Borsada endekslerin değişimi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri (Günlük) 28.12.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.805-0,95BIST SINAİ3.364-1,66BIST GIDA, İÇECEK2.144-0,72BIST TEKSTIL, DERİ1.002-1,67BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri (Günlük) 28.12.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.805
|-0,95
|BIST SINAİ
|3.364
|-1,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.144
|-0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.002
|-1,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.647
|0,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.877
|-1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.962
|0,29
|BIST METAL ANA
|7.457
|-2,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.832
|-2,00
|BIST MADENCİLİK
|1.736
|0,44
|BIST HİZMETLER
|1.328
|-1,84
|BIST ELEKTRİK
|94
|-0,89
|BIST ULAŞTIRMA
|2.480
|-1,54
|BIST TURİZM
|443
|-1,63
|BIST TİCARET
|3.241
|-1,99
|BIST İLETİŞİM
|475
|-2,05
|BIST SPOR
|1.142
|-5,16
|BIST İNŞAAT
|2.396
|-1,65
|BIST MALİ
|1.753
|-3,06
|BIST BANKA
|1.618
|-5,02
|BIST SİGORTA
|5.707
|-1,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|909
|-0,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.578
|-2,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|715
|-0,54
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.930
|-1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|2.544
|-1,59
|BIST BİLİŞİM
|1.189
|-0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|960
|-1,91
|BIST LİKİT BANKA
|1.425
|-5,27
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.416
|-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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