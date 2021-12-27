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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.851-0,06BIST SINAİ3.4211,33BIST GIDA, İÇECEK2.1590,10BIST TEKSTIL, DERİ1.0190,81BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.851-0,06
BIST SINAİ3.4211,33
BIST GIDA, İÇECEK2.1590,10
BIST TEKSTIL, DERİ1.0190,81
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.6370,89
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.9162,61
BIST TAŞ, TOPRAK1.9562,05
BIST METAL ANA7.6711,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.9310,63
BIST MADENCİLİK1.7291,41
BIST HİZMETLER1.353-1,19
BIST ELEKTRİK951,27
BIST ULAŞTIRMA2.519-1,59
BIST TURİZM451-0,05
BIST TİCARET3.307-0,89
BIST İLETİŞİM485-2,23
BIST SPOR1.204-2,27
BIST İNŞAAT2.436-2,83
BIST MALİ1.8080,49
BIST BANKA1.7031,41
BIST SİGORTA5.816-0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9120,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.615-0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7190,73
BIST ARACI KURUMLAR8.018-0,82
BIST TEKNOLOJİ2.5850,56
BIST BİLİŞİM1.1920,22
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.979-0,62
BIST LİKİT BANKA1.5051,75
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.4610,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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