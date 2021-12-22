Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 4.804 -0,64 BIST SINAİ 3.200 -6,08 BIST GIDA, İÇECEK 2.107 -4,23 BIST TEKSTIL, DERİ 992 -4,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.598 -1,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.711 -6,07 BIST TAŞ, TOPRAK 1.867 -2,62 BIST METAL ANA 7.008 -8,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.630 -4,69 BIST MADENCİLİK 1.652 -9,01 BIST HİZMETLER 1.320 -2,89 BIST ELEKTRİK 91 0,20 BIST ULAŞTIRMA 2.339 -5,31 BIST TURİZM 473 -0,46 BIST TİCARET 3.300 -0,31 BIST İLETİŞİM 462 -4,76 BIST SPOR 1.240 -1,16 BIST İNŞAAT 2.461 -8,08 BIST MALİ 1.752 -1,98 BIST BANKA 1.676 3,48 BIST SİGORTA 5.738 -1,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 895 -2,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.538 -6,81 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 698 -1,18 BIST ARACI KURUMLAR 8.016 0,61 BIST TEKNOLOJİ 2.427 -4,66 BIST BİLİŞİM 1.140 -1,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 988 -0,92 BIST LİKİT BANKA 1.471 3,29 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.289 -9,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi