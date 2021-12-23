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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.787-0,36BIST SINAİ3.197-0,10BIST GIDA, İÇECEK2.1140,35BIST TEKSTIL, DERİ978-1,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.787-0,36
BIST SINAİ3.197-0,10
BIST GIDA, İÇECEK2.1140,35
BIST TEKSTIL, DERİ978-1,47
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.597-0,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.670-1,52
BIST TAŞ, TOPRAK1.8710,19
BIST METAL ANA7.1391,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.597-0,72
BIST MADENCİLİK1.618-2,06
BIST HİZMETLER1.3220,09
BIST ELEKTRİK910,04
BIST ULAŞTIRMA2.3530,59
BIST TURİZM458-3,18
BIST TİCARET3.234-1,97
BIST İLETİŞİM4803,87
BIST SPOR1.225-1,24
BIST İNŞAAT2.458-0,13
BIST MALİ1.7540,12
BIST BANKA1.6800,26
BIST SİGORTA5.720-0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9000,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5400,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.696-0,34
BIST ARACI KURUMLAR7.973-0,53
BIST TEKNOLOJİ2.422-0,19
BIST BİLİŞİM1.1480,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.987-0,09
BIST LİKİT BANKA1.4810,62
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.276-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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