Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,34 10,74 8,94 Acıpayam Selüloz 2,86 -0,35 -5,71 Adana Çimento (A) 6,33 -0,16 1,13 Adana Çimento (B) 4,51 -0,44 3,24 Adana Çimento (C) 0,91 -3,19 12,89 Adel Kalemcilik 19,02 -0,31 24,16 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 -1,83 19,44 Afyon Çimento 8,68 0,23 9,73 Ak Enerji 1,06 -3,64 24,71 Akbank 10,03 -1,18 31,63 Akçansa 11,15 0,00 -10,49 Akdenız Güvenlık Hız. 5,71 1,24 139,98 Akfen GMYO 1,87 0,00 43,85 Akın Tekstil 12,35 1,48 32,23 Akiş GMYO 3,25 1,25 38,89 Akmerkez GMYO 21,00 0,10 6,00 Aksa 12,17 -3,49 46,29 Aksa Enerji 3,84 3,50 28,86 Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63 Aksigorta 3,09 -2,52 35,53 Aksu Enerji 9,75 -1,42 12,72 Akyürek Pazarlama 0,33 0,00 0,00 Alarko Carrıer 59,00 0,85 64,40 Alarko GMYO 41,56 -0,34 13,31 Alarko Holding 6,66 0,30 62,62 Albaraka Türk 1,43 -2,72 25,04 Alcatel Lucent Teletaş 8,67 -2,69 27,88 Alkim Kağıt 4,23 -1,63 80,40 Alkim Kimya 23,70 -0,84 35,50 Altınyağ 1,45 -2,03 64,77 Altınyunus Çeşme 5,99 2,22 49,75 Anadolu Cam 2,16 -2,70 42,30 Anadolu Efes 21,50 -0,92 23,38 Anadolu Hayat Emek. 6,67 -1,62 42,94 Anadolu Isuzu 8,95 -1,65 52,45 Anadolu Sigorta 2,88 0,00 53,02 Anel Elektrik 2,95 -1,34 110,71 Anel Telekom 0,69 0,00 38,00 Arçelik 23,50 -0,42 14,01 Arena Bilgisayar 4,17 -0,24 0,18 Armada Bilgisayar 5,44 -1,45 -14,06 Arsan Tekstil 1,86 -0,53 36,76 Artı Yatırım Holding 0,85 1,19 49,12 Aselsan 26,76 -0,30 110,79 Asil Çelik 5,30 0,00 40,96 Aslan Çimento 44,44 -1,77 10,49 Ata GMYO 4,18 -0,24 -9,33 Atakule GMYO 2,87 -0,35 10,38 Atlantik Petrol Ürünleri 1,52 -1,30 35,71 Atlantis Yatırım Holding 0,55 -3,51 -17,91 Atlas Yat. Ort. 1,24 -0,80 26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 20,60 0,00 8,16 Avrasya GMYO 1,78 5,95 42,40 Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 -2,08 -27,69 Avrupa Yatırım Holding 2,04 -0,49 4,62 Ayen Enerji 5,18 -1,52 5,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 -0,59 29,22 Aygaz 16,00 -1,78 47,78 Bagfaş 10,98 -1,44 11,25 Bak Ambalaj 5,10 -0,78 82,85 Balatacılar Balatacılık 0,63 -1,56 1,61 Bantaş Ambalaj 2,45 -1,21 -12,71 Banvit 21,42 -6,87 232,61 Baştaş Başkent Çimento 2,41 -1,63 14,80 Batı Çimento 7,71 0,13 16,64 Batısöke Çimento 1,45 -2,68 19,98 Bera Holding 2,56 -0,78 63,06 Berkosan Yalıtım 2,10 0,48 -25,53 Beşiktaş Futbol Yat. 4,72 -0,21 18,00 Beyaz Filo 7,01 0,14 7,12 Bilici Yatırım 1,73 0,00 49,14 Bim Mağazalar 75,95 -2,69 57,20 Bimeks 0,24 -11,11 -72,73 Birko Mensucat 0,46 0,00 -9,87 Birlik Mensucat 1,41 0,71 56,67 Bısaş Tekstil 1,00 1,01 132,56 Bizim Mağazaları 11,80 -0,84 9,26 Bolu Çimento 5,66 -0,53 -5,21 Bomonti Elektrik 1,22 -3,94 -45,05 Borusan Mannesmann 11,65 -0,85 54,59 Borusan Yat. Paz. 40,20 -0,59 35,67 Bosch Fren Sistemleri 208,20 -3,43 56,48 Bossa 3,95 -1,25 59,27 Boyner Perakende Yat. 8,92 -1,65 -49,66 Brisa 7,36 -2,39 19,09 Burçelik 3,81 0,26 13,39 Burçelik Vana 1,78 0,56 23,61 Bursa Çimento 5,41 0,19 -9,63 Carrefoursa 6,89 1,32 -4,57 Coca Cola İçecek 39,62 0,15 20,35 Componenta Dökümcülük 6,90 4,55 69,95 Cosmos Yat. Holding 1,24 -0,80 25,25 Credıtwest Faktorıng 1,48 0,00 9,78 Çelebi 34,02 0,65 56,03 Çelik Halat 3,79 -0,79 63,16 Çemaş Döküm 2,05 -3,30 57,69 Çemtaş 4,23 2,17 76,25 Çimbeton 38,24 -0,57 5,52 Çimentaş 12,47 -0,64 39,33 Çimsa 14,40 -0,48 -0,36 Çuhadaroğlu Metal 3,07 -0,32 18,57 Dagi Giyim 2,12 -0,93 68,25 Dagi Yatırım Holding 1,61 0,63 19,26 Dardanel 2,28 1,33 76,74 Datagate Bilgisayar 6,44 1,74 60,90 Demısaş Döküm 2,03 -0,98 66,39 Denge Holding 2,82 -0,70 35,58 Deniz GMYO 2,81 0,72 49,47 Denizbank 4,81 0,42 0,84 Denizli Cam 14,30 10,00 7,52 Derimod 7,60 -0,26 -1,17 Desa Deri 1,06 -1,85 19,10 Despec Bilgisayar 3,58 -0,28 26,89 Deva Holding 4,72 1,07 34,09 Diriteks Diriliş Tekstil 1,35 0,00 -20,59 Ditaş Doğan 6,79 -1,59 69,75 DO-CO 179,10 1,02 -23,20 Doğan Burda 4,58 0,66 54,21 Doğan Gazetecilik 3,16 1,61 24,41 Doğan Holding 1,02 0,99 34,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,74 1,08 121,30 Doğusan 1,36 -1,45 34,65 Doğuş GMYO 3,27 2,19 6,13 Doğuş Otomotiv 8,99 -0,99 2,39 Duran Doğan Basım 3,15 -0,63 50,72 Dyo Boya 5,88 -1,34 72,94 Eczacıbaşı İlaç 4,70 2,17 70,51 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,55 0,65 25,72 Eczacıbaşı Yatırım 11,62 1,93 46,23 Edip Gayrimenkul 1,18 2,61 49,37 Ege Endüstri 262,00 -2,60 22,27 Ege Gübre 28,40 -0,70 39,77 Ege Profil 8,98 -0,22 44,09 Ege Seramik 4,69 -1,26 55,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,64 0,00 6,67 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 0,00 -8,93 Egeli&Co Yatırım Holding 0,20 -4,76 25,00 Egeplast 4,59 -1,29 135,38 Ekiz Kimya 0,59 -4,84 59,46 Emek Elektrik 1,52 1,33 38,94 Eminiş Ambalaj 4,73 -6,15 11,56 Emlak Konut GMYO 2,81 -2,09 -6,02 Enka İnşaat 5,29 -1,12 9,88 Erbosan 68,50 -0,44 89,01 Ereğli Demir Celik 8,05 -1,23 68,12 Ersu Gıda 1,48 -5,73 80,49 Escort Teknoloji 1,32 -2,22 17,86 Esem Spor Giyim 0,54 -3,57 107,69 Etiler Gıda 7,72 -0,90 18,77 Euro Kapital Yat. Ort. 1,17 -1,68 29,70 Euro Trend Yat. Ort. 0,99 -1,00 26,31 Euro Yat. Ort. 0,96 -1,03 22,31 Euro Yatırım Holding 0,72 0,00 20,00 Fenerbahçe Futbol 36,00 -0,06 -7,69 Finans Fin. Kir. 4,42 -0,23 5,49 Finansbank 5,98 -0,66 32,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,99 0,67 51,32 F-M İzmit Piston 13,98 -0,07 9,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,57 -0,65 Ford Otosan 49,88 -0,24 68,51 Frigo Pak Gıda 1,05 0,00 59,09 Galatasaray Sportif 8,34 2,46 13,04 Garanti Bankası 10,44 -2,16 41,39 Garanti Faktoring 4,30 2,14 105,74 Garanti Yat. Ort. 0,77 -1,28 22,17 Gedik Girişim 1,17 -0,85 0,86 Gedik Y. Men. Değ. 2,36 -3,67 6,31 Gedik Yatırım Holding 1,36 -0,73 0,74 Gediz Ambalaj 7,84 0,77 20,62 Gentaş 1,49 1,36 6,81 Gersan Elektrik 2,05 -4,65 28,12 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 27,78 Global Yat. Holding 3,80 -0,52 136,02 Good-Year 5,13 -0,19 47,31 Göltaş Çimento 80,40 -0,92 7,06 Gözde Girişim 3,72 -2,36 107,82 GSD Denizcilik 1,54 0,00 40,00 GSD Holding 0,86 2,38 56,36 Gübre Fabrik. 5,08 -1,55 15,98 Güler Yat. Holding 1,05 -0,94 16,67 Güneş Sigorta 1,47 0,68 40,00 Halk GMYO 1,07 -0,93 22,49 Halk Sigorta 1,95 0,00 -29,09 Hatay Tekstil 5,02 -1,18 39,44 Hedef Girişim 3,91 1,82 290,86 Hektaş 6,56 3,31 105,00 Hürriyet Gzt. 1,32 0,76 78,38 ICBC Turkey Bank 3,69 1,93 133,70 İdealist GMYO 2,54 -0,78 58,75 İhlas Ev Aletleri 0,66 -4,35 127,59 İhlas Gayrimenkul 1,96 -1,01 184,06 İhlas Gazetecilik 1,11 -1,77 113,46 İhlas Holding 0,65 -2,99 116,67 İhlas Yayın Holding 0,65 -5,80 182,61 İndeks Bilgisayar 10,91 3,22 38,67 Info Yatırım 1,33 -3,62 25,41 İntema 19,40 0,52 -6,10 İpek Doğal Enerji 5,44 -1,63 159,05 İskenderun Demir ve Çelik 3,84 -0,26 112,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)