Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri (Günlük) 28.12.2021 Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.805 -0,95 BIST SINAİ 3.364 -1,66 BIST GIDA, İÇECEK 2.144 -0,72 BIST TEKSTIL, DERİ 1.002 -1,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.647 0,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.877 -1,34 BIST TAŞ, TOPRAK 1.962 0,29 BIST METAL ANA 7.457 -2,79 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.832 -2,00 BIST MADENCİLİK 1.736 0,44 BIST HİZMETLER 1.328 -1,84 BIST ELEKTRİK 94 -0,89 BIST ULAŞTIRMA 2.480 -1,54 BIST TURİZM 443 -1,63 BIST TİCARET 3.241 -1,99 BIST İLETİŞİM 475 -2,05 BIST SPOR 1.142 -5,16 BIST İNŞAAT 2.396 -1,65 BIST MALİ 1.753 -3,06 BIST BANKA 1.618 -5,02 BIST SİGORTA 5.707 -1,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 909 -0,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.578 -2,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 715 -0,54 BIST ARACI KURUMLAR 7.930 -1,09 BIST TEKNOLOJİ 2.544 -1,59 BIST BİLİŞİM 1.189 -0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 960 -1,91 BIST LİKİT BANKA 1.425 -5,27 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.416 -1,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi