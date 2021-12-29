Borsada endekslerin değişimi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri (Günlük) 29.12.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8210,33BIST SINAİ3.4412,30BIST GIDA, İÇECEK2.1610,79BIST TEKSTIL, DERİ1.0191,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri (Günlük) 29.12.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.821
|0,33
|BIST SINAİ
|3.441
|2,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.161
|0,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.019
|1,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.651
|0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.936
|2,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.977
|0,79
|BIST METAL ANA
|7.769
|4,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.921
|1,85
|BIST MADENCİLİK
|1.735
|-0,09
|BIST HİZMETLER
|1.365
|2,79
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,71
|BIST ULAŞTIRMA
|2.550
|2,80
|BIST TURİZM
|444
|0,12
|BIST TİCARET
|3.286
|1,40
|BIST İLETİŞİM
|498
|4,78
|BIST SPOR
|1.157
|1,34
|BIST İNŞAAT
|2.590
|8,12
|BIST MALİ
|1.777
|1,38
|BIST BANKA
|1.630
|0,73
|BIST SİGORTA
|5.747
|0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|907
|-0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.614
|2,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|724
|1,23
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.724
|-2,60
|BIST TEKNOLOJİ
|2.584
|1,57
|BIST BİLİŞİM
|1.200
|0,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|958
|-0,16
|BIST LİKİT BANKA
|1.434
|0,62
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.499
|3,41
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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