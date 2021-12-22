Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.804-0,64BIST SINAİ3.200-6,08BIST GIDA, İÇECEK2.107-4,23BIST TEKSTIL, DERİ992-4,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.804
|-0,64
|BIST SINAİ
|3.200
|-6,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.107
|-4,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|992
|-4,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.598
|-1,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.711
|-6,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.867
|-2,62
|BIST METAL ANA
|7.008
|-8,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.630
|-4,69
|BIST MADENCİLİK
|1.652
|-9,01
|BIST HİZMETLER
|1.320
|-2,89
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|2.339
|-5,31
|BIST TURİZM
|473
|-0,46
|BIST TİCARET
|3.300
|-0,31
|BIST İLETİŞİM
|462
|-4,76
|BIST SPOR
|1.240
|-1,16
|BIST İNŞAAT
|2.461
|-8,08
|BIST MALİ
|1.752
|-1,98
|BIST BANKA
|1.676
|3,48
|BIST SİGORTA
|5.738
|-1,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|895
|-2,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.538
|-6,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|698
|-1,18
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.016
|0,61
|BIST TEKNOLOJİ
|2.427
|-4,66
|BIST BİLİŞİM
|1.140
|-1,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|988
|-0,92
|BIST LİKİT BANKA
|1.471
|3,29
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.289
|-9,03
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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