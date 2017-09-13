Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,40
|-7,28
|13,82
|Acıpayam Selüloz
|2,89
|-0,34
|-4,72
|Adana Çimento (A)
|6,42
|-0,62
|2,57
|Adana Çimento (B)
|4,54
|-1,30
|3,92
|Adana Çimento (C)
|0,93
|2,20
|15,37
|Adel Kalemcilik
|18,95
|-0,58
|23,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|-1,35
|22,22
|Afyon Çimento
|8,73
|-1,02
|10,37
|Ak Enerji
|1,08
|-0,92
|27,06
|Akbank
|10,08
|-1,08
|32,29
|Akçansa
|11,46
|-0,78
|-8,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,47
|1,11
|129,89
|Akfen GMYO
|1,99
|1,53
|53,08
|Akın Tekstil
|11,88
|-0,17
|27,19
|Akiş GMYO
|3,21
|0,00
|37,18
|Akmerkez GMYO
|20,96
|0,29
|5,80
|Aksa
|12,03
|-2,12
|44,61
|Aksa Enerji
|3,78
|0,00
|26,85
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,07
|-0,65
|34,65
|Aksu Enerji
|10,36
|5,71
|19,77
|Akyürek Pazarlama
|0,34
|0,00
|3,03
|Alarko Carrıer
|59,05
|-2,40
|64,54
|Alarko GMYO
|42,90
|-0,28
|16,97
|Alarko Holding
|6,70
|-2,05
|63,60
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|31,17
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,08
|2,83
|33,92
|Alkim Kağıt
|4,34
|2,36
|85,10
|Alkim Kimya
|24,38
|0,74
|39,39
|Altınyağ
|1,55
|3,33
|76,14
|Altınyunus Çeşme
|6,68
|-1,04
|67,00
|Anadolu Cam
|2,26
|2,73
|48,89
|Anadolu Efes
|21,50
|-0,09
|23,38
|Anadolu Hayat Emek.
|6,79
|-0,15
|45,51
|Anadolu Isuzu
|8,88
|-1,00
|51,26
|Anadolu Sigorta
|2,88
|0,00
|53,02
|Anel Elektrik
|2,95
|0,68
|110,71
|Anel Telekom
|0,70
|0,00
|40,00
|Arçelik
|23,18
|0,26
|12,46
|Arena Bilgisayar
|4,19
|0,48
|0,66
|Armada Bilgisayar
|5,57
|2,58
|-12,01
|Arsan Tekstil
|1,98
|0,51
|45,59
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|1,22
|45,61
|Aselsan
|27,48
|1,40
|116,46
|Asil Çelik
|5,18
|0,19
|37,77
|Aslan Çimento
|45,44
|-2,99
|12,98
|Ata GMYO
|4,17
|0,48
|-9,54
|Atakule GMYO
|2,86
|0,35
|10,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,60
|0,63
|42,86
|Atlantis Yatırım Holding
|0,56
|1,82
|-16,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,24
|-1,59
|26,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,40
|-1,92
|7,11
|Avrasya GMYO
|1,72
|0,00
|37,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,81
|-1,09
|-30,38
|Avrupa Yatırım Holding
|2,03
|-0,98
|4,10
|Ayen Enerji
|5,14
|0,59
|5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|0,00
|28,46
|Aygaz
|16,26
|-0,79
|50,18
|Bagfaş
|11,23
|1,54
|13,78
|Bak Ambalaj
|5,11
|-0,39
|83,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,64
|1,59
|3,23
|Bantaş Ambalaj
|2,47
|0,82
|-12,00
|Banvit
|20,24
|-4,53
|214,29
|Baştaş Başkent Çimento
|2,47
|0,00
|17,66
|Batı Çimento
|7,77
|0,26
|17,55
|Batısöke Çimento
|1,57
|-1,88
|29,91
|Bera Holding
|2,61
|-2,61
|66,24
|Berkosan Yalıtım
|2,15
|0,00
|-23,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,74
|-0,42
|18,50
|Beyaz Filo
|7,01
|-0,14
|7,12
|Bilici Yatırım
|1,80
|1,69
|55,17
|Bim Mağazalar
|75,25
|0,00
|55,75
|Bimeks
|0,36
|20,00
|-59,09
|Birko Mensucat
|0,46
|0,00
|-9,87
|Birlik Mensucat
|1,44
|-2,70
|60,00
|Bısaş Tekstil
|0,99
|1,02
|130,23
|Bizim Mağazaları
|12,01
|-0,17
|11,20
|Bolu Çimento
|5,79
|-0,86
|-3,04
|Bomonti Elektrik
|1,16
|-2,52
|-47,75
|Borusan Mannesmann
|11,60
|-1,28
|53,93
|Borusan Yat. Paz.
|40,68
|-0,29
|37,29
|Bosch Fren Sistemleri
|211,10
|0,33
|58,66
|Bossa
|3,95
|-0,50
|59,27
|Boyner Perakende Yat.
|9,70
|-1,82
|-45,26
|Brisa
|7,43
|-0,40
|20,23
|Burçelik
|4,00
|1,27
|19,05
|Burçelik Vana
|1,83
|-1,08
|27,08
|Bursa Çimento
|5,54
|1,28
|-7,46
|Carrefoursa
|7,14
|-2,99
|-1,11
|Coca Cola İçecek
|39,40
|-2,48
|19,68
|Componenta Dökümcülük
|6,95
|0,87
|71,18
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|4,35
|21,21
|Credıtwest Faktorıng
|1,45
|-0,68
|7,55
|Çelebi
|33,70
|-1,86
|54,56
|Çelik Halat
|4,09
|0,00
|76,08
|Çemaş Döküm
|2,13
|0,00
|63,85
|Çemtaş
|4,20
|-1,41
|75,00
|Çimbeton
|38,10
|-0,05
|5,13
|Çimentaş
|12,57
|0,80
|40,45
|Çimsa
|15,29
|-0,13
|5,80
|Çuhadaroğlu Metal
|3,08
|-0,65
|18,96
|Dagi Giyim
|2,14
|0,00
|69,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|18,52
|Dardanel
|2,29
|-0,87
|77,52
|Datagate Bilgisayar
|6,37
|-1,24
|59,15
|Demısaş Döküm
|2,04
|2,51
|67,21
|Denge Holding
|2,83
|1,43
|36,06
|Deniz GMYO
|2,80
|-0,36
|48,94
|Denizbank
|4,71
|-1,87
|-1,26
|Denizli Cam
|12,60
|-3,00
|-5,26
|Derimod
|7,52
|-0,66
|-2,21
|Desa Deri
|1,11
|1,83
|24,72
|Despec Bilgisayar
|3,71
|1,09
|31,50
|Deva Holding
|4,62
|-2,33
|31,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,43
|2,14
|-15,88
|Ditaş Doğan
|6,80
|-0,58
|70,00
|DO-CO
|179,10
|-1,16
|-23,20
|Doğan Burda
|4,57
|-1,30
|53,87
|Doğan Gazetecilik
|3,18
|0,32
|25,20
|Doğan Holding
|1,05
|-1,87
|38,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,99
|-0,99
|136,09
|Doğusan
|1,37
|0,00
|35,64
|Doğuş GMYO
|3,29
|0,61
|6,78
|Doğuş Otomotiv
|9,03
|-0,77
|2,85
|Duran Doğan Basım
|3,45
|2,99
|65,07
|Dyo Boya
|5,81
|-0,85
|70,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|-1,88
|70,51
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,55
|-1,27
|25,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,47
|-1,21
|44,34
|Edip Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|46,84
|Ege Endüstri
|261,00
|-0,46
|21,81
|Ege Gübre
|28,30
|-0,28
|39,28
|Ege Profil
|8,90
|-0,11
|42,81
|Ege Seramik
|4,76
|-1,04
|57,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,65
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,51
|-1,92
|-8,93
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|5,00
|31,25
|Egeplast
|4,56
|1,56
|133,85
|Ekiz Kimya
|0,58
|0,00
|56,76
|Emek Elektrik
|1,47
|-1,34
|34,37
|Eminiş Ambalaj
|4,62
|0,22
|8,96
|Emlak Konut GMYO
|2,87
|-0,35
|-4,01
|Enka İnşaat
|5,28
|-0,56
|9,67
|Erbosan
|69,85
|0,94
|92,73
|Ereğli Demir Celik
|7,81
|-2,62
|63,11
|Ersu Gıda
|1,47
|-2,00
|79,27
|Escort Teknoloji
|1,34
|-1,47
|19,64
|Esem Spor Giyim
|0,53
|-3,64
|103,85
|Etiler Gıda
|7,18
|2,87
|10,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,18
|-2,48
|30,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,07
|0,00
|36,52
|Euro Yat. Ort.
|0,97
|-1,02
|23,58
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|-1,37
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|36,04
|0,00
|-7,59
|Finans Fin. Kir.
|4,39
|0,00
|4,77
|Finansbank
|6,04
|0,17
|34,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|-1,33
|49,80
|F-M İzmit Piston
|14,15
|0,64
|10,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,57
|-1,51
|Ford Otosan
|48,14
|-0,70
|62,63
|Frigo Pak Gıda
|1,05
|0,96
|59,09
|Galatasaray Sportif
|8,19
|0,12
|11,01
|Garanti Bankası
|10,43
|-0,29
|41,26
|Garanti Faktoring
|4,61
|-0,43
|120,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|25,35
|Gedik Girişim
|1,18
|0,85
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,36
|-0,42
|6,31
|Gedik Yatırım Holding
|1,38
|2,22
|2,22
|Gediz Ambalaj
|7,80
|-0,38
|20,00
|Gentaş
|1,48
|0,00
|6,10
|Gersan Elektrik
|2,10
|0,00
|31,25
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|30,56
|Global Yat. Holding
|3,86
|-1,28
|139,75
|Good-Year
|5,09
|-1,74
|46,16
|Göltaş Çimento
|82,65
|-0,18
|10,05
|Gözde Girişim
|3,66
|0,27
|104,47
|GSD Denizcilik
|1,56
|-2,50
|41,82
|GSD Holding
|0,86
|1,18
|56,36
|Gübre Fabrik.
|5,38
|3,66
|22,83
|Güler Yat. Holding
|1,06
|0,95
|17,78
|Güneş Sigorta
|1,56
|-1,27
|48,57
|Halk GMYO
|1,08
|-0,92
|23,63
|Halk Sigorta
|1,90
|0,00
|-30,91
|Hatay Tekstil
|5,01
|0,20
|39,17
|Hedef Girişim
|3,89
|0,78
|288,86
|Hektaş
|6,81
|0,89
|112,81
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|0,00
|81,08
|ICBC Turkey Bank
|4,31
|3,86
|172,97
|İdealist GMYO
|2,59
|2,37
|61,87
|İhlas Ev Aletleri
|0,63
|-3,08
|117,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,88
|-2,59
|172,46
|İhlas Gazetecilik
|1,06
|-3,64
|103,85
|İhlas Holding
|0,62
|-3,13
|106,67
|İhlas Yayın Holding
|0,64
|-1,54
|178,26
|İndeks Bilgisayar
|11,62
|2,56
|47,69
|Info Yatırım
|1,32
|0,00
|24,46
|İntema
|19,59
|0,36
|-5,18
|İpek Doğal Enerji
|5,30
|-1,67
|152,38
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,87
|0,78
|114,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)