Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.787-0,36BIST SINAİ3.197-0,10BIST GIDA, İÇECEK2.1140,35BIST TEKSTIL, DERİ978-1,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.787
|-0,36
|BIST SINAİ
|3.197
|-0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.114
|0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|978
|-1,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.597
|-0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.670
|-1,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.871
|0,19
|BIST METAL ANA
|7.139
|1,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.597
|-0,72
|BIST MADENCİLİK
|1.618
|-2,06
|BIST HİZMETLER
|1.322
|0,09
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|2.353
|0,59
|BIST TURİZM
|458
|-3,18
|BIST TİCARET
|3.234
|-1,97
|BIST İLETİŞİM
|480
|3,87
|BIST SPOR
|1.225
|-1,24
|BIST İNŞAAT
|2.458
|-0,13
|BIST MALİ
|1.754
|0,12
|BIST BANKA
|1.680
|0,26
|BIST SİGORTA
|5.720
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|900
|0,57
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.540
|0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|696
|-0,34
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.973
|-0,53
|BIST TEKNOLOJİ
|2.422
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|1.148
|0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|987
|-0,09
|BIST LİKİT BANKA
|1.481
|0,62
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.276
|-0,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500