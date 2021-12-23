Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.787 -0,36 BIST SINAİ 3.197 -0,10 BIST GIDA, İÇECEK 2.114 0,35 BIST TEKSTIL, DERİ 978 -1,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.597 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.670 -1,52 BIST TAŞ, TOPRAK 1.871 0,19 BIST METAL ANA 7.139 1,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.597 -0,72 BIST MADENCİLİK 1.618 -2,06 BIST HİZMETLER 1.322 0,09 BIST ELEKTRİK 91 0,04 BIST ULAŞTIRMA 2.353 0,59 BIST TURİZM 458 -3,18 BIST TİCARET 3.234 -1,97 BIST İLETİŞİM 480 3,87 BIST SPOR 1.225 -1,24 BIST İNŞAAT 2.458 -0,13 BIST MALİ 1.754 0,12 BIST BANKA 1.680 0,26 BIST SİGORTA 5.720 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 900 0,57 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.540 0,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 696 -0,34 BIST ARACI KURUMLAR 7.973 -0,53 BIST TEKNOLOJİ 2.422 -0,19 BIST BİLİŞİM 1.148 0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 987 -0,09 BIST LİKİT BANKA 1.481 0,62 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.276 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Merkez Bankası rezervleri 6 milyar 17 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi