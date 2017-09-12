Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|0,67
|22,76
|Acıpayam Selüloz
|2,90
|0,69
|-4,39
|Adana Çimento (A)
|6,46
|1,57
|3,20
|Adana Çimento (B)
|4,60
|0,88
|5,30
|Adana Çimento (C)
|0,91
|-1,09
|12,89
|Adel Kalemcilik
|19,06
|0,16
|24,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,23
|2,76
|23,89
|Afyon Çimento
|8,82
|0,80
|11,50
|Ak Enerji
|1,09
|0,00
|28,24
|Akbank
|10,19
|0,49
|33,73
|Akçansa
|11,55
|2,58
|-7,28
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,41
|-1,81
|127,37
|Akfen GMYO
|1,96
|5,38
|50,77
|Akın Tekstil
|11,90
|-3,64
|27,41
|Akiş GMYO
|3,21
|-0,93
|37,18
|Akmerkez GMYO
|20,90
|0,19
|5,50
|Aksa
|12,29
|-0,24
|47,74
|Aksa Enerji
|3,78
|-1,05
|26,85
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,09
|0,65
|35,53
|Aksu Enerji
|9,80
|-0,20
|13,29
|Akyürek Pazarlama
|0,34
|3,03
|3,03
|Alarko Carrıer
|60,50
|-2,02
|68,58
|Alarko GMYO
|43,02
|0,05
|17,29
|Alarko Holding
|6,84
|0,00
|67,02
|Albaraka Türk
|1,49
|1,36
|30,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,83
|1,03
|30,24
|Alkim Kağıt
|4,24
|-0,47
|80,83
|Alkim Kimya
|24,20
|1,17
|38,36
|Altınyağ
|1,50
|3,45
|70,45
|Altınyunus Çeşme
|6,75
|14,41
|68,75
|Anadolu Cam
|2,20
|1,38
|44,94
|Anadolu Efes
|21,52
|0,09
|23,49
|Anadolu Hayat Emek.
|6,80
|0,29
|45,72
|Anadolu Isuzu
|8,97
|0,56
|52,79
|Anadolu Sigorta
|2,88
|0,70
|53,02
|Anel Elektrik
|2,93
|-1,01
|109,29
|Anel Telekom
|0,70
|1,45
|40,00
|Arçelik
|23,12
|-1,20
|12,17
|Arena Bilgisayar
|4,17
|0,24
|0,18
|Armada Bilgisayar
|5,43
|0,00
|-14,22
|Arsan Tekstil
|1,97
|3,68
|44,85
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|-3,53
|43,86
|Aselsan
|27,10
|0,07
|113,46
|Asil Çelik
|5,17
|-0,39
|37,50
|Aslan Çimento
|46,84
|2,76
|16,46
|Ata GMYO
|4,15
|-0,48
|-9,98
|Atakule GMYO
|2,85
|-0,35
|9,62
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,59
|2,58
|41,96
|Atlantis Yatırım Holding
|0,55
|0,00
|-17,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|28,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,80
|0,97
|9,21
|Avrasya GMYO
|1,72
|-2,27
|37,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,83
|-1,61
|-29,62
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,00
|5,13
|Ayen Enerji
|5,11
|-0,58
|4,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|28,46
|Aygaz
|16,39
|0,86
|51,38
|Bagfaş
|11,06
|0,18
|12,06
|Bak Ambalaj
|5,13
|-0,39
|83,93
|Balatacılar Balatacılık
|0,63
|0,00
|1,61
|Bantaş Ambalaj
|2,45
|-0,41
|-12,71
|Banvit
|21,20
|-0,75
|229,19
|Baştaş Başkent Çimento
|2,47
|0,82
|17,66
|Batı Çimento
|7,75
|1,17
|17,25
|Batısöke Çimento
|1,60
|6,67
|32,39
|Bera Holding
|2,68
|2,29
|70,70
|Berkosan Yalıtım
|2,15
|-0,92
|-23,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,76
|-1,86
|19,00
|Beyaz Filo
|7,02
|-1,13
|7,27
|Bilici Yatırım
|1,77
|1,14
|52,59
|Bim Mağazalar
|75,25
|-0,73
|55,75
|Bimeks
|0,30
|20,00
|-65,91
|Birko Mensucat
|0,46
|0,00
|-9,87
|Birlik Mensucat
|1,48
|3,50
|64,44
|Bısaş Tekstil
|0,98
|-1,01
|127,91
|Bizim Mağazaları
|12,03
|-0,91
|11,39
|Bolu Çimento
|5,84
|2,82
|-2,20
|Bomonti Elektrik
|1,19
|-0,83
|-46,40
|Borusan Mannesmann
|11,75
|-1,01
|55,92
|Borusan Yat. Paz.
|40,80
|0,34
|37,69
|Bosch Fren Sistemleri
|210,40
|-0,57
|58,14
|Bossa
|3,97
|0,76
|60,08
|Boyner Perakende Yat.
|9,88
|6,81
|-44,25
|Brisa
|7,46
|0,00
|20,71
|Burçelik
|3,95
|3,67
|17,56
|Burçelik Vana
|1,85
|2,78
|28,47
|Bursa Çimento
|5,47
|1,11
|-8,63
|Carrefoursa
|7,36
|4,55
|1,94
|Coca Cola İçecek
|40,40
|0,05
|22,72
|Componenta Dökümcülük
|6,89
|-0,72
|69,70
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-5,74
|16,16
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|0,00
|8,30
|Çelebi
|34,34
|-1,60
|57,49
|Çelik Halat
|4,09
|-0,73
|76,08
|Çemaş Döküm
|2,13
|3,40
|63,85
|Çemtaş
|4,26
|-0,47
|77,50
|Çimbeton
|38,12
|0,00
|5,19
|Çimentaş
|12,47
|-0,87
|39,33
|Çimsa
|15,31
|5,66
|5,94
|Çuhadaroğlu Metal
|3,10
|-0,32
|19,73
|Dagi Giyim
|2,14
|-0,47
|69,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|18,52
|Dardanel
|2,31
|1,76
|79,07
|Datagate Bilgisayar
|6,45
|-1,07
|61,15
|Demısaş Döküm
|1,99
|-1,49
|63,11
|Denge Holding
|2,79
|-1,41
|34,13
|Deniz GMYO
|2,81
|0,00
|49,47
|Denizbank
|4,80
|-1,84
|0,63
|Denizli Cam
|12,99
|-3,56
|-2,33
|Derimod
|7,57
|-0,79
|-1,56
|Desa Deri
|1,09
|2,83
|22,47
|Despec Bilgisayar
|3,67
|1,94
|30,08
|Deva Holding
|4,73
|-1,46
|34,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,40
|1,45
|-17,65
|Ditaş Doğan
|6,84
|0,15
|71,00
|DO-CO
|181,20
|-0,98
|-22,30
|Doğan Burda
|4,63
|0,22
|55,89
|Doğan Gazetecilik
|3,17
|0,32
|24,80
|Doğan Holding
|1,07
|2,88
|40,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|4,03
|5,22
|138,46
|Doğusan
|1,37
|0,00
|35,64
|Doğuş GMYO
|3,27
|-0,30
|6,13
|Doğuş Otomotiv
|9,10
|-0,11
|3,64
|Duran Doğan Basım
|3,35
|5,68
|60,29
|Dyo Boya
|5,86
|-1,68
|72,35
|Eczacıbaşı İlaç
|4,79
|-0,62
|73,78
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,57
|0,64
|27,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,61
|-0,34
|46,10
|Edip Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|46,84
|Ege Endüstri
|262,20
|0,04
|22,37
|Ege Gübre
|28,38
|-1,05
|39,67
|Ege Profil
|8,91
|0,34
|42,97
|Ege Seramik
|4,81
|0,84
|59,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,65
|1,56
|8,33
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,52
|0,00
|-7,14
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|0,00
|25,00
|Egeplast
|4,49
|-0,22
|130,26
|Ekiz Kimya
|0,58
|0,00
|56,76
|Emek Elektrik
|1,49
|-1,32
|36,20
|Eminiş Ambalaj
|4,61
|-0,43
|8,73
|Emlak Konut GMYO
|2,88
|1,05
|-3,68
|Enka İnşaat
|5,31
|-0,56
|10,29
|Erbosan
|69,20
|0,65
|90,94
|Ereğli Demir Celik
|8,02
|-0,99
|67,50
|Ersu Gıda
|1,50
|2,04
|82,93
|Escort Teknoloji
|1,36
|0,74
|21,43
|Esem Spor Giyim
|0,55
|1,85
|111,54
|Etiler Gıda
|6,98
|-0,29
|7,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,21
|0,83
|34,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,07
|0,94
|36,52
|Euro Yat. Ort.
|0,98
|0,00
|24,86
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|21,67
|Fenerbahçe Futbol
|36,04
|-0,11
|-7,59
|Finans Fin. Kir.
|4,39
|-0,23
|4,77
|Finansbank
|6,03
|-0,17
|33,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|1,01
|51,82
|F-M İzmit Piston
|14,06
|0,86
|10,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,64
|-0,64
|Ford Otosan
|48,48
|-0,29
|63,78
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|-0,95
|57,58
|Galatasaray Sportif
|8,18
|-1,09
|10,87
|Garanti Bankası
|10,46
|-0,10
|41,66
|Garanti Faktoring
|4,63
|5,95
|121,53
|Garanti Yat. Ort.
|0,80
|2,56
|26,93
|Gedik Girişim
|1,17
|0,00
|0,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,37
|0,00
|6,76
|Gedik Yatırım Holding
|1,35
|-2,17
|0,00
|Gediz Ambalaj
|7,83
|-2,37
|20,46
|Gentaş
|1,48
|0,00
|6,10
|Gersan Elektrik
|2,10
|-0,94
|31,25
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|27,78
|Global Yat. Holding
|3,91
|-1,51
|142,86
|Good-Year
|5,18
|-0,77
|48,75
|Göltaş Çimento
|82,80
|1,16
|10,25
|Gözde Girişim
|3,65
|-2,41
|103,91
|GSD Denizcilik
|1,60
|-0,62
|45,45
|GSD Holding
|0,85
|-1,16
|54,55
|Gübre Fabrik.
|5,19
|1,96
|18,49
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|16,67
|Güneş Sigorta
|1,58
|3,27
|50,48
|Halk GMYO
|1,09
|-1,80
|24,78
|Halk Sigorta
|1,90
|-2,06
|-30,91
|Hatay Tekstil
|5,00
|0,00
|38,89
|Hedef Girişim
|3,86
|-0,52
|285,86
|Hektaş
|6,75
|0,75
|110,94
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|1,52
|81,08
|ICBC Turkey Bank
|4,15
|12,77
|162,83
|İdealist GMYO
|2,53
|0,40
|58,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,65
|-1,52
|124,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,93
|-1,03
|179,71
|İhlas Gazetecilik
|1,10
|-0,90
|111,54
|İhlas Holding
|0,64
|-1,54
|113,33
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|0,00
|182,61
|İndeks Bilgisayar
|11,33
|0,71
|44,01
|Info Yatırım
|1,32
|-0,75
|24,46
|İntema
|19,52
|-0,20
|-5,52
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|-1,64
|156,67
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,84
|0,79
|112,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)