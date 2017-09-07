Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,21
|3,42
|-1,63
|Acıpayam Selüloz
|2,87
|-0,69
|-5,38
|Adana Çimento (A)
|6,34
|-0,31
|1,29
|Adana Çimento (B)
|4,53
|0,67
|3,70
|Adana Çimento (C)
|0,94
|-1,05
|16,61
|Adel Kalemcilik
|19,08
|-0,05
|24,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|0,92
|21,67
|Afyon Çimento
|8,66
|-0,12
|9,48
|Ak Enerji
|1,10
|2,80
|29,41
|Akbank
|10,15
|-1,07
|33,21
|Akçansa
|11,15
|-0,36
|-10,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,64
|1,62
|137,03
|Akfen GMYO
|1,87
|-0,53
|43,85
|Akın Tekstil
|12,17
|-2,25
|30,30
|Akiş GMYO
|3,21
|0,63
|37,18
|Akmerkez GMYO
|20,98
|-0,10
|5,90
|Aksa
|12,61
|0,56
|51,58
|Aksa Enerji
|3,71
|0,27
|24,50
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,17
|-0,63
|39,04
|Aksu Enerji
|9,89
|-2,08
|14,34
|Akyürek Pazarlama
|0,33
|0,00
|0,00
|Alarko Carrıer
|58,50
|1,30
|63,00
|Alarko GMYO
|41,70
|1,51
|13,69
|Alarko Holding
|6,64
|0,61
|62,14
|Albaraka Türk
|1,47
|0,68
|28,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,91
|4,70
|31,42
|Alkim Kağıt
|4,30
|2,14
|83,39
|Alkim Kimya
|23,90
|1,27
|36,64
|Altınyağ
|1,48
|-0,67
|68,18
|Altınyunus Çeşme
|5,86
|-4,56
|46,50
|Anadolu Cam
|2,22
|0,00
|46,26
|Anadolu Efes
|21,70
|0,46
|24,53
|Anadolu Hayat Emek.
|6,78
|0,15
|45,29
|Anadolu Isuzu
|9,10
|-0,87
|55,01
|Anadolu Sigorta
|2,88
|-0,69
|53,02
|Anel Elektrik
|2,99
|-0,33
|113,57
|Anel Telekom
|0,69
|-2,82
|38,00
|Arçelik
|23,60
|-0,25
|14,50
|Arena Bilgisayar
|4,18
|0,48
|0,42
|Armada Bilgisayar
|5,52
|0,91
|-12,80
|Arsan Tekstil
|1,87
|-0,53
|37,50
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|-2,33
|47,37
|Aselsan
|26,84
|-0,22
|111,42
|Asil Çelik
|5,30
|-2,57
|40,96
|Aslan Çimento
|45,24
|-0,13
|12,48
|Ata GMYO
|4,19
|-0,24
|-9,11
|Atakule GMYO
|2,88
|-0,35
|10,77
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,54
|0,00
|37,50
|Atlantis Yatırım Holding
|0,57
|0,00
|-14,93
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|2,46
|27,55
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,60
|0,10
|8,16
|Avrasya GMYO
|1,68
|2,44
|34,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|8,47
|-26,15
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|5,13
|Ayen Enerji
|5,26
|-1,50
|7,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|3,03
|29,99
|Aygaz
|16,29
|1,12
|50,46
|Bagfaş
|11,14
|3,15
|12,87
|Bak Ambalaj
|5,14
|-2,84
|84,29
|Balatacılar Balatacılık
|0,64
|4,92
|3,23
|Bantaş Ambalaj
|2,48
|0,40
|-11,64
|Banvit
|23,00
|-0,43
|257,14
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|0,82
|16,70
|Batı Çimento
|7,70
|2,80
|16,49
|Batısöke Çimento
|1,49
|2,05
|23,29
|Bera Holding
|2,58
|0,39
|64,33
|Berkosan Yalıtım
|2,09
|0,00
|-25,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,73
|0,64
|18,25
|Beyaz Filo
|7,00
|0,00
|6,97
|Bilici Yatırım
|1,73
|-1,14
|49,14
|Bim Mağazalar
|78,05
|0,84
|61,55
|Bimeks
|0,27
|-10,00
|-69,32
|Birko Mensucat
|0,46
|2,22
|-9,87
|Birlik Mensucat
|1,40
|0,00
|55,56
|Bısaş Tekstil
|0,99
|0,00
|130,23
|Bizim Mağazaları
|11,90
|1,36
|10,19
|Bolu Çimento
|5,69
|0,71
|-4,71
|Bomonti Elektrik
|1,27
|19,81
|-42,79
|Borusan Mannesmann
|11,75
|-1,67
|55,92
|Borusan Yat. Paz.
|40,44
|-0,25
|36,48
|Bosch Fren Sistemleri
|215,60
|5,38
|62,04
|Bossa
|4,00
|0,00
|61,29
|Boyner Perakende Yat.
|9,07
|1,80
|-48,82
|Brisa
|7,54
|4,14
|22,01
|Burçelik
|3,80
|0,00
|13,10
|Burçelik Vana
|1,77
|1,14
|22,92
|Bursa Çimento
|5,40
|0,37
|-9,80
|Carrefoursa
|6,80
|-0,58
|-5,82
|Coca Cola İçecek
|39,56
|0,66
|20,16
|Componenta Dökümcülük
|6,60
|-0,30
|62,56
|Cosmos Yat. Holding
|1,25
|5,04
|26,26
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|0,68
|9,78
|Çelebi
|33,80
|2,11
|55,02
|Çelik Halat
|3,82
|1,06
|64,45
|Çemaş Döküm
|2,12
|3,41
|63,08
|Çemtaş
|4,14
|0,49
|72,50
|Çimbeton
|38,46
|0,52
|6,13
|Çimentaş
|12,55
|-0,08
|40,22
|Çimsa
|14,47
|0,00
|0,13
|Çuhadaroğlu Metal
|3,08
|-0,65
|18,96
|Dagi Giyim
|2,14
|-0,93
|69,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|18,52
|Dardanel
|2,25
|-3,85
|74,42
|Datagate Bilgisayar
|6,33
|3,43
|58,15
|Demısaş Döküm
|2,05
|-2,38
|68,03
|Denge Holding
|2,84
|0,00
|36,54
|Deniz GMYO
|2,79
|1,09
|48,40
|Denizbank
|4,79
|-5,52
|0,42
|Denizli Cam
|13,00
|14,34
|-2,26
|Derimod
|7,62
|0,79
|-0,91
|Desa Deri
|1,08
|3,85
|21,35
|Despec Bilgisayar
|3,59
|1,41
|27,25
|Deva Holding
|4,67
|4,24
|32,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,35
|0,75
|-20,59
|Ditaş Doğan
|6,90
|0,88
|72,50
|DO-CO
|177,30
|-0,56
|-23,97
|Doğan Burda
|4,55
|0,00
|53,20
|Doğan Gazetecilik
|3,11
|-0,64
|22,44
|Doğan Holding
|1,01
|8,60
|32,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,70
|0,00
|118,93
|Doğusan
|1,38
|1,47
|36,63
|Doğuş GMYO
|3,20
|0,63
|3,86
|Doğuş Otomotiv
|9,08
|0,55
|3,42
|Duran Doğan Basım
|3,17
|-1,86
|51,67
|Dyo Boya
|5,96
|-1,32
|75,29
|Eczacıbaşı İlaç
|4,60
|1,32
|66,89
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|24,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,40
|0,18
|43,46
|Edip Gayrimenkul
|1,15
|0,88
|45,57
|Ege Endüstri
|269,00
|2,79
|25,54
|Ege Gübre
|28,60
|2,14
|40,75
|Ege Profil
|9,00
|-1,53
|44,41
|Ege Seramik
|4,75
|1,28
|57,05
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,64
|0,00
|6,67
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,51
|2,00
|-8,93
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|0,00
|31,25
|Egeplast
|4,65
|0,43
|138,46
|Ekiz Kimya
|0,62
|1,64
|67,57
|Emek Elektrik
|1,50
|8,70
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|5,04
|10,04
|18,87
|Emlak Konut GMYO
|2,87
|-0,35
|-4,01
|Enka İnşaat
|5,35
|-0,19
|11,12
|Erbosan
|68,80
|2,38
|89,83
|Ereğli Demir Celik
|8,15
|0,00
|70,21
|Ersu Gıda
|1,57
|-4,85
|91,46
|Escort Teknoloji
|1,35
|0,00
|20,54
|Esem Spor Giyim
|0,56
|1,82
|115,38
|Etiler Gıda
|7,79
|3,87
|19,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|31,92
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,00
|1,01
|27,59
|Euro Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|23,58
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|-1,37
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|36,02
|0,28
|-7,64
|Finans Fin. Kir.
|4,43
|-0,45
|5,73
|Finansbank
|6,02
|0,17
|33,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,97
|0,34
|50,30
|F-M İzmit Piston
|13,99
|1,01
|9,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,60
|0,44
|Ford Otosan
|50,00
|1,96
|68,91
|Frigo Pak Gıda
|1,05
|2,94
|59,09
|Galatasaray Sportif
|8,14
|1,50
|10,33
|Garanti Bankası
|10,67
|0,76
|44,51
|Garanti Faktoring
|4,21
|2,18
|101,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|23,76
|Gedik Girişim
|1,18
|0,00
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,45
|10,36
|Gedik Yatırım Holding
|1,37
|0,00
|1,48
|Gediz Ambalaj
|7,78
|0,26
|19,69
|Gentaş
|1,47
|0,00
|5,38
|Gersan Elektrik
|2,15
|-3,59
|34,37
|Global Men. Değ.
|0,47
|-2,08
|30,56
|Global Yat. Holding
|3,82
|3,24
|137,27
|Good-Year
|5,14
|4,26
|47,60
|Göltaş Çimento
|81,15
|0,31
|8,06
|Gözde Girişim
|3,81
|1,33
|112,85
|GSD Denizcilik
|1,54
|0,00
|40,00
|GSD Holding
|0,84
|-2,33
|52,73
|Gübre Fabrik.
|5,16
|0,39
|17,81
|Güler Yat. Holding
|1,06
|0,00
|17,78
|Güneş Sigorta
|1,46
|2,10
|39,05
|Halk GMYO
|1,08
|0,00
|23,63
|Halk Sigorta
|1,95
|0,00
|-29,09
|Hatay Tekstil
|5,08
|0,40
|41,11
|Hedef Girişim
|3,84
|0,00
|283,86
|Hektaş
|6,35
|0,63
|98,44
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|0,00
|77,03
|ICBC Turkey Bank
|3,62
|1,69
|129,27
|İdealist GMYO
|2,56
|0,00
|60,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,69
|4,55
|137,93
|İhlas Gayrimenkul
|1,98
|0,51
|186,96
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|1,80
|117,31
|İhlas Holding
|0,67
|3,08
|123,33
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|2,99
|200,00
|İndeks Bilgisayar
|10,57
|0,67
|34,35
|Info Yatırım
|1,38
|-8,61
|30,12
|İntema
|19,30
|0,84
|-6,58
|İpek Doğal Enerji
|5,53
|15,45
|163,33
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,85
|1,32
|113,00
(Sürecek)