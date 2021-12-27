Borsada endekslerin değişimi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.851-0,06BIST SINAİ3.4211,33BIST GIDA, İÇECEK2.1590,10BIST TEKSTIL, DERİ1.0190,81BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.851
|-0,06
|BIST SINAİ
|3.421
|1,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.159
|0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.019
|0,81
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.637
|0,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.916
|2,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.956
|2,05
|BIST METAL ANA
|7.671
|1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.931
|0,63
|BIST MADENCİLİK
|1.729
|1,41
|BIST HİZMETLER
|1.353
|-1,19
|BIST ELEKTRİK
|95
|1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|2.519
|-1,59
|BIST TURİZM
|451
|-0,05
|BIST TİCARET
|3.307
|-0,89
|BIST İLETİŞİM
|485
|-2,23
|BIST SPOR
|1.204
|-2,27
|BIST İNŞAAT
|2.436
|-2,83
|BIST MALİ
|1.808
|0,49
|BIST BANKA
|1.703
|1,41
|BIST SİGORTA
|5.816
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|912
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.615
|-0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|719
|0,73
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.018
|-0,82
|BIST TEKNOLOJİ
|2.585
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|1.192
|0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|-0,62
|BIST LİKİT BANKA
|1.505
|1,75
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.461
|0,29
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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