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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8340,46BIST SINAİ3.407-7,95BIST GIDA, İÇECEK2.200-6,60BIST TEKSTIL, DERİ1.034-3,09BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.8340,46
BIST SINAİ3.407-7,95
BIST GIDA, İÇECEK2.200-6,60
BIST TEKSTIL, DERİ1.034-3,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.625-1,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.886-9,08
BIST TAŞ, TOPRAK1.917-2,31
BIST METAL ANA7.648-8,94
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.858-7,82
BIST MADENCİLİK1.816-9,67
BIST HİZMETLER1.360-7,47
BIST ELEKTRİK91-3,75
BIST ULAŞTIRMA2.470-9,14
BIST TURİZM4753,70
BIST TİCARET3.310-8,27
BIST İLETİŞİM485-10,00
BIST SPOR1.2543,26
BIST İNŞAAT2.678-8,43
BIST MALİ1.787-4,65
BIST BANKA1.620-1,79
BIST SİGORTA5.8291,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG917-0,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.651-8,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.707-1,65
BIST ARACI KURUMLAR7.967-0,33
BIST TEKNOLOJİ2.545-7,73
BIST BİLİŞİM1.158-5,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9972,24
BIST LİKİT BANKA1.425-1,77
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.516-9,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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