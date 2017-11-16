Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,11
|0,91
|-9,76
|Acıpayam Selüloz
|2,55
|-0,78
|-15,93
|Adana Çimento (A)
|6,39
|0,47
|2,09
|Adana Çimento (B)
|4,47
|0,00
|2,32
|Adana Çimento (C)
|0,85
|1,19
|5,44
|Adel Kalemcilik
|15,55
|-1,64
|1,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-2,49
|8,89
|Afyon Çimento
|7,59
|0,13
|-4,05
|Ak Enerji
|0,86
|0,00
|1,18
|Akbank
|9,60
|-0,31
|25,99
|Akçansa
|11,02
|0,09
|-11,53
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,65
|0,00
|137,46
|Akfen GMYO
|2,55
|-1,92
|96,15
|Akın Tekstil
|9,75
|0,62
|4,39
|Akiş GMYO
|3,04
|-0,65
|29,91
|Akmerkez GMYO
|22,38
|-1,15
|12,97
|Aksa
|12,55
|-0,79
|50,86
|Aksa Enerji
|3,53
|-4,59
|18,46
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,17
|0,00
|39,04
|Aksu Enerji
|9,56
|-0,31
|10,52
|Akyürek Pazarlama
|0,30
|3,45
|-9,09
|Alarko Carrıer
|58,80
|-0,93
|63,84
|Alarko GMYO
|43,36
|-1,23
|18,22
|Alarko Holding
|7,50
|-0,40
|83,14
|Albaraka Türk
|1,17
|0,00
|2,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,00
|-0,37
|17,99
|Alkim Kağıt
|4,20
|-3,23
|79,12
|Alkim Kimya
|23,48
|-1,34
|34,24
|Altınyağ
|0,94
|-7,84
|6,82
|Altınyunus Çeşme
|5,57
|0,00
|39,25
|Anadolu Cam
|2,58
|-0,39
|69,97
|Anadolu Efes
|23,10
|2,39
|32,56
|Anadolu Hayat Emek.
|7,10
|0,71
|52,15
|Anadolu Isuzu
|8,52
|-5,33
|45,13
|Anadolu Sigorta
|2,85
|0,00
|51,42
|Anel Elektrik
|3,10
|-0,96
|130,22
|Anel Telekom
|0,52
|0,00
|4,00
|Arçelik
|20,38
|-1,07
|-1,12
|Arena Bilgisayar
|4,04
|-0,25
|-2,94
|Armada Bilgisayar
|5,32
|0,19
|-15,96
|Arsan Tekstil
|1,70
|-1,16
|25,00
|Artı Yatırım Holding
|0,63
|1,61
|10,53
|Aselsan
|32,36
|-19,34
|155,13
|Asil Çelik
|4,09
|-0,24
|8,78
|Aslan Çimento
|38,50
|-0,21
|-4,28
|Ata GMYO
|4,11
|-1,67
|-10,85
|Atakule GMYO
|2,73
|-0,73
|5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,27
|-2,31
|13,39
|Atlantis Yatırım Holding
|0,56
|0,00
|-16,42
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|-2,00
|2,23
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,79
|-0,06
|-6,59
|Avrasya GMYO
|1,45
|-4,61
|16,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|-3,73
|-40,38
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|-0,56
|-8,72
|Ayen Enerji
|4,95
|1,64
|1,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-1,73
|29,99
|Aygaz
|15,05
|-0,66
|39,00
|Bagfaş
|9,36
|-0,32
|-5,17
|Bak Ambalaj
|5,13
|-1,35
|83,93
|Balatacılar Balatacılık
|0,58
|-1,69
|-6,45
|Bantaş Ambalaj
|3,20
|-1,84
|14,01
|Banvit
|19,78
|-5,27
|207,14
|Baştaş Başkent Çimento
|2,29
|-2,14
|9,08
|Batı Çimento
|8,65
|-3,78
|30,86
|Batısöke Çimento
|1,82
|-2,67
|50,60
|Bera Holding
|3,44
|17,01
|119,11
|Berkosan Yalıtım
|2,00
|-0,99
|-29,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,16
|-1,89
|4,00
|Beyaz Filo
|23,98
|19,96
|266,44
|Bilici Yatırım
|1,38
|0,00
|18,97
|Bim Mağazalar
|77,05
|0,06
|60,67
|Bimeks
|0,30
|-3,23
|-65,91
|Birko Mensucat
|0,47
|0,00
|-7,91
|Birlik Mensucat
|1,28
|-3,03
|42,22
|Bısaş Tekstil
|1,19
|-0,83
|176,74
|Bizim Mağazaları
|7,00
|-0,99
|-2,78
|Bolu Çimento
|5,74
|-1,54
|-3,87
|Bomonti Elektrik
|1,09
|-0,91
|-50,90
|Borusan Mannesmann
|10,25
|-1,35
|36,02
|Borusan Yat. Paz.
|40,42
|-1,17
|36,41
|Bosch Fren Sistemleri
|199,30
|-0,80
|49,79
|Bossa
|3,79
|-1,04
|52,82
|Boyner Perakende Yat.
|8,39
|-0,94
|-52,66
|Brisa
|6,95
|0,29
|12,46
|Burçelik
|3,83
|1,86
|13,99
|Burçelik Vana
|1,61
|-2,42
|11,81
|Bursa Çimento
|5,14
|-0,19
|-14,14
|Carrefoursa
|5,60
|-2,27
|-22,44
|Coca Cola İçecek
|36,90
|-0,27
|12,08
|Componenta Dökümcülük
|8,19
|1,11
|101,72
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|0,00
|23,23
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|-1,43
|2,36
|Çelebi
|34,68
|-3,13
|59,05
|Çelik Halat
|3,90
|1,83
|67,90
|Çemaş Döküm
|1,54
|10,00
|18,46
|Çemtaş
|3,77
|-2,84
|57,09
|Çimbeton
|34,62
|-0,92
|-4,47
|Çimentaş
|11,55
|-1,03
|29,05
|Çimsa
|14,07
|0,93
|-2,64
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|-0,38
|2,35
|Dagi Giyim
|1,86
|-5,10
|47,62
|Dagi Yatırım Holding
|1,33
|-2,21
|-1,48
|Dardanel
|1,99
|4,19
|54,26
|Datagate Bilgisayar
|6,30
|-3,67
|57,40
|Demısaş Döküm
|1,77
|-4,32
|45,08
|Denge Holding
|6,65
|-1,48
|219,71
|Deniz GMYO
|2,33
|-6,05
|23,94
|Denizbank
|3,73
|-1,32
|-21,80
|Denizli Cam
|10,70
|-0,28
|-19,55
|Derimod
|8,08
|-0,62
|5,07
|Desa Deri
|1,02
|-0,97
|14,61
|Despec Bilgisayar
|3,17
|-0,94
|12,36
|Deva Holding
|4,60
|0,88
|30,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,93
|-1,06
|-37,75
|Ditaş Doğan
|6,15
|-3,76
|53,75
|DO-CO
|211,50
|2,97
|-9,31
|Doğan Burda
|3,58
|-2,19
|20,54
|Doğan Gazetecilik
|2,94
|-0,68
|15,75
|Doğan Holding
|0,93
|0,00
|22,37
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,71
|-1,85
|119,53
|Doğusan
|1,22
|-3,94
|20,79
|Doğuş GMYO
|3,03
|-1,62
|-1,66
|Doğuş Otomotiv
|7,97
|-3,51
|-9,23
|Duran Doğan Basım
|3,20
|1,27
|53,11
|Dyo Boya
|7,00
|-0,43
|105,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,59
|-1,08
|66,52
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,50
|1,35
|21,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,14
|-0,71
|40,19
|Edip Gayrimenkul
|1,76
|0,57
|122,78
|Ege Endüstri
|299,00
|0,23
|39,54
|Ege Gübre
|25,24
|-0,94
|24,22
|Ege Profil
|8,80
|-2,00
|43,49
|Ege Seramik
|4,35
|-3,12
|43,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,66
|-12,00
|10,00
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,47
|-2,08
|-16,07
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|0,00
|31,25
|Egeplast
|4,95
|-2,94
|153,85
|Ekiz Kimya
|0,57
|-3,39
|54,05
|Emek Elektrik
|1,31
|-0,76
|19,75
|Eminiş Ambalaj
|4,54
|-0,22
|7,08
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|0,00
|-13,04
|Enka İnşaat
|5,90
|0,68
|23,39
|Erbosan
|80,50
|-0,98
|122,12
|Ereğli Demir Celik
|8,84
|-1,12
|84,62
|Ersu Gıda
|1,02
|-0,97
|24,39
|Escort Teknoloji
|1,14
|-1,72
|1,79
|Esem Spor Giyim
|0,42
|5,00
|61,54
|Etiler Gıda
|4,19
|-3,68
|-35,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|4,00
|44,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,16
|2,65
|48,00
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|10,84
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|32,50
|-1,52
|-16,67
|Finans Fin. Kir.
|3,67
|-7,32
|-12,41
|Finansbank
|5,55
|-0,89
|23,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,32
|20,00
|270,45
|F-M İzmit Piston
|13,10
|-0,76
|2,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,82
|3,88
|Ford Otosan
|54,70
|-0,64
|88,84
|Frigo Pak Gıda
|0,99
|0,00
|50,00
|Galatasaray Sportif
|6,48
|-3,43
|-12,17
|Garanti Bankası
|10,22
|-0,97
|38,41
|Garanti Faktoring
|2,79
|-7,00
|33,49
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-2,67
|15,83
|Gedik Girişim
|1,18
|0,85
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,39
|0,42
|7,66
|Gedik Yatırım Holding
|1,36
|-0,73
|0,74
|Gediz Ambalaj
|7,21
|-2,17
|10,92
|Gentaş
|1,61
|-5,29
|15,42
|Gersan Elektrik
|2,02
|-1,94
|26,25
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|27,78
|Global Yat. Holding
|3,63
|-2,16
|125,47
|Good-Year
|4,22
|-1,17
|21,18
|Göltaş Çimento
|65,10
|-3,05
|-12,73
|Gözde Girişim
|4,27
|-2,06
|138,55
|GSD Denizcilik
|1,38
|-4,17
|25,45
|GSD Holding
|0,67
|-1,47
|21,82
|Gübre Fabrik.
|4,30
|-1,60
|-1,83
|Güler Yat. Holding
|1,10
|3,77
|23,35
|Güneş Sigorta
|1,63
|0,00
|55,24
|Halk GMYO
|0,98
|3,16
|12,18
|Halk Sigorta
|1,70
|-0,58
|-10,39
|Hatay Tekstil
|4,46
|0,90
|23,89
|Hedef Girişim
|4,17
|1,71
|316,85
|Hektaş
|7,13
|-2,06
|122,81
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|-4,10
|58,11
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|-5,63
|218,57
|İdealist GMYO
|2,03
|-2,40
|26,87
|İhlas Ev Aletleri
|0,50
|-3,85
|72,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|-6,67
|143,48
|İhlas Gazetecilik
|0,97
|-4,90
|86,54
|İhlas Holding
|0,49
|-5,77
|63,33
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|-3,85
|117,39
|İndeks Bilgisayar
|10,97
|-1,70
|39,43
|Info Yatırım
|1,14
|-0,87
|7,49
|İntema
|18,63
|-0,96
|-9,83
|İpek Doğal Enerji
|5,14
|-1,15
|144,76
|İskenderun Demir ve Çelik
|4,34
|-0,23
|140,10
(Sürecek)