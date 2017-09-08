Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,34
|10,74
|8,94
|Acıpayam Selüloz
|2,86
|-0,35
|-5,71
|Adana Çimento (A)
|6,33
|-0,16
|1,13
|Adana Çimento (B)
|4,51
|-0,44
|3,24
|Adana Çimento (C)
|0,91
|-3,19
|12,89
|Adel Kalemcilik
|19,02
|-0,31
|24,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|-1,83
|19,44
|Afyon Çimento
|8,68
|0,23
|9,73
|Ak Enerji
|1,06
|-3,64
|24,71
|Akbank
|10,03
|-1,18
|31,63
|Akçansa
|11,15
|0,00
|-10,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,71
|1,24
|139,98
|Akfen GMYO
|1,87
|0,00
|43,85
|Akın Tekstil
|12,35
|1,48
|32,23
|Akiş GMYO
|3,25
|1,25
|38,89
|Akmerkez GMYO
|21,00
|0,10
|6,00
|Aksa
|12,17
|-3,49
|46,29
|Aksa Enerji
|3,84
|3,50
|28,86
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,09
|-2,52
|35,53
|Aksu Enerji
|9,75
|-1,42
|12,72
|Akyürek Pazarlama
|0,33
|0,00
|0,00
|Alarko Carrıer
|59,00
|0,85
|64,40
|Alarko GMYO
|41,56
|-0,34
|13,31
|Alarko Holding
|6,66
|0,30
|62,62
|Albaraka Türk
|1,43
|-2,72
|25,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,67
|-2,69
|27,88
|Alkim Kağıt
|4,23
|-1,63
|80,40
|Alkim Kimya
|23,70
|-0,84
|35,50
|Altınyağ
|1,45
|-2,03
|64,77
|Altınyunus Çeşme
|5,99
|2,22
|49,75
|Anadolu Cam
|2,16
|-2,70
|42,30
|Anadolu Efes
|21,50
|-0,92
|23,38
|Anadolu Hayat Emek.
|6,67
|-1,62
|42,94
|Anadolu Isuzu
|8,95
|-1,65
|52,45
|Anadolu Sigorta
|2,88
|0,00
|53,02
|Anel Elektrik
|2,95
|-1,34
|110,71
|Anel Telekom
|0,69
|0,00
|38,00
|Arçelik
|23,50
|-0,42
|14,01
|Arena Bilgisayar
|4,17
|-0,24
|0,18
|Armada Bilgisayar
|5,44
|-1,45
|-14,06
|Arsan Tekstil
|1,86
|-0,53
|36,76
|Artı Yatırım Holding
|0,85
|1,19
|49,12
|Aselsan
|26,76
|-0,30
|110,79
|Asil Çelik
|5,30
|0,00
|40,96
|Aslan Çimento
|44,44
|-1,77
|10,49
|Ata GMYO
|4,18
|-0,24
|-9,33
|Atakule GMYO
|2,87
|-0,35
|10,38
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,52
|-1,30
|35,71
|Atlantis Yatırım Holding
|0,55
|-3,51
|-17,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|26,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,60
|0,00
|8,16
|Avrasya GMYO
|1,78
|5,95
|42,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|-2,08
|-27,69
|Avrupa Yatırım Holding
|2,04
|-0,49
|4,62
|Ayen Enerji
|5,18
|-1,52
|5,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,69
|-0,59
|29,22
|Aygaz
|16,00
|-1,78
|47,78
|Bagfaş
|10,98
|-1,44
|11,25
|Bak Ambalaj
|5,10
|-0,78
|82,85
|Balatacılar Balatacılık
|0,63
|-1,56
|1,61
|Bantaş Ambalaj
|2,45
|-1,21
|-12,71
|Banvit
|21,42
|-6,87
|232,61
|Baştaş Başkent Çimento
|2,41
|-1,63
|14,80
|Batı Çimento
|7,71
|0,13
|16,64
|Batısöke Çimento
|1,45
|-2,68
|19,98
|Bera Holding
|2,56
|-0,78
|63,06
|Berkosan Yalıtım
|2,10
|0,48
|-25,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,72
|-0,21
|18,00
|Beyaz Filo
|7,01
|0,14
|7,12
|Bilici Yatırım
|1,73
|0,00
|49,14
|Bim Mağazalar
|75,95
|-2,69
|57,20
|Bimeks
|0,24
|-11,11
|-72,73
|Birko Mensucat
|0,46
|0,00
|-9,87
|Birlik Mensucat
|1,41
|0,71
|56,67
|Bısaş Tekstil
|1,00
|1,01
|132,56
|Bizim Mağazaları
|11,80
|-0,84
|9,26
|Bolu Çimento
|5,66
|-0,53
|-5,21
|Bomonti Elektrik
|1,22
|-3,94
|-45,05
|Borusan Mannesmann
|11,65
|-0,85
|54,59
|Borusan Yat. Paz.
|40,20
|-0,59
|35,67
|Bosch Fren Sistemleri
|208,20
|-3,43
|56,48
|Bossa
|3,95
|-1,25
|59,27
|Boyner Perakende Yat.
|8,92
|-1,65
|-49,66
|Brisa
|7,36
|-2,39
|19,09
|Burçelik
|3,81
|0,26
|13,39
|Burçelik Vana
|1,78
|0,56
|23,61
|Bursa Çimento
|5,41
|0,19
|-9,63
|Carrefoursa
|6,89
|1,32
|-4,57
|Coca Cola İçecek
|39,62
|0,15
|20,35
|Componenta Dökümcülük
|6,90
|4,55
|69,95
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|-0,80
|25,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|0,00
|9,78
|Çelebi
|34,02
|0,65
|56,03
|Çelik Halat
|3,79
|-0,79
|63,16
|Çemaş Döküm
|2,05
|-3,30
|57,69
|Çemtaş
|4,23
|2,17
|76,25
|Çimbeton
|38,24
|-0,57
|5,52
|Çimentaş
|12,47
|-0,64
|39,33
|Çimsa
|14,40
|-0,48
|-0,36
|Çuhadaroğlu Metal
|3,07
|-0,32
|18,57
|Dagi Giyim
|2,12
|-0,93
|68,25
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|0,63
|19,26
|Dardanel
|2,28
|1,33
|76,74
|Datagate Bilgisayar
|6,44
|1,74
|60,90
|Demısaş Döküm
|2,03
|-0,98
|66,39
|Denge Holding
|2,82
|-0,70
|35,58
|Deniz GMYO
|2,81
|0,72
|49,47
|Denizbank
|4,81
|0,42
|0,84
|Denizli Cam
|14,30
|10,00
|7,52
|Derimod
|7,60
|-0,26
|-1,17
|Desa Deri
|1,06
|-1,85
|19,10
|Despec Bilgisayar
|3,58
|-0,28
|26,89
|Deva Holding
|4,72
|1,07
|34,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,35
|0,00
|-20,59
|Ditaş Doğan
|6,79
|-1,59
|69,75
|DO-CO
|179,10
|1,02
|-23,20
|Doğan Burda
|4,58
|0,66
|54,21
|Doğan Gazetecilik
|3,16
|1,61
|24,41
|Doğan Holding
|1,02
|0,99
|34,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,74
|1,08
|121,30
|Doğusan
|1,36
|-1,45
|34,65
|Doğuş GMYO
|3,27
|2,19
|6,13
|Doğuş Otomotiv
|8,99
|-0,99
|2,39
|Duran Doğan Basım
|3,15
|-0,63
|50,72
|Dyo Boya
|5,88
|-1,34
|72,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|2,17
|70,51
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,55
|0,65
|25,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,62
|1,93
|46,23
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|2,61
|49,37
|Ege Endüstri
|262,00
|-2,60
|22,27
|Ege Gübre
|28,40
|-0,70
|39,77
|Ege Profil
|8,98
|-0,22
|44,09
|Ege Seramik
|4,69
|-1,26
|55,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,64
|0,00
|6,67
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,51
|0,00
|-8,93
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|-4,76
|25,00
|Egeplast
|4,59
|-1,29
|135,38
|Ekiz Kimya
|0,59
|-4,84
|59,46
|Emek Elektrik
|1,52
|1,33
|38,94
|Eminiş Ambalaj
|4,73
|-6,15
|11,56
|Emlak Konut GMYO
|2,81
|-2,09
|-6,02
|Enka İnşaat
|5,29
|-1,12
|9,88
|Erbosan
|68,50
|-0,44
|89,01
|Ereğli Demir Celik
|8,05
|-1,23
|68,12
|Ersu Gıda
|1,48
|-5,73
|80,49
|Escort Teknoloji
|1,32
|-2,22
|17,86
|Esem Spor Giyim
|0,54
|-3,57
|107,69
|Etiler Gıda
|7,72
|-0,90
|18,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,17
|-1,68
|29,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|26,31
|Euro Yat. Ort.
|0,96
|-1,03
|22,31
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|0,00
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|36,00
|-0,06
|-7,69
|Finans Fin. Kir.
|4,42
|-0,23
|5,49
|Finansbank
|5,98
|-0,66
|32,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,99
|0,67
|51,32
|F-M İzmit Piston
|13,98
|-0,07
|9,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,57
|-0,65
|Ford Otosan
|49,88
|-0,24
|68,51
|Frigo Pak Gıda
|1,05
|0,00
|59,09
|Galatasaray Sportif
|8,34
|2,46
|13,04
|Garanti Bankası
|10,44
|-2,16
|41,39
|Garanti Faktoring
|4,30
|2,14
|105,74
|Garanti Yat. Ort.
|0,77
|-1,28
|22,17
|Gedik Girişim
|1,17
|-0,85
|0,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,36
|-3,67
|6,31
|Gedik Yatırım Holding
|1,36
|-0,73
|0,74
|Gediz Ambalaj
|7,84
|0,77
|20,62
|Gentaş
|1,49
|1,36
|6,81
|Gersan Elektrik
|2,05
|-4,65
|28,12
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|27,78
|Global Yat. Holding
|3,80
|-0,52
|136,02
|Good-Year
|5,13
|-0,19
|47,31
|Göltaş Çimento
|80,40
|-0,92
|7,06
|Gözde Girişim
|3,72
|-2,36
|107,82
|GSD Denizcilik
|1,54
|0,00
|40,00
|GSD Holding
|0,86
|2,38
|56,36
|Gübre Fabrik.
|5,08
|-1,55
|15,98
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|16,67
|Güneş Sigorta
|1,47
|0,68
|40,00
|Halk GMYO
|1,07
|-0,93
|22,49
|Halk Sigorta
|1,95
|0,00
|-29,09
|Hatay Tekstil
|5,02
|-1,18
|39,44
|Hedef Girişim
|3,91
|1,82
|290,86
|Hektaş
|6,56
|3,31
|105,00
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|0,76
|78,38
|ICBC Turkey Bank
|3,69
|1,93
|133,70
|İdealist GMYO
|2,54
|-0,78
|58,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,66
|-4,35
|127,59
|İhlas Gayrimenkul
|1,96
|-1,01
|184,06
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-1,77
|113,46
|İhlas Holding
|0,65
|-2,99
|116,67
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|-5,80
|182,61
|İndeks Bilgisayar
|10,91
|3,22
|38,67
|Info Yatırım
|1,33
|-3,62
|25,41
|İntema
|19,40
|0,52
|-6,10
|İpek Doğal Enerji
|5,44
|-1,63
|159,05
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,84
|-0,26
|112,44
(Sürecek)