Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.759-1,29BIST SINAİ3.396-1,30BIST GIDA, İÇECEK2.153-0,38BIST TEKSTIL, DERİ1.011-0,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.759
|-1,29
|BIST SINAİ
|3.396
|-1,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.153
|-0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.011
|-0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.636
|-0,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.906
|-1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.949
|-1,44
|BIST METAL ANA
|7.562
|-2,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.916
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|1.698
|-2,11
|BIST HİZMETLER
|1.335
|-2,19
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|2.456
|-3,69
|BIST TURİZM
|455
|2,58
|BIST TİCARET
|3.205
|-2,47
|BIST İLETİŞİM
|479
|-3,86
|BIST SPOR
|1.153
|-0,41
|BIST İNŞAAT
|2.585
|-0,19
|BIST MALİ
|1.759
|-0,98
|BIST BANKA
|1.626
|-0,20
|BIST SİGORTA
|5.827
|1,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|901
|-0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.582
|-1,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|718
|-0,80
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.883
|2,06
|BIST TEKNOLOJİ
|2.540
|-1,72
|BIST BİLİŞİM
|1.187
|-1,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|959
|0,09
|BIST LİKİT BANKA
|1.431
|-0,23
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.437
|-2,48
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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