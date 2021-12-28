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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri (Günlük) 28.12.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.805-0,95BIST SINAİ3.364-1,66BIST GIDA, İÇECEK2.144-0,72BIST TEKSTIL, DERİ1.002-1,67BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri (Günlük) 28.12.2021Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.805-0,95
BIST SINAİ3.364-1,66
BIST GIDA, İÇECEK2.144-0,72
BIST TEKSTIL, DERİ1.002-1,67
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.6470,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.877-1,34
BIST TAŞ, TOPRAK1.9620,29
BIST METAL ANA7.457-2,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.832-2,00
BIST MADENCİLİK1.7360,44
BIST HİZMETLER1.328-1,84
BIST ELEKTRİK94-0,89
BIST ULAŞTIRMA2.480-1,54
BIST TURİZM443-1,63
BIST TİCARET3.241-1,99
BIST İLETİŞİM475-2,05
BIST SPOR1.142-5,16
BIST İNŞAAT2.396-1,65
BIST MALİ1.753-3,06
BIST BANKA1.618-5,02
BIST SİGORTA5.707-1,87
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG909-0,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.578-2,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.715-0,54
BIST ARACI KURUMLAR7.930-1,09
BIST TEKNOLOJİ2.544-1,59
BIST BİLİŞİM1.189-0,22
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.960-1,91
BIST LİKİT BANKA1.425-5,27
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.416-1,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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