Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 0,91 -9,76
Acıpayam Selüloz 2,55 -0,78 -15,93
Adana Çimento (A) 6,39 0,47 2,09
Adana Çimento (B) 4,47 0,00 2,32
Adana Çimento (C) 0,85 1,19 5,44
Adel Kalemcilik 15,55 -1,64 1,51
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -2,49 8,89
Afyon Çimento 7,59 0,13 -4,05
Ak Enerji 0,86 0,00 1,18
Akbank 9,60 -0,31 25,99
Akçansa 11,02 0,09 -11,53
Akdenız Güvenlık Hız. 5,65 0,00 137,46
Akfen GMYO 2,55 -1,92 96,15
Akın Tekstil 9,75 0,62 4,39
Akiş GMYO 3,04 -0,65 29,91
Akmerkez GMYO 22,38 -1,15 12,97
Aksa 12,55 -0,79 50,86
Aksa Enerji 3,53 -4,59 18,46
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,17 0,00 39,04
Aksu Enerji 9,56 -0,31 10,52
Akyürek Pazarlama 0,30 3,45 -9,09
Alarko Carrıer 58,80 -0,93 63,84
Alarko GMYO 43,36 -1,23 18,22
Alarko Holding 7,50 -0,40 83,14
Albaraka Türk 1,17 0,00 2,31
Alcatel Lucent Teletaş 8,00 -0,37 17,99
Alkim Kağıt 4,20 -3,23 79,12
Alkim Kimya 23,48 -1,34 34,24
Altınyağ 0,94 -7,84 6,82
Altınyunus Çeşme 5,57 0,00 39,25
Anadolu Cam 2,58 -0,39 69,97
Anadolu Efes 23,10 2,39 32,56
Anadolu Hayat Emek. 7,10 0,71 52,15
Anadolu Isuzu 8,52 -5,33 45,13
Anadolu Sigorta 2,85 0,00 51,42
Anel Elektrik 3,10 -0,96 130,22
Anel Telekom 0,52 0,00 4,00
Arçelik 20,38 -1,07 -1,12
Arena Bilgisayar 4,04 -0,25 -2,94
Armada Bilgisayar 5,32 0,19 -15,96
Arsan Tekstil 1,70 -1,16 25,00
Artı Yatırım Holding 0,63 1,61 10,53
Aselsan 32,36 -19,34 155,13
Asil Çelik 4,09 -0,24 8,78
Aslan Çimento 38,50 -0,21 -4,28
Ata GMYO 4,11 -1,67 -10,85
Atakule GMYO 2,73 -0,73 5,00
Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 -2,31 13,39
Atlantis Yatırım Holding 0,56 0,00 -16,42
Atlas Yat. Ort. 0,98 -2,00 2,23
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,79 -0,06 -6,59
Avrasya GMYO 1,45 -4,61 16,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,55 -3,73 -40,38
Avrupa Yatırım Holding 1,78 -0,56 -8,72
Ayen Enerji 4,95 1,64 1,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,73 29,99
Aygaz 15,05 -0,66 39,00
Bagfaş 9,36 -0,32 -5,17
Bak Ambalaj 5,13 -1,35 83,93
Balatacılar Balatacılık 0,58 -1,69 -6,45
Bantaş Ambalaj 3,20 -1,84 14,01
Banvit 19,78 -5,27 207,14
Baştaş Başkent Çimento 2,29 -2,14 9,08
Batı Çimento 8,65 -3,78 30,86
Batısöke Çimento 1,82 -2,67 50,60
Bera Holding 3,44 17,01 119,11
Berkosan Yalıtım 2,00 -0,99 -29,08
Beşiktaş Futbol Yat. 4,16 -1,89 4,00
Beyaz Filo 23,98 19,96 266,44
Bilici Yatırım 1,38 0,00 18,97
Bim Mağazalar 77,05 0,06 60,67
Bimeks 0,30 -3,23 -65,91
Birko Mensucat 0,47 0,00 -7,91
Birlik Mensucat 1,28 -3,03 42,22
Bısaş Tekstil 1,19 -0,83 176,74
Bizim Mağazaları 7,00 -0,99 -2,78
Bolu Çimento 5,74 -1,54 -3,87
Bomonti Elektrik 1,09 -0,91 -50,90
Borusan Mannesmann 10,25 -1,35 36,02
Borusan Yat. Paz. 40,42 -1,17 36,41
Bosch Fren Sistemleri 199,30 -0,80 49,79
Bossa 3,79 -1,04 52,82
Boyner Perakende Yat. 8,39 -0,94 -52,66
Brisa 6,95 0,29 12,46
Burçelik 3,83 1,86 13,99
Burçelik Vana 1,61 -2,42 11,81
Bursa Çimento 5,14 -0,19 -14,14
Carrefoursa 5,60 -2,27 -22,44
Coca Cola İçecek 36,90 -0,27 12,08
Componenta Dökümcülük 8,19 1,11 101,72
Cosmos Yat. Holding 1,22 0,00 23,23
Credıtwest Faktorıng 1,38 -1,43 2,36
Çelebi 34,68 -3,13 59,05
Çelik Halat 3,90 1,83 67,90
Çemaş Döküm 1,54 10,00 18,46
Çemtaş 3,77 -2,84 57,09
Çimbeton 34,62 -0,92 -4,47
Çimentaş 11,55 -1,03 29,05
Çimsa 14,07 0,93 -2,64
Çuhadaroğlu Metal 2,65 -0,38 2,35
Dagi Giyim 1,86 -5,10 47,62
Dagi Yatırım Holding 1,33 -2,21 -1,48
Dardanel 1,99 4,19 54,26
Datagate Bilgisayar 6,30 -3,67 57,40
Demısaş Döküm 1,77 -4,32 45,08
Denge Holding 6,65 -1,48 219,71
Deniz GMYO 2,33 -6,05 23,94
Denizbank 3,73 -1,32 -21,80
Denizli Cam 10,70 -0,28 -19,55
Derimod 8,08 -0,62 5,07
Desa Deri 1,02 -0,97 14,61
Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 12,36
Deva Holding 4,60 0,88 30,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,93 -1,06 -37,75
Ditaş Doğan 6,15 -3,76 53,75
DO-CO 211,50 2,97 -9,31
Doğan Burda 3,58 -2,19 20,54
Doğan Gazetecilik 2,94 -0,68 15,75
Doğan Holding 0,93 0,00 22,37
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,71 -1,85 119,53
Doğusan 1,22 -3,94 20,79
Doğuş GMYO 3,03 -1,62 -1,66
Doğuş Otomotiv 7,97 -3,51 -9,23
Duran Doğan Basım 3,20 1,27 53,11
Dyo Boya 7,00 -0,43 105,88
Eczacıbaşı İlaç 4,59 -1,08 66,52
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,50 1,35 21,66
Eczacıbaşı Yatırım 11,14 -0,71 40,19
Edip Gayrimenkul 1,76 0,57 122,78
Ege Endüstri 299,00 0,23 39,54
Ege Gübre 25,24 -0,94 24,22
Ege Profil 8,80 -2,00 43,49
Ege Seramik 4,35 -3,12 43,83
Egeli & Co Tarım Girişim 0,66 -12,00 10,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 -2,08 -16,07
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 0,00 31,25
Egeplast 4,95 -2,94 153,85
Ekiz Kimya 0,57 -3,39 54,05
Emek Elektrik 1,31 -0,76 19,75
Eminiş Ambalaj 4,54 -0,22 7,08
Emlak Konut GMYO 2,60 0,00 -13,04
Enka İnşaat 5,90 0,68 23,39
Erbosan 80,50 -0,98 122,12
Ereğli Demir Celik 8,84 -1,12 84,62
Ersu Gıda 1,02 -0,97 24,39
Escort Teknoloji 1,14 -1,72 1,79
Esem Spor Giyim 0,42 5,00 61,54
Etiler Gıda 4,19 -3,68 -35,54
Euro Kapital Yat. Ort. 1,30 4,00 44,12
Euro Trend Yat. Ort. 1,16 2,65 48,00
Euro Yat. Ort. 0,87 0,00 10,84
Euro Yatırım Holding 0,66 -1,49 10,00
Fenerbahçe Futbol 32,50 -1,52 -16,67
Finans Fin. Kir. 3,67 -7,32 -12,41
Finansbank 5,55 -0,89 23,22
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,32 20,00 270,45
F-M İzmit Piston 13,10 -0,76 2,73
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,82 3,88
Ford Otosan 54,70 -0,64 88,84
Frigo Pak Gıda 0,99 0,00 50,00
Galatasaray Sportif 6,48 -3,43 -12,17
Garanti Bankası 10,22 -0,97 38,41
Garanti Faktoring 2,79 -7,00 33,49
Garanti Yat. Ort. 0,73 -2,67 15,83
Gedik Girişim 1,18 0,85 1,72
Gedik Y. Men. Değ. 2,39 0,42 7,66
Gedik Yatırım Holding 1,36 -0,73 0,74
Gediz Ambalaj 7,21 -2,17 10,92
Gentaş 1,61 -5,29 15,42
Gersan Elektrik 2,02 -1,94 26,25
Global Men. Değ. 0,46 -2,13 27,78
Global Yat. Holding 3,63 -2,16 125,47
Good-Year 4,22 -1,17 21,18
Göltaş Çimento 65,10 -3,05 -12,73
Gözde Girişim 4,27 -2,06 138,55
GSD Denizcilik 1,38 -4,17 25,45
GSD Holding 0,67 -1,47 21,82
Gübre Fabrik. 4,30 -1,60 -1,83
Güler Yat. Holding 1,10 3,77 23,35
Güneş Sigorta 1,63 0,00 55,24
Halk GMYO 0,98 3,16 12,18
Halk Sigorta 1,70 -0,58 -10,39
Hatay Tekstil 4,46 0,90 23,89
Hedef Girişim 4,17 1,71 316,85
Hektaş 7,13 -2,06 122,81
Hürriyet Gzt. 1,17 -4,10 58,11
ICBC Turkey Bank 5,03 -5,63 218,57
İdealist GMYO 2,03 -2,40 26,87
İhlas Ev Aletleri 0,50 -3,85 72,41
İhlas Gayrimenkul 1,68 -6,67 143,48
İhlas Gazetecilik 0,97 -4,90 86,54
İhlas Holding 0,49 -5,77 63,33
İhlas Yayın Holding 0,50 -3,85 117,39
İndeks Bilgisayar 10,97 -1,70 39,43
Info Yatırım 1,14 -0,87 7,49
İntema 18,63 -0,96 -9,83
İpek Doğal Enerji 5,14 -1,15 144,76
İskenderun Demir ve Çelik 4,34 -0,23 140,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)