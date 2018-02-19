Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,25 -2,34 -3,10 Acıpayam Selüloz 2,61 -0,76 -1,51 Adana Çimento (A) 6,20 -0,16 3,33 Adana Çimento (B) 4,32 -1,14 2,37 Adana Çimento (C) 1,40 0,00 66,67 Adel Kalemcilik 16,12 -2,01 -2,07 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -0,95 4,52 Afyon Çimento 7,69 -0,13 -1,16 AG Anadolu Grubu Holding 29,08 -0,68 22,70 Ak Enerji 0,93 -3,12 2,20 Akbank 10,42 -1,42 5,79 Akçansa 10,94 0,09 0,55 Akdenız Güvenlık Hız. 5,81 0,35 -2,02 Akfen GMYO 2,19 0,92 -9,13 Akın Tekstil 11,41 -4,92 -19,14 Akiş GMYO 3,31 -6,50 5,75 Akmerkez GMYO 20,30 -0,59 -0,78 Aksa 15,00 2,81 16,73 Aksa Enerji 4,71 -2,69 14,04 Aksel Yat. Hol. 0,55 Aksigorta 4,07 0,25 22,96 Aksu Enerji 6,20 -0,64 16,99 Akyürek Pazarlama 0,20 -4,76 -23,08 Alarko Carrıer 58,70 -0,34 -3,06 Alarko GMYO 49,60 -1,78 -2,46 Alarko Holding 6,96 -0,71 -4,13 Albaraka Türk 1,57 -1,26 1,29 Alcatel Lucent Teletaş 7,71 0,92 -3,38 Alkim Kağıt 4,45 -2,63 -12,75 Alkim Kimya 25,00 -0,71 0,00 Altınyağ 1,07 -1,83 -13,71 Altınyunus Çeşme 5,16 -2,64 2,18 Anadolu Cam 3,12 -0,95 18,63 Anadolu Efes 25,90 -0,23 7,02 Anadolu Hayat Emek. 7,40 0,00 -10,30 Anadolu Isuzu 13,14 -2,09 44,40 Anadolu Sigorta 4,00 1,01 29,03 Anel Elektrik 3,68 1,66 -2,39 Anel Telekom 0,50 0,00 0,00 Arçelik 19,00 -0,42 -11,71 Arena Bilgisayar 3,95 -0,75 -6,62 Armada Bilgisayar 6,35 -3,50 -6,34 Arsan Tekstil 1,71 -1,72 -2,29 Artı Yatırım Holding 2,66 -5,34 182,98 Aselsan 32,32 0,50 1,64 Aslan Çimento 39,50 -0,90 3,40 Ata GMYO 3,86 0,52 -19,42 Atakule GMYO 1,88 -1,57 -8,29 Atlantik Petrol Ürünleri 1,40 -0,71 0,72 Atlantis Yatırım Holding 0,51 0,00 4,08 Atlas Yat. Ort. 0,95 -1,04 -3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,48 2,33 1,99 Avrasya GMYO 1,49 -0,67 -5,70 Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 -0,65 -8,93 Avrupa Yatırım Holding 1,84 0,55 0,55 Ayen Enerji 10,06 0,20 108,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 -0,54 8,24 Aygaz 14,73 1,17 -8,34 Bagfaş 9,63 -0,21 -8,29 Bak Ambalaj 5,82 -1,02 13,23 Balatacılar Balatacılık 0,53 0,00 -5,36 Bantaş Ambalaj 3,40 -16,05 -16,87 Banvit 19,64 -1,80 -8,31 Baştaş Başkent Çimento 2,65 1,92 7,72 Batı Çimento 8,86 -1,56 -10,32 Batısöke Çimento 1,60 -0,62 -10,11 Bera Holding 2,71 -5,24 -12,58 Berkosan Yalıtım 2,27 -0,44 1,79 Beşiktaş Futbol Yat. 3,80 -0,78 -7,09 Beyaz Filo 110,00 -3,00 48,75 Bilici Yatırım 1,84 0,55 17,20 Bim Mağazalar 74,05 0,82 -5,19 Bimeks 0,28 -3,45 0,00 Birko Mensucat 0,41 -2,38 0,00 Birlik Mensucat 1,43 -4,03 1,42 Bısaş Tekstil 1,01 4,12 -38,04 Bizim Mağazaları 7,19 -1,10 -6,62 Bolu Çimento 6,16 0,16 14,50 Bomonti Elektrik 0,99 -1,00 -8,33 Borusan Mannesmann 12,94 -1,82 10,22 Borusan Yat. Paz. 42,02 -0,38 -4,50 Bosch Fren Sistemleri 200,00 -0,50 3,36 Bossa 5,57 1,27 37,53 Boyner Perakende Yat. 8,70 -1,14 -5,23 Brisa 7,47 -0,80 2,75 Burçelik 3,90 -0,26 1,30 Burçelik Vana 1,71 -1,72 -2,29 Bursa Çimento 5,60 0,90 6,67 Carrefoursa 5,69 1,79 1,97 Coca Cola İçecek 32,46 -0,12 -5,14 Componenta Dökümcülük 11,98 0,08 8,91 Cosmos Yat. Holding 1,13 -0,88 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,44 -0,69 5,88 Çelebi 34,76 1,05 -6,00 Çelik Halat 5,51 1,66 42,01 Çemaş Döküm 3,30 0,00 78,38 Çemtaş 4,51 -0,66 10,54 Çimbeton 43,32 -1,10 17,33 Çimentaş 13,17 1,00 13,63 Çimsa 13,60 0,07 -0,66 Çuhadaroğlu Metal 2,84 0,35 -3,07 Dagi Giyim 2,13 -1,84 -6,17 Dagi Yatırım Holding 1,73 -2,26 20,98 Dardanel 1,72 -1,71 -11,79 Datagate Bilgisayar 16,34 0,62 56,06 Demısaş Döküm 2,47 5,11 34,97 Denge Holding 16,78 -1,64 95,12 Deniz GMYO 3,27 -3,54 21,11 Denizbank 7,06 -4,08 92,37 Denizli Cam 12,38 2,31 4,30 Derimod 12,73 -0,93 69,51 Desa Deri 1,01 -0,98 0,00 Despec Bilgisayar 3,68 1,38 2,51 Deva Holding 4,30 1,65 -1,83 Diriteks Diriliş Tekstil 1,06 -0,93 -9,40 Ditaş Doğan 6,88 2,69 13,34 DO-CO 236,20 -0,96 12,37 Doğan Burda 3,47 0,00 4,52 Doğan Gazetecilik 3,62 14,92 31,16 Doğan Holding 0,79 -1,25 -9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,10 -1,90 -14,84 Doğusan 1,55 -0,64 6,16 Doğuş GMYO 3,10 -0,96 -4,32 Doğuş Otomotiv 8,81 -1,01 6,92 Duran Doğan Basım 4,60 11,11 22,02 Dyo Boya 6,30 -0,47 -17,21 Eczacıbaşı İlaç 4,21 -1,17 -4,54 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,11 0,00 -1,86 Eczacıbaşı Yatırım 10,27 -0,68 -5,95 Edip Gayrimenkul 1,20 0,00 1,69 Ege Endüstri 329,00 -0,90 2,17 Ege Gübre 31,54 -0,88 18,93 Ege Profil 11,55 2,39 15,73 Ege Seramik 4,21 -2,77 -8,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -3,33 26,09 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 0,00 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 5,56 -5,00 Egeplast 5,25 2,94 12,18 Ekiz Kimya 0,52 1,96 -8,77 Emek Elektrik 1,73 3,59 8,81 Eminiş Ambalaj 4,27 -1,16 -7,97 Emlak Konut GMYO 2,46 -1,20 -12,46 Enerjisa Enerji 6,76 3,52 Enka İnşaat 5,57 -1,42 -7,63 Erbosan 83,40 -2,40 0,12 Ereğli Demir Celik 10,23 -1,16 2,10 Ersu Gıda 1,15 -1,71 -12,21 Escort Teknoloji 1,14 -0,87 -9,52 Esem Spor Giyim 0,53 -3,64 43,24 Etiler Gıda 4,30 0,00 -8,32 Euro Kapital Yat. Ort. 1,14 -0,87 0,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,98 -1,01 2,08 Euro Yat. Ort. 0,84 -2,33 -2,33 Euro Yatırım Holding 0,61 0,00 0,00 Fenerbahçe Futbol 38,20 9,46 11,37 Finans Fin. Kir. 4,05 1,00 3,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 20,40 -0,97 47,72 F-M İzmit Piston 18,55 -7,71 37,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,00 -2,15 1,63 Ford Otosan 58,40 -0,60 -3,07 Frigo Pak Gıda 0,95 2,15 0,00 Galatasaray Sportif 5,98 -1,81 -3,86 Garanti Bankası 11,68 -2,01 8,96 Garanti Faktoring 2,87 -1,03 -11,96 Garanti Yat. Ort. 0,75 0,00 0,00 Gedik Girişim 1,18 -0,84 -0,84 Gedik Y. Men. Değ. 2,64 1,54 4,76 Gedik Yatırım Holding 1,41 -0,70 2,17 Gediz Ambalaj 6,96 -0,29 -3,73 Gentaş 1,70 -0,58 1,19 Gersan Elektrik 5,14 -1,91 9,13 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 4,03 -1,47 11,63 Good-Year 4,09 0,49 -3,76 Göltaş Çimento 63,00 -0,63 -3,52 Gözde Girişim 5,22 -0,95 -7,77 GSD Denizcilik 1,50 0,00 11,11 GSD Holding 0,83 -2,35 15,28 Gübre Fabrik. 4,44 -1,55 4,96 Güler Yat. Holding 1,98 1,02 70,69 Güneş Sigorta 1,82 0,00 10,30 Halk GMYO 0,91 -1,09 -5,21 Halk Sigorta 1,50 0,67 -7,41 Hatay Tekstil 5,07 0,20 2,01 Hedef Girişim 2,30 -2,54 -5,74 Hektaş 8,81 3,28 25,86 Hürriyet Gzt. 1,09 -1,80 -18,66 ICBC Turkey Bank 4,19 -2,33 -8,11 İdealist GMYO 2,23 0,45 9,31 İhlas Ev Aletleri 0,48 -2,04 -5,88 İhlas Gayrimenkul 1,82 -3,70 -7,14 İhlas Gazetecilik 1,08 -1,82 -8,47 İhlas Holding 0,48 -2,04 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,49 -2,00 -3,92 İndeks Bilgisayar 15,30 -0,52 33,04 Info Yatırım 1,19 -0,83 0,85 İntema 42,48 -1,71 74,53 İpek Doğal Enerji 5,34 0,75 -0,56 İskenderun Demir ve Çelik 5,75 -0,69 8,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)