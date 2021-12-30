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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.759-1,29BIST SINAİ3.396-1,30BIST GIDA, İÇECEK2.153-0,38BIST TEKSTIL, DERİ1.011-0,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.759-1,29
BIST SINAİ3.396-1,30
BIST GIDA, İÇECEK2.153-0,38
BIST TEKSTIL, DERİ1.011-0,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.636-0,95
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.906-1,02
BIST TAŞ, TOPRAK1.949-1,44
BIST METAL ANA7.562-2,67
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.916-0,11
BIST MADENCİLİK1.698-2,11
BIST HİZMETLER1.335-2,19
BIST ELEKTRİK950,44
BIST ULAŞTIRMA2.456-3,69
BIST TURİZM4552,58
BIST TİCARET3.205-2,47
BIST İLETİŞİM479-3,86
BIST SPOR1.153-0,41
BIST İNŞAAT2.585-0,19
BIST MALİ1.759-0,98
BIST BANKA1.626-0,20
BIST SİGORTA5.8271,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG901-0,63
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.582-1,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.718-0,80
BIST ARACI KURUMLAR7.8832,06
BIST TEKNOLOJİ2.540-1,72
BIST BİLİŞİM1.187-1,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9590,09
BIST LİKİT BANKA1.431-0,23
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.437-2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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