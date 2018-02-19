Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,25
|-2,34
|-3,10
|Acıpayam Selüloz
|2,61
|-0,76
|-1,51
|Adana Çimento (A)
|6,20
|-0,16
|3,33
|Adana Çimento (B)
|4,32
|-1,14
|2,37
|Adana Çimento (C)
|1,40
|0,00
|66,67
|Adel Kalemcilik
|16,12
|-2,01
|-2,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|-0,95
|4,52
|Afyon Çimento
|7,69
|-0,13
|-1,16
|AG Anadolu Grubu Holding
|29,08
|-0,68
|22,70
|Ak Enerji
|0,93
|-3,12
|2,20
|Akbank
|10,42
|-1,42
|5,79
|Akçansa
|10,94
|0,09
|0,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,81
|0,35
|-2,02
|Akfen GMYO
|2,19
|0,92
|-9,13
|Akın Tekstil
|11,41
|-4,92
|-19,14
|Akiş GMYO
|3,31
|-6,50
|5,75
|Akmerkez GMYO
|20,30
|-0,59
|-0,78
|Aksa
|15,00
|2,81
|16,73
|Aksa Enerji
|4,71
|-2,69
|14,04
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|Aksigorta
|4,07
|0,25
|22,96
|Aksu Enerji
|6,20
|-0,64
|16,99
|Akyürek Pazarlama
|0,20
|-4,76
|-23,08
|Alarko Carrıer
|58,70
|-0,34
|-3,06
|Alarko GMYO
|49,60
|-1,78
|-2,46
|Alarko Holding
|6,96
|-0,71
|-4,13
|Albaraka Türk
|1,57
|-1,26
|1,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,71
|0,92
|-3,38
|Alkim Kağıt
|4,45
|-2,63
|-12,75
|Alkim Kimya
|25,00
|-0,71
|0,00
|Altınyağ
|1,07
|-1,83
|-13,71
|Altınyunus Çeşme
|5,16
|-2,64
|2,18
|Anadolu Cam
|3,12
|-0,95
|18,63
|Anadolu Efes
|25,90
|-0,23
|7,02
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|0,00
|-10,30
|Anadolu Isuzu
|13,14
|-2,09
|44,40
|Anadolu Sigorta
|4,00
|1,01
|29,03
|Anel Elektrik
|3,68
|1,66
|-2,39
|Anel Telekom
|0,50
|0,00
|0,00
|Arçelik
|19,00
|-0,42
|-11,71
|Arena Bilgisayar
|3,95
|-0,75
|-6,62
|Armada Bilgisayar
|6,35
|-3,50
|-6,34
|Arsan Tekstil
|1,71
|-1,72
|-2,29
|Artı Yatırım Holding
|2,66
|-5,34
|182,98
|Aselsan
|32,32
|0,50
|1,64
|Aslan Çimento
|39,50
|-0,90
|3,40
|Ata GMYO
|3,86
|0,52
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,88
|-1,57
|-8,29
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,40
|-0,71
|0,72
|Atlantis Yatırım Holding
|0,51
|0,00
|4,08
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|-3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,48
|2,33
|1,99
|Avrasya GMYO
|1,49
|-0,67
|-5,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|-0,65
|-8,93
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|0,55
|0,55
|Ayen Enerji
|10,06
|0,20
|108,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|-0,54
|8,24
|Aygaz
|14,73
|1,17
|-8,34
|Bagfaş
|9,63
|-0,21
|-8,29
|Bak Ambalaj
|5,82
|-1,02
|13,23
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|0,00
|-5,36
|Bantaş Ambalaj
|3,40
|-16,05
|-16,87
|Banvit
|19,64
|-1,80
|-8,31
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|1,92
|7,72
|Batı Çimento
|8,86
|-1,56
|-10,32
|Batısöke Çimento
|1,60
|-0,62
|-10,11
|Bera Holding
|2,71
|-5,24
|-12,58
|Berkosan Yalıtım
|2,27
|-0,44
|1,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,80
|-0,78
|-7,09
|Beyaz Filo
|110,00
|-3,00
|48,75
|Bilici Yatırım
|1,84
|0,55
|17,20
|Bim Mağazalar
|74,05
|0,82
|-5,19
|Bimeks
|0,28
|-3,45
|0,00
|Birko Mensucat
|0,41
|-2,38
|0,00
|Birlik Mensucat
|1,43
|-4,03
|1,42
|Bısaş Tekstil
|1,01
|4,12
|-38,04
|Bizim Mağazaları
|7,19
|-1,10
|-6,62
|Bolu Çimento
|6,16
|0,16
|14,50
|Bomonti Elektrik
|0,99
|-1,00
|-8,33
|Borusan Mannesmann
|12,94
|-1,82
|10,22
|Borusan Yat. Paz.
|42,02
|-0,38
|-4,50
|Bosch Fren Sistemleri
|200,00
|-0,50
|3,36
|Bossa
|5,57
|1,27
|37,53
|Boyner Perakende Yat.
|8,70
|-1,14
|-5,23
|Brisa
|7,47
|-0,80
|2,75
|Burçelik
|3,90
|-0,26
|1,30
|Burçelik Vana
|1,71
|-1,72
|-2,29
|Bursa Çimento
|5,60
|0,90
|6,67
|Carrefoursa
|5,69
|1,79
|1,97
|Coca Cola İçecek
|32,46
|-0,12
|-5,14
|Componenta Dökümcülük
|11,98
|0,08
|8,91
|Cosmos Yat. Holding
|1,13
|-0,88
|-3,42
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|-0,69
|5,88
|Çelebi
|34,76
|1,05
|-6,00
|Çelik Halat
|5,51
|1,66
|42,01
|Çemaş Döküm
|3,30
|0,00
|78,38
|Çemtaş
|4,51
|-0,66
|10,54
|Çimbeton
|43,32
|-1,10
|17,33
|Çimentaş
|13,17
|1,00
|13,63
|Çimsa
|13,60
|0,07
|-0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|2,84
|0,35
|-3,07
|Dagi Giyim
|2,13
|-1,84
|-6,17
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|-2,26
|20,98
|Dardanel
|1,72
|-1,71
|-11,79
|Datagate Bilgisayar
|16,34
|0,62
|56,06
|Demısaş Döküm
|2,47
|5,11
|34,97
|Denge Holding
|16,78
|-1,64
|95,12
|Deniz GMYO
|3,27
|-3,54
|21,11
|Denizbank
|7,06
|-4,08
|92,37
|Denizli Cam
|12,38
|2,31
|4,30
|Derimod
|12,73
|-0,93
|69,51
|Desa Deri
|1,01
|-0,98
|0,00
|Despec Bilgisayar
|3,68
|1,38
|2,51
|Deva Holding
|4,30
|1,65
|-1,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,06
|-0,93
|-9,40
|Ditaş Doğan
|6,88
|2,69
|13,34
|DO-CO
|236,20
|-0,96
|12,37
|Doğan Burda
|3,47
|0,00
|4,52
|Doğan Gazetecilik
|3,62
|14,92
|31,16
|Doğan Holding
|0,79
|-1,25
|-9,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,10
|-1,90
|-14,84
|Doğusan
|1,55
|-0,64
|6,16
|Doğuş GMYO
|3,10
|-0,96
|-4,32
|Doğuş Otomotiv
|8,81
|-1,01
|6,92
|Duran Doğan Basım
|4,60
|11,11
|22,02
|Dyo Boya
|6,30
|-0,47
|-17,21
|Eczacıbaşı İlaç
|4,21
|-1,17
|-4,54
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,11
|0,00
|-1,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,27
|-0,68
|-5,95
|Edip Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|1,69
|Ege Endüstri
|329,00
|-0,90
|2,17
|Ege Gübre
|31,54
|-0,88
|18,93
|Ege Profil
|11,55
|2,39
|15,73
|Ege Seramik
|4,21
|-2,77
|-8,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,87
|-3,33
|26,09
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,47
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|5,56
|-5,00
|Egeplast
|5,25
|2,94
|12,18
|Ekiz Kimya
|0,52
|1,96
|-8,77
|Emek Elektrik
|1,73
|3,59
|8,81
|Eminiş Ambalaj
|4,27
|-1,16
|-7,97
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|-1,20
|-12,46
|Enerjisa Enerji
|6,76
|3,52
|Enka İnşaat
|5,57
|-1,42
|-7,63
|Erbosan
|83,40
|-2,40
|0,12
|Ereğli Demir Celik
|10,23
|-1,16
|2,10
|Ersu Gıda
|1,15
|-1,71
|-12,21
|Escort Teknoloji
|1,14
|-0,87
|-9,52
|Esem Spor Giyim
|0,53
|-3,64
|43,24
|Etiler Gıda
|4,30
|0,00
|-8,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|0,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,98
|-1,01
|2,08
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|-2,33
|-2,33
|Euro Yatırım Holding
|0,61
|0,00
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|38,20
|9,46
|11,37
|Finans Fin. Kir.
|4,05
|1,00
|3,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|20,40
|-0,97
|47,72
|F-M İzmit Piston
|18,55
|-7,71
|37,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,00
|-2,15
|1,63
|Ford Otosan
|58,40
|-0,60
|-3,07
|Frigo Pak Gıda
|0,95
|2,15
|0,00
|Galatasaray Sportif
|5,98
|-1,81
|-3,86
|Garanti Bankası
|11,68
|-2,01
|8,96
|Garanti Faktoring
|2,87
|-1,03
|-11,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|0,00
|Gedik Girişim
|1,18
|-0,84
|-0,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,64
|1,54
|4,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,41
|-0,70
|2,17
|Gediz Ambalaj
|6,96
|-0,29
|-3,73
|Gentaş
|1,70
|-0,58
|1,19
|Gersan Elektrik
|5,14
|-1,91
|9,13
|Global Men. Değ.
|0,50
|0,00
|11,11
|Global Yat. Holding
|4,03
|-1,47
|11,63
|Good-Year
|4,09
|0,49
|-3,76
|Göltaş Çimento
|63,00
|-0,63
|-3,52
|Gözde Girişim
|5,22
|-0,95
|-7,77
|GSD Denizcilik
|1,50
|0,00
|11,11
|GSD Holding
|0,83
|-2,35
|15,28
|Gübre Fabrik.
|4,44
|-1,55
|4,96
|Güler Yat. Holding
|1,98
|1,02
|70,69
|Güneş Sigorta
|1,82
|0,00
|10,30
|Halk GMYO
|0,91
|-1,09
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,50
|0,67
|-7,41
|Hatay Tekstil
|5,07
|0,20
|2,01
|Hedef Girişim
|2,30
|-2,54
|-5,74
|Hektaş
|8,81
|3,28
|25,86
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|-1,80
|-18,66
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|-2,33
|-8,11
|İdealist GMYO
|2,23
|0,45
|9,31
|İhlas Ev Aletleri
|0,48
|-2,04
|-5,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|-3,70
|-7,14
|İhlas Gazetecilik
|1,08
|-1,82
|-8,47
|İhlas Holding
|0,48
|-2,04
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-2,00
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|15,30
|-0,52
|33,04
|Info Yatırım
|1,19
|-0,83
|0,85
|İntema
|42,48
|-1,71
|74,53
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|0,75
|-0,56
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,75
|-0,69
|8,70
(Sürecek)