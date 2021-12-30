Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.759 -1,29 BIST SINAİ 3.396 -1,30 BIST GIDA, İÇECEK 2.153 -0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 1.011 -0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.636 -0,95 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.906 -1,02 BIST TAŞ, TOPRAK 1.949 -1,44 BIST METAL ANA 7.562 -2,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.916 -0,11 BIST MADENCİLİK 1.698 -2,11 BIST HİZMETLER 1.335 -2,19 BIST ELEKTRİK 95 0,44 BIST ULAŞTIRMA 2.456 -3,69 BIST TURİZM 455 2,58 BIST TİCARET 3.205 -2,47 BIST İLETİŞİM 479 -3,86 BIST SPOR 1.153 -0,41 BIST İNŞAAT 2.585 -0,19 BIST MALİ 1.759 -0,98 BIST BANKA 1.626 -0,20 BIST SİGORTA 5.827 1,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 901 -0,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.582 -1,97 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 718 -0,80 BIST ARACI KURUMLAR 7.883 2,06 BIST TEKNOLOJİ 2.540 -1,72 BIST BİLİŞİM 1.187 -1,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 959 0,09 BIST LİKİT BANKA 1.431 -0,23 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.437 -2,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı BDDK peş peşe uyarıların ardından dediğini yaptı! 13 bankaya "kredi" cezası AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi