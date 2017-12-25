Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,43
|6,72
|16,26
|Acıpayam Selüloz
|2,67
|1,91
|-11,97
|Adana Çimento (A)
|6,00
|1,35
|4,59
|Adana Çimento (B)
|4,23
|0,71
|5,67
|Adana Çimento (C)
|0,85
|2,41
|12,49
|Adel Kalemcilik
|15,98
|1,72
|4,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|2,02
|12,22
|Afyon Çimento
|7,49
|0,81
|-5,31
|Ak Enerji
|0,92
|2,22
|8,24
|Akbank
|9,39
|0,43
|23,23
|Akçansa
|10,71
|-1,29
|-14,02
|Akdenız Güvenlık Hız.
|6,18
|-1,90
|159,73
|Akfen GMYO
|2,39
|1,27
|83,85
|Akın Tekstil
|14,57
|12,68
|56,00
|Akiş GMYO
|3,16
|1,61
|35,04
|Akmerkez GMYO
|21,86
|0,74
|10,34
|Aksa
|12,53
|0,40
|50,62
|Aksa Enerji
|3,95
|1,80
|32,55
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,35
|0,30
|46,93
|Aksu Enerji
|9,95
|-0,50
|15,03
|Akyürek Pazarlama
|0,26
|4,00
|-21,21
|Alarko Carrıer
|59,65
|-0,17
|66,21
|Alarko GMYO
|49,02
|6,29
|33,65
|Alarko Holding
|7,20
|0,70
|75,81
|Albaraka Türk
|1,43
|2,14
|25,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,90
|2,20
|16,52
|Alkim Kağıt
|5,03
|2,65
|114,52
|Alkim Kimya
|24,20
|1,51
|38,36
|Altınyağ
|1,24
|-1,59
|40,91
|Altınyunus Çeşme
|5,09
|-2,12
|27,25
|Anadolu Cam
|2,45
|1,66
|61,41
|Anadolu Efes
|24,60
|0,41
|41,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,57
|0,00
|62,22
|Anadolu Isuzu
|9,32
|2,42
|58,75
|Anadolu Sigorta
|3,06
|0,99
|62,58
|Anel Elektrik
|3,71
|3,63
|175,52
|Anel Telekom
|0,50
|-1,96
|0,00
|Arçelik
|20,54
|0,29
|-0,35
|Arena Bilgisayar
|4,27
|3,39
|2,58
|Armada Bilgisayar
|6,75
|14,60
|6,64
|Arsan Tekstil
|1,75
|0,00
|28,68
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-1,05
|64,91
|Aselsan
|32,42
|0,87
|155,80
|Asil Çelik
|4,39
|-1,57
|16,76
|Aslan Çimento
|37,66
|0,43
|-6,36
|Ata GMYO
|4,52
|1,12
|-1,95
|Atakule GMYO
|2,03
|-0,49
|9,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,41
|0,71
|25,89
|Atlantis Yatırım Holding
|0,49
|0,00
|-26,87
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|-0,90
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,28
|-0,58
|-9,27
|Avrasya GMYO
|1,55
|1,31
|24,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,72
|2,38
|-33,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|-0,58
|-12,31
|Ayen Enerji
|4,78
|-0,42
|-2,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|-1,18
|28,46
|Aygaz
|15,23
|0,93
|40,67
|Bagfaş
|10,55
|1,64
|6,89
|Bak Ambalaj
|5,14
|0,59
|84,29
|Balatacılar Balatacılık
|0,56
|0,00
|-9,68
|Bantaş Ambalaj
|4,04
|0,00
|43,94
|Banvit
|21,34
|0,19
|231,37
|Baştaş Başkent Çimento
|2,42
|0,00
|15,27
|Batı Çimento
|9,69
|3,19
|46,60
|Batısöke Çimento
|1,73
|-1,14
|43,15
|Bera Holding
|5,82
|-1,52
|270,70
|Berkosan Yalıtım
|2,61
|19,72
|-7,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,05
|-1,94
|1,25
|Beyaz Filo
|61,40
|0,08
|838,26
|Bilici Yatırım
|1,55
|1,97
|33,62
|Bim Mağazalar
|77,30
|1,38
|61,19
|Bimeks
|0,27
|-3,57
|-69,32
|Birko Mensucat
|0,41
|-2,38
|-19,67
|Birlik Mensucat
|1,45
|2,11
|61,11
|Bısaş Tekstil
|1,46
|3,55
|239,53
|Bizim Mağazaları
|7,70
|0,26
|6,94
|Bolu Çimento
|5,33
|0,00
|-3,74
|Bomonti Elektrik
|1,08
|0,00
|-51,35
|Borusan Mannesmann
|11,50
|1,95
|52,60
|Borusan Yat. Paz.
|43,46
|1,35
|46,67
|Bosch Fren Sistemleri
|189,40
|1,55
|42,35
|Bossa
|4,12
|0,49
|66,13
|Boyner Perakende Yat.
|9,10
|-1,83
|-48,65
|Brisa
|7,15
|0,70
|15,70
|Burçelik
|3,86
|-0,26
|14,88
|Burçelik Vana
|1,75
|0,57
|21,53
|Bursa Çimento
|5,14
|0,39
|-14,14
|Carrefoursa
|5,54
|-0,18
|-23,27
|Coca Cola İçecek
|33,74
|0,24
|2,49
|Componenta Dökümcülük
|10,67
|-2,73
|162,81
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|-0,84
|19,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|0,72
|3,85
|Çelebi
|36,60
|-1,45
|67,86
|Çelik Halat
|3,86
|0,52
|66,17
|Çemaş Döküm
|1,78
|-1,11
|36,92
|Çemtaş
|4,01
|0,25
|67,09
|Çimbeton
|36,54
|0,16
|0,83
|Çimentaş
|11,63
|1,22
|29,94
|Çimsa
|13,64
|0,07
|-5,61
|Çuhadaroğlu Metal
|2,93
|0,69
|13,17
|Dagi Giyim
|2,46
|2,50
|95,24
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|0,70
|6,67
|Dardanel
|1,79
|-1,10
|38,76
|Datagate Bilgisayar
|9,94
|4,08
|148,35
|Demısaş Döküm
|1,82
|0,00
|49,18
|Denge Holding
|8,59
|-0,58
|312,98
|Deniz GMYO
|2,64
|1,54
|40,43
|Denizbank
|3,68
|0,00
|-22,85
|Denizli Cam
|11,90
|9,17
|-10,53
|Derimod
|7,49
|-0,53
|-2,60
|Desa Deri
|1,01
|1,00
|13,48
|Despec Bilgisayar
|3,52
|2,62
|24,77
|Deva Holding
|4,36
|1,87
|23,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,97
|-1,02
|-35,07
|Ditaş Doğan
|6,10
|1,33
|52,50
|DO-CO
|208,90
|-1,69
|-10,42
|Doğan Burda
|3,25
|0,31
|9,43
|Doğan Gazetecilik
|2,74
|0,74
|19,36
|Doğan Holding
|0,86
|0,00
|13,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,61
|0,00
|113,61
|Doğusan
|1,42
|2,16
|40,59
|Doğuş GMYO
|3,25
|2,85
|5,48
|Doğuş Otomotiv
|8,12
|1,25
|-7,52
|Duran Doğan Basım
|3,45
|2,37
|65,07
|Dyo Boya
|7,35
|-1,21
|116,18
|Eczacıbaşı İlaç
|4,51
|2,50
|63,62
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,70
|-0,58
|37,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,80
|0,84
|35,91
|Edip Gayrimenkul
|1,20
|4,35
|51,90
|Ege Endüstri
|313,20
|0,77
|46,17
|Ege Gübre
|25,66
|0,63
|26,28
|Ege Profil
|10,32
|2,69
|68,28
|Ege Seramik
|4,43
|0,91
|46,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,75
|8,70
|25,00
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,47
|0,00
|-16,07
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|-5,00
|18,75
|Egeplast
|4,50
|2,51
|130,77
|Ekiz Kimya
|0,58
|3,57
|56,76
|Emek Elektrik
|1,54
|0,65
|41,81
|Eminiş Ambalaj
|4,67
|1,52
|10,14
|Emlak Konut GMYO
|2,75
|0,73
|-8,03
|Enka İnşaat
|5,85
|0,00
|23,21
|Erbosan
|80,50
|0,56
|122,12
|Ereğli Demir Celik
|9,77
|1,35
|104,04
|Ersu Gıda
|1,30
|5,69
|58,54
|Escort Teknoloji
|1,26
|5,88
|12,50
|Esem Spor Giyim
|0,37
|-2,63
|42,31
|Etiler Gıda
|4,74
|-1,66
|-27,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|24,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|22,48
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|2,35
|10,84
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|1,69
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,22
|-1,67
|-12,26
|Finans Fin. Kir.
|3,91
|-0,26
|-6,68
|Finansbank
|5,51
|0,00
|22,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|13,48
|14,24
|582,19
|F-M İzmit Piston
|13,55
|0,52
|6,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,00
|0,40
|Ford Otosan
|59,35
|0,08
|104,90
|Frigo Pak Gıda
|0,96
|-1,03
|45,45
|Galatasaray Sportif
|6,27
|-2,49
|-15,01
|Garanti Bankası
|10,17
|0,59
|37,73
|Garanti Faktoring
|3,23
|4,19
|54,55
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|17,41
|Gedik Girişim
|1,18
|0,85
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,45
|0,82
|10,36
|Gedik Yatırım Holding
|1,39
|2,21
|2,96
|Gediz Ambalaj
|7,14
|4,54
|9,85
|Gentaş
|1,64
|0,00
|17,57
|Gersan Elektrik
|4,27
|-5,32
|166,87
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|25,00
|Global Yat. Holding
|3,55
|4,41
|120,50
|Good-Year
|4,23
|1,20
|21,47
|Göltaş Çimento
|65,00
|0,93
|-12,86
|Gözde Girişim
|5,48
|4,18
|206,15
|GSD Denizcilik
|1,36
|1,49
|23,64
|GSD Holding
|0,72
|1,41
|30,91
|Gübre Fabrik.
|4,05
|0,50
|-7,53
|Güler Yat. Holding
|1,08
|0,00
|21,11
|Güneş Sigorta
|1,56
|6,12
|48,57
|Halk GMYO
|0,95
|0,00
|8,75
|Halk Sigorta
|1,59
|-0,63
|-16,19
|Hatay Tekstil
|5,14
|0,00
|42,78
|Hedef Girişim
|2,47
|2,92
|146,91
|Hektaş
|7,00
|-0,71
|131,12
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|0,00
|70,27
|ICBC Turkey Bank
|4,58
|-0,43
|190,07
|İdealist GMYO
|2,02
|1,51
|26,25
|İhlas Ev Aletleri
|0,52
|0,00
|79,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,87
|-2,09
|218,69
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|0,00
|119,23
|İhlas Holding
|0,51
|-1,92
|70,00
|İhlas Yayın Holding
|0,53
|0,00
|130,43
|İndeks Bilgisayar
|11,30
|0,89
|43,63
|Info Yatırım
|1,16
|3,57
|9,38
|İntema
|20,16
|0,80
|-2,42
|İpek Doğal Enerji
|5,23
|4,39
|149,05
|İskenderun Demir ve Çelik
|5,05
|2,02
|197,87
(Sürecek)