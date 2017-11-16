Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 0,91 -9,76 Acıpayam Selüloz 2,55 -0,78 -15,93 Adana Çimento (A) 6,39 0,47 2,09 Adana Çimento (B) 4,47 0,00 2,32 Adana Çimento (C) 0,85 1,19 5,44 Adel Kalemcilik 15,55 -1,64 1,51 Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -2,49 8,89 Afyon Çimento 7,59 0,13 -4,05 Ak Enerji 0,86 0,00 1,18 Akbank 9,60 -0,31 25,99 Akçansa 11,02 0,09 -11,53 Akdenız Güvenlık Hız. 5,65 0,00 137,46 Akfen GMYO 2,55 -1,92 96,15 Akın Tekstil 9,75 0,62 4,39 Akiş GMYO 3,04 -0,65 29,91 Akmerkez GMYO 22,38 -1,15 12,97 Aksa 12,55 -0,79 50,86 Aksa Enerji 3,53 -4,59 18,46 Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63 Aksigorta 3,17 0,00 39,04 Aksu Enerji 9,56 -0,31 10,52 Akyürek Pazarlama 0,30 3,45 -9,09 Alarko Carrıer 58,80 -0,93 63,84 Alarko GMYO 43,36 -1,23 18,22 Alarko Holding 7,50 -0,40 83,14 Albaraka Türk 1,17 0,00 2,31 Alcatel Lucent Teletaş 8,00 -0,37 17,99 Alkim Kağıt 4,20 -3,23 79,12 Alkim Kimya 23,48 -1,34 34,24 Altınyağ 0,94 -7,84 6,82 Altınyunus Çeşme 5,57 0,00 39,25 Anadolu Cam 2,58 -0,39 69,97 Anadolu Efes 23,10 2,39 32,56 Anadolu Hayat Emek. 7,10 0,71 52,15 Anadolu Isuzu 8,52 -5,33 45,13 Anadolu Sigorta 2,85 0,00 51,42 Anel Elektrik 3,10 -0,96 130,22 Anel Telekom 0,52 0,00 4,00 Arçelik 20,38 -1,07 -1,12 Arena Bilgisayar 4,04 -0,25 -2,94 Armada Bilgisayar 5,32 0,19 -15,96 Arsan Tekstil 1,70 -1,16 25,00 Artı Yatırım Holding 0,63 1,61 10,53 Aselsan 32,36 -19,34 155,13 Asil Çelik 4,09 -0,24 8,78 Aslan Çimento 38,50 -0,21 -4,28 Ata GMYO 4,11 -1,67 -10,85 Atakule GMYO 2,73 -0,73 5,00 Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 -2,31 13,39 Atlantis Yatırım Holding 0,56 0,00 -16,42 Atlas Yat. Ort. 0,98 -2,00 2,23 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,79 -0,06 -6,59 Avrasya GMYO 1,45 -4,61 16,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,55 -3,73 -40,38 Avrupa Yatırım Holding 1,78 -0,56 -8,72 Ayen Enerji 4,95 1,64 1,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,73 29,99 Aygaz 15,05 -0,66 39,00 Bagfaş 9,36 -0,32 -5,17 Bak Ambalaj 5,13 -1,35 83,93 Balatacılar Balatacılık 0,58 -1,69 -6,45 Bantaş Ambalaj 3,20 -1,84 14,01 Banvit 19,78 -5,27 207,14 Baştaş Başkent Çimento 2,29 -2,14 9,08 Batı Çimento 8,65 -3,78 30,86 Batısöke Çimento 1,82 -2,67 50,60 Bera Holding 3,44 17,01 119,11 Berkosan Yalıtım 2,00 -0,99 -29,08 Beşiktaş Futbol Yat. 4,16 -1,89 4,00 Beyaz Filo 23,98 19,96 266,44 Bilici Yatırım 1,38 0,00 18,97 Bim Mağazalar 77,05 0,06 60,67 Bimeks 0,30 -3,23 -65,91 Birko Mensucat 0,47 0,00 -7,91 Birlik Mensucat 1,28 -3,03 42,22 Bısaş Tekstil 1,19 -0,83 176,74 Bizim Mağazaları 7,00 -0,99 -2,78 Bolu Çimento 5,74 -1,54 -3,87 Bomonti Elektrik 1,09 -0,91 -50,90 Borusan Mannesmann 10,25 -1,35 36,02 Borusan Yat. Paz. 40,42 -1,17 36,41 Bosch Fren Sistemleri 199,30 -0,80 49,79 Bossa 3,79 -1,04 52,82 Boyner Perakende Yat. 8,39 -0,94 -52,66 Brisa 6,95 0,29 12,46 Burçelik 3,83 1,86 13,99 Burçelik Vana 1,61 -2,42 11,81 Bursa Çimento 5,14 -0,19 -14,14 Carrefoursa 5,60 -2,27 -22,44 Coca Cola İçecek 36,90 -0,27 12,08 Componenta Dökümcülük 8,19 1,11 101,72 Cosmos Yat. Holding 1,22 0,00 23,23 Credıtwest Faktorıng 1,38 -1,43 2,36 Çelebi 34,68 -3,13 59,05 Çelik Halat 3,90 1,83 67,90 Çemaş Döküm 1,54 10,00 18,46 Çemtaş 3,77 -2,84 57,09 Çimbeton 34,62 -0,92 -4,47 Çimentaş 11,55 -1,03 29,05 Çimsa 14,07 0,93 -2,64 Çuhadaroğlu Metal 2,65 -0,38 2,35 Dagi Giyim 1,86 -5,10 47,62 Dagi Yatırım Holding 1,33 -2,21 -1,48 Dardanel 1,99 4,19 54,26 Datagate Bilgisayar 6,30 -3,67 57,40 Demısaş Döküm 1,77 -4,32 45,08 Denge Holding 6,65 -1,48 219,71 Deniz GMYO 2,33 -6,05 23,94 Denizbank 3,73 -1,32 -21,80 Denizli Cam 10,70 -0,28 -19,55 Derimod 8,08 -0,62 5,07 Desa Deri 1,02 -0,97 14,61 Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 12,36 Deva Holding 4,60 0,88 30,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,93 -1,06 -37,75 Ditaş Doğan 6,15 -3,76 53,75 DO-CO 211,50 2,97 -9,31 Doğan Burda 3,58 -2,19 20,54 Doğan Gazetecilik 2,94 -0,68 15,75 Doğan Holding 0,93 0,00 22,37 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,71 -1,85 119,53 Doğusan 1,22 -3,94 20,79 Doğuş GMYO 3,03 -1,62 -1,66 Doğuş Otomotiv 7,97 -3,51 -9,23 Duran Doğan Basım 3,20 1,27 53,11 Dyo Boya 7,00 -0,43 105,88 Eczacıbaşı İlaç 4,59 -1,08 66,52 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,50 1,35 21,66 Eczacıbaşı Yatırım 11,14 -0,71 40,19 Edip Gayrimenkul 1,76 0,57 122,78 Ege Endüstri 299,00 0,23 39,54 Ege Gübre 25,24 -0,94 24,22 Ege Profil 8,80 -2,00 43,49 Ege Seramik 4,35 -3,12 43,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,66 -12,00 10,00 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 -2,08 -16,07 Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 0,00 31,25 Egeplast 4,95 -2,94 153,85 Ekiz Kimya 0,57 -3,39 54,05 Emek Elektrik 1,31 -0,76 19,75 Eminiş Ambalaj 4,54 -0,22 7,08 Emlak Konut GMYO 2,60 0,00 -13,04 Enka İnşaat 5,90 0,68 23,39 Erbosan 80,50 -0,98 122,12 Ereğli Demir Celik 8,84 -1,12 84,62 Ersu Gıda 1,02 -0,97 24,39 Escort Teknoloji 1,14 -1,72 1,79 Esem Spor Giyim 0,42 5,00 61,54 Etiler Gıda 4,19 -3,68 -35,54 Euro Kapital Yat. Ort. 1,30 4,00 44,12 Euro Trend Yat. Ort. 1,16 2,65 48,00 Euro Yat. Ort. 0,87 0,00 10,84 Euro Yatırım Holding 0,66 -1,49 10,00 Fenerbahçe Futbol 32,50 -1,52 -16,67 Finans Fin. Kir. 3,67 -7,32 -12,41 Finansbank 5,55 -0,89 23,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,32 20,00 270,45 F-M İzmit Piston 13,10 -0,76 2,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,82 3,88 Ford Otosan 54,70 -0,64 88,84 Frigo Pak Gıda 0,99 0,00 50,00 Galatasaray Sportif 6,48 -3,43 -12,17 Garanti Bankası 10,22 -0,97 38,41 Garanti Faktoring 2,79 -7,00 33,49 Garanti Yat. Ort. 0,73 -2,67 15,83 Gedik Girişim 1,18 0,85 1,72 Gedik Y. Men. Değ. 2,39 0,42 7,66 Gedik Yatırım Holding 1,36 -0,73 0,74 Gediz Ambalaj 7,21 -2,17 10,92 Gentaş 1,61 -5,29 15,42 Gersan Elektrik 2,02 -1,94 26,25 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 27,78 Global Yat. Holding 3,63 -2,16 125,47 Good-Year 4,22 -1,17 21,18 Göltaş Çimento 65,10 -3,05 -12,73 Gözde Girişim 4,27 -2,06 138,55 GSD Denizcilik 1,38 -4,17 25,45 GSD Holding 0,67 -1,47 21,82 Gübre Fabrik. 4,30 -1,60 -1,83 Güler Yat. Holding 1,10 3,77 23,35 Güneş Sigorta 1,63 0,00 55,24 Halk GMYO 0,98 3,16 12,18 Halk Sigorta 1,70 -0,58 -10,39 Hatay Tekstil 4,46 0,90 23,89 Hedef Girişim 4,17 1,71 316,85 Hektaş 7,13 -2,06 122,81 Hürriyet Gzt. 1,17 -4,10 58,11 ICBC Turkey Bank 5,03 -5,63 218,57 İdealist GMYO 2,03 -2,40 26,87 İhlas Ev Aletleri 0,50 -3,85 72,41 İhlas Gayrimenkul 1,68 -6,67 143,48 İhlas Gazetecilik 0,97 -4,90 86,54 İhlas Holding 0,49 -5,77 63,33 İhlas Yayın Holding 0,50 -3,85 117,39 İndeks Bilgisayar 10,97 -1,70 39,43 Info Yatırım 1,14 -0,87 7,49 İntema 18,63 -0,96 -9,83 İpek Doğal Enerji 5,14 -1,15 144,76 İskenderun Demir ve Çelik 4,34 -0,23 140,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)