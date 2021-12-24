Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8541,41BIST SINAİ3.3765,61BIST GIDA, İÇECEK2.1572,02BIST TEKSTIL, DERİ1.0103,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.854
|1,41
|BIST SINAİ
|3.376
|5,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.157
|2,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|3,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.623
|1,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.842
|6,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.917
|2,47
|BIST METAL ANA
|7.593
|6,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.900
|6,59
|BIST MADENCİLİK
|1.705
|5,34
|BIST HİZMETLER
|1.369
|3,59
|BIST ELEKTRİK
|94
|2,77
|BIST ULAŞTIRMA
|2.560
|8,82
|BIST TURİZM
|451
|-1,54
|BIST TİCARET
|3.336
|3,15
|BIST İLETİŞİM
|497
|3,40
|BIST SPOR
|1.232
|0,63
|BIST İNŞAAT
|2.507
|1,99
|BIST MALİ
|1.799
|2,58
|BIST BANKA
|1.679
|-0,05
|BIST SİGORTA
|5.839
|2,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|907
|0,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.619
|5,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|714
|2,56
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.084
|1,39
|BIST TEKNOLOJİ
|2.571
|6,13
|BIST BİLİŞİM
|1.189
|3,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|985
|-0,25
|BIST LİKİT BANKA
|1.479
|-0,13
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.454
|7,79
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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