
|3,28
|Duran Doğan Basım
|4,39
|-4,57
|16,45
|Dyo Boya
|6,00
|-4,76
|-21,16
|Eczacıbaşı İlaç
|4,15
|-1,43
|-5,90
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,07
|-1,90
|-3,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,10
|-1,66
|-7,51
|Edip Gayrimenkul
|1,17
|-2,50
|-0,85
|Ege Endüstri
|315,20
|-4,19
|-2,11
|Ege Gübre
|31,30
|-0,76
|18,02
|Ege Profil
|10,98
|-4,94
|10,02
|Ege Seramik
|4,08
|-3,09
|-11,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,85
|-2,30
|23,19
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,49
|4,26
|4,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|-5,26
|-10,00
|Egeplast
|5,20
|-0,95
|11,11
|Ekiz Kimya
|0,53
|1,92
|-7,02
|Emek Elektrik
|1,57
|-9,25
|-1,26
|Eminiş Ambalaj
|4,21
|-1,41
|-9,27
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|0,41
|-12,10
|Enerjisa Enerji
|6,80
|0,59
|Enka İnşaat
|5,52
|-0,90
|-8,46
|Erbosan
|80,70
|-3,24
|-3,12
|Ereğli Demir Celik
|10,21
|-0,20
|1,90
|Ersu Gıda
|1,13
|-1,74
|-13,74
|Escort Teknoloji
|1,12
|-1,75
|-11,11
|Esem Spor Giyim
|0,51
|-3,77
|37,84
|Etiler Gıda
|3,80
|-11,63
|-18,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,11
|-2,63
|-1,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,95
|-3,06
|-1,04
|Euro Yat. Ort.
|0,81
|-3,57
|-5,81
|Euro Yatırım Holding
|0,59
|-3,28
|-3,28
|Fenerbahçe Futbol
|35,90
|-6,02
|4,66
|Finans Fin. Kir.
|4,05
|0,00
|3,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|20,12
|-1,37
|45,69
|F-M İzmit Piston
|18,47
|-0,43
|36,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,82
|-3,60
|-2,03
|Ford Otosan
|58,90
|0,86
|-2,24
|Frigo Pak Gıda
|0,95
|0,00
|0,00
|Galatasaray Sportif
|5,91
|-1,17
|-4,98
|Garanti Bankası
|11,35
|-2,83
|5,88
|Garanti Faktoring
|2,84
|-1,05
|-12,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-2,67
|-2,67
|Gedik Girişim
|1,20
|1,69
|0,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|0,38
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,42
|0,71
|2,90
|Gediz Ambalaj
|6,93
|-0,43
|-4,15
|Gentaş
|1,63
|-4,12
|-2,98
|Gersan Elektrik
|4,79
|-6,81
|1,70
|Global Men. Değ.
|0,50
|0,00
|11,11
|Global Yat. Holding
|3,94
|-2,23
|9,14
|Good-Year
|3,99
|-2,44
|-6,12
|Göltaş Çimento
|61,30
|-2,70
|-6,13
|Gözde Girişim
|5,04
|-3,45
|-10,95
|GSD Denizcilik
|1,47
|-2,00
|8,89
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|15,28
|Gübre Fabrik.
|4,39
|-1,13
|3,78
|Güler Yat. Holding
|1,95
|-1,52
|68,10
|Güneş Sigorta
|1,79
|-1,65
|8,48
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,50
|0,00
|-7,41
|Hatay Tekstil
|4,80
|-5,33
|-3,42
|Hedef Girişim
|2,22
|-3,48
|-9,02
|Hektaş
|8,45
|-4,09
|20,71
|Hürriyet Gzt.
|1,06
|-2,75
|-20,90
|ICBC Turkey Bank
|4,05
|-3,34
|-11,18
|İdealist GMYO
|2,18
|-2,24
|6,86
|İhlas Ev Aletleri
|0,46
|-4,17
|-9,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,69
|-7,14
|-13,78
|İhlas Gazetecilik
|1,03
|-4,63
|-12,71
|İhlas Holding
|0,46
|-4,17
|-13,21
|İhlas Yayın Holding
|0,46
|-6,12
|-9,80
|İndeks Bilgisayar
|15,32
|0,13
|33,22
|Info Yatırım
|1,16
|-2,52
|-1,69
|İntema
|41,00
|-3,48
|68,45
|İpek Doğal Enerji
|5,00
|-6,37
|-6,89
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,70
|-0,87
|7,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)