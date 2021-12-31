Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.7880,61BIST SINAİ3.4040,23BIST GIDA, İÇECEK2.1841,45BIST TEKSTIL, DERİ1.0301,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.788
|0,61
|BIST SINAİ
|3.404
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.184
|1,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.030
|1,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.631
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.899
|-0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.979
|1,54
|BIST METAL ANA
|7.550
|-0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.928
|0,25
|BIST MADENCİLİK
|1.710
|0,69
|BIST HİZMETLER
|1.333
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|97
|1,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.446
|-0,41
|BIST TURİZM
|472
|3,62
|BIST TİCARET
|3.215
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|471
|-1,72
|BIST SPOR
|1.149
|-0,30
|BIST İNŞAAT
|2.558
|-1,05
|BIST MALİ
|1.754
|-0,30
|BIST BANKA
|1.596
|-1,88
|BIST SİGORTA
|6.066
|4,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|900
|-0,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.590
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|721
|0,44
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.987
|1,32
|BIST TEKNOLOJİ
|2.561
|0,82
|BIST BİLİŞİM
|1.218
|2,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|985
|2,70
|BIST LİKİT BANKA
|1.401
|-2,10
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.426
|-0,45
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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