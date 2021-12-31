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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.7880,61BIST SINAİ3.4040,23BIST GIDA, İÇECEK2.1841,45BIST TEKSTIL, DERİ1.0301,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.7880,61
BIST SINAİ3.4040,23
BIST GIDA, İÇECEK2.1841,45
BIST TEKSTIL, DERİ1.0301,87
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.631-0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.899-0,25
BIST TAŞ, TOPRAK1.9791,54
BIST METAL ANA7.550-0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.9280,25
BIST MADENCİLİK1.7100,69
BIST HİZMETLER1.333-0,13
BIST ELEKTRİK971,79
BIST ULAŞTIRMA2.446-0,41
BIST TURİZM4723,62
BIST TİCARET3.2150,30
BIST İLETİŞİM471-1,72
BIST SPOR1.149-0,30
BIST İNŞAAT2.558-1,05
BIST MALİ1.754-0,30
BIST BANKA1.596-1,88
BIST SİGORTA6.0664,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG900-0,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5900,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7210,44
BIST ARACI KURUMLAR7.9871,32
BIST TEKNOLOJİ2.5610,82
BIST BİLİŞİM1.2182,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9852,70
BIST LİKİT BANKA1.401-2,10
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.426-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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