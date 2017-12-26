Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,37
|-4,20
|11,38
|Acıpayam Selüloz
|2,63
|-1,50
|-13,29
|Adana Çimento (A)
|5,97
|-0,50
|4,07
|Adana Çimento (B)
|4,21
|-0,47
|5,17
|Adana Çimento (C)
|0,85
|0,00
|12,49
|Adel Kalemcilik
|16,66
|4,26
|8,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|0,00
|12,22
|Afyon Çimento
|7,55
|0,80
|-4,55
|Ak Enerji
|0,91
|-1,09
|7,06
|Akbank
|9,41
|0,21
|23,50
|Akçansa
|10,78
|0,65
|-13,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|6,06
|-1,94
|154,69
|Akfen GMYO
|2,35
|-1,67
|80,77
|Akın Tekstil
|14,25
|-2,20
|52,57
|Akiş GMYO
|3,13
|-0,95
|33,76
|Akmerkez GMYO
|21,98
|0,55
|10,95
|Aksa
|12,46
|-0,56
|49,78
|Aksa Enerji
|3,96
|0,25
|32,89
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,31
|-1,19
|45,18
|Aksu Enerji
|10,00
|0,50
|15,61
|Akyürek Pazarlama
|0,26
|0,00
|-21,21
|Alarko Carrıer
|60,00
|0,59
|67,18
|Alarko GMYO
|49,04
|0,04
|33,71
|Alarko Holding
|7,26
|0,83
|77,27
|Albaraka Türk
|1,60
|11,89
|39,91
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,04
|1,77
|18,58
|Alkim Kağıt
|5,01
|-0,40
|113,67
|Alkim Kimya
|24,48
|1,16
|39,96
|Altınyağ
|1,24
|0,00
|40,91
|Altınyunus Çeşme
|5,09
|0,00
|27,25
|Anadolu Cam
|2,46
|0,41
|62,07
|Anadolu Efes
|24,42
|-0,73
|40,14
|Anadolu Hayat Emek.
|7,57
|0,00
|62,22
|Anadolu Isuzu
|9,21
|-1,18
|56,88
|Anadolu Sigorta
|3,09
|0,98
|64,17
|Anel Elektrik
|3,56
|-4,04
|164,38
|Anel Telekom
|0,50
|0,00
|0,00
|Arçelik
|20,54
|0,00
|-0,35
|Arena Bilgisayar
|4,27
|0,00
|2,58
|Armada Bilgisayar
|6,33
|-6,22
|0,00
|Arsan Tekstil
|1,76
|0,57
|29,41
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|-1,06
|63,16
|Aselsan
|32,42
|0,00
|155,80
|Asil Çelik
|4,38
|-0,23
|16,49
|Aslan Çimento
|38,02
|0,96
|-5,47
|Ata GMYO
|4,45
|-1,55
|-3,47
|Atakule GMYO
|2,00
|-1,48
|7,86
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,41
|0,00
|25,89
|Atlantis Yatırım Holding
|0,49
|0,00
|-26,87
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|2,11
|1,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,00
|-1,62
|-10,74
|Avrasya GMYO
|1,56
|0,65
|24,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,72
|0,00
|-33,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|0,00
|-12,31
|Ayen Enerji
|4,94
|3,35
|1,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|0,00
|28,46
|Aygaz
|15,30
|0,46
|41,31
|Bagfaş
|10,32
|-2,18
|4,56
|Bak Ambalaj
|5,11
|-0,58
|83,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,56
|0,00
|-9,68
|Bantaş Ambalaj
|4,05
|0,25
|44,30
|Banvit
|21,40
|0,28
|232,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,44
|0,83
|16,23
|Batı Çimento
|9,58
|-1,14
|44,93
|Batısöke Çimento
|1,73
|0,00
|43,15
|Bera Holding
|5,64
|-3,09
|259,24
|Berkosan Yalıtım
|2,37
|-9,20
|-15,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,05
|0,00
|1,25
|Beyaz Filo
|61,45
|0,08
|839,03
|Bilici Yatırım
|1,51
|-2,58
|30,17
|Bim Mağazalar
|78,15
|1,10
|62,96
|Bimeks
|0,27
|0,00
|-69,32
|Birko Mensucat
|0,41
|0,00
|-19,67
|Birlik Mensucat
|1,44
|-0,69
|60,00
|Bısaş Tekstil
|1,52
|4,11
|253,49
|Bizim Mağazaları
|7,61
|-1,17
|5,69
|Bolu Çimento
|5,32
|-0,19
|-3,92
|Bomonti Elektrik
|1,05
|-2,78
|-52,70
|Borusan Mannesmann
|11,49
|-0,09
|52,47
|Borusan Yat. Paz.
|44,90
|3,31
|51,53
|Bosch Fren Sistemleri
|188,60
|-0,42
|41,75
|Bossa
|4,07
|-1,21
|64,11
|Boyner Perakende Yat.
|8,82
|-3,08
|-50,23
|Brisa
|7,21
|0,84
|16,67
|Burçelik
|3,87
|0,26
|15,18
|Burçelik Vana
|1,76
|0,57
|22,22
|Bursa Çimento
|5,22
|1,56
|-12,80
|Carrefoursa
|5,53
|-0,18
|-23,41
|Coca Cola İçecek
|33,92
|0,53
|3,03
|Componenta Dökümcülük
|10,56
|-1,03
|160,10
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|0,00
|19,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|-1,43
|2,36
|Çelebi
|36,70
|0,27
|68,32
|Çelik Halat
|3,85
|-0,26
|65,74
|Çemaş Döküm
|1,84
|3,37
|41,54
|Çemtaş
|4,10
|2,24
|70,84
|Çimbeton
|37,22
|1,86
|2,70
|Çimentaş
|11,64
|0,09
|30,06
|Çimsa
|13,71
|0,51
|-5,13
|Çuhadaroğlu Metal
|2,95
|0,68
|13,94
|Dagi Giyim
|2,38
|-3,25
|88,89
|Dagi Yatırım Holding
|1,45
|0,69
|7,41
|Dardanel
|1,75
|-2,23
|35,66
|Datagate Bilgisayar
|9,85
|-0,91
|146,10
|Demısaş Döküm
|1,81
|-0,55
|48,36
|Denge Holding
|8,50
|-1,05
|308,65
|Deniz GMYO
|2,65
|0,38
|40,96
|Denizbank
|3,66
|-0,54
|-23,27
|Denizli Cam
|12,50
|5,04
|-6,02
|Derimod
|7,50
|0,13
|-2,47
|Desa Deri
|1,03
|1,98
|15,73
|Despec Bilgisayar
|3,48
|-1,14
|23,35
|Deva Holding
|4,38
|0,46
|24,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,10
|13,40
|-26,37
|Ditaş Doğan
|6,12
|0,33
|53,00
|DO-CO
|209,20
|0,14
|-10,29
|Doğan Burda
|3,26
|0,31
|9,76
|Doğan Gazetecilik
|2,75
|0,36
|19,79
|Doğan Holding
|0,86
|0,00
|13,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,75
|3,88
|121,89
|Doğusan
|1,44
|1,41
|42,57
|Doğuş GMYO
|3,37
|3,69
|9,38
|Doğuş Otomotiv
|8,14
|0,25
|-7,29
|Duran Doğan Basım
|3,55
|2,90
|69,86
|Dyo Boya
|7,38
|0,41
|117,06
|Eczacıbaşı İlaç
|4,44
|-1,55
|61,08
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,62
|-4,71
|31,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,73
|-0,65
|35,03
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|49,37
|Ege Endüstri
|311,00
|-0,70
|45,14
|Ege Gübre
|26,08
|1,64
|28,35
|Ege Profil
|10,17
|-1,45
|65,83
|Ege Seramik
|4,44
|0,23
|46,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,71
|-5,33
|18,33
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,47
|0,00
|-16,07
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|5,26
|25,00
|Egeplast
|4,50
|0,00
|130,77
|Ekiz Kimya
|0,58
|0,00
|56,76
|Emek Elektrik
|1,63
|5,84
|50,10
|Eminiş Ambalaj
|4,65
|-0,43
|9,67
|Emlak Konut GMYO
|2,77
|0,73
|-7,36
|Enka İnşaat
|5,82
|-0,51
|22,57
|Erbosan
|83,50
|3,73
|130,39
|Ereğli Demir Celik
|9,63
|-1,43
|101,12
|Ersu Gıda
|1,26
|-3,08
|53,66
|Escort Teknoloji
|1,24
|-1,59
|10,71
|Esem Spor Giyim
|0,37
|0,00
|42,31
|Etiler Gıda
|4,75
|0,21
|-26,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|25,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,99
|3,13
|26,31
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|10,84
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|0,00
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,40
|0,53
|-11,79
|Finans Fin. Kir.
|3,86
|-1,28
|-7,88
|Finansbank
|5,52
|0,18
|22,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|13,79
|2,30
|597,87
|F-M İzmit Piston
|13,51
|-0,30
|5,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,02
|0,40
|Ford Otosan
|59,70
|0,59
|106,10
|Frigo Pak Gıda
|0,96
|0,00
|45,45
|Galatasaray Sportif
|6,25
|-0,32
|-15,29
|Garanti Bankası
|10,24
|0,69
|38,68
|Garanti Faktoring
|3,27
|1,24
|56,46
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|15,83
|Gedik Girişim
|1,17
|-0,85
|0,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,47
|0,82
|11,26
|Gedik Yatırım Holding
|1,39
|0,00
|2,96
|Gediz Ambalaj
|7,19
|0,70
|10,62
|Gentaş
|1,63
|-0,61
|16,85
|Gersan Elektrik
|4,20
|-1,64
|162,50
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|25,00
|Global Yat. Holding
|3,58
|0,85
|122,36
|Good-Year
|4,25
|0,47
|22,04
|Göltaş Çimento
|64,65
|-0,54
|-13,33
|Gözde Girişim
|5,61
|2,37
|213,41
|GSD Denizcilik
|1,34
|-1,47
|21,82
|GSD Holding
|0,72
|0,00
|30,91
|Gübre Fabrik.
|4,11
|1,48
|-6,16
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,93
|22,23
|Güneş Sigorta
|1,55
|-0,64
|47,62
|Halk GMYO
|0,94
|-1,05
|7,60
|Halk Sigorta
|1,61
|1,26
|-15,13
|Hatay Tekstil
|5,11
|-0,58
|41,94
|Hedef Girişim
|2,44
|-1,21
|143,91
|Hektaş
|6,97
|-0,43
|130,13
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|1,59
|72,97
|ICBC Turkey Bank
|4,56
|-0,44
|188,80
|İdealist GMYO
|1,99
|-1,49
|24,37
|İhlas Ev Aletleri
|0,51
|-1,92
|75,86
|İhlas Gayrimenkul
|1,90
|1,60
|223,80
|İhlas Gazetecilik
|1,16
|1,75
|123,08
|İhlas Holding
|0,52
|1,96
|73,33
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|-1,89
|126,09
|İndeks Bilgisayar
|11,31
|0,09
|43,75
|Info Yatırım
|1,17
|0,86
|10,32
|İntema
|24,18
|19,94
|17,04
|İpek Doğal Enerji
|5,59
|6,88
|166,19
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,25
|3,96
|209,67
(Sürecek)