Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8340,46BIST SINAİ3.407-7,95BIST GIDA, İÇECEK2.200-6,60BIST TEKSTIL, DERİ1.034-3,09BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.834
|0,46
|BIST SINAİ
|3.407
|-7,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.200
|-6,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.034
|-3,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.625
|-1,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.886
|-9,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.917
|-2,31
|BIST METAL ANA
|7.648
|-8,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.858
|-7,82
|BIST MADENCİLİK
|1.816
|-9,67
|BIST HİZMETLER
|1.360
|-7,47
|BIST ELEKTRİK
|91
|-3,75
|BIST ULAŞTIRMA
|2.470
|-9,14
|BIST TURİZM
|475
|3,70
|BIST TİCARET
|3.310
|-8,27
|BIST İLETİŞİM
|485
|-10,00
|BIST SPOR
|1.254
|3,26
|BIST İNŞAAT
|2.678
|-8,43
|BIST MALİ
|1.787
|-4,65
|BIST BANKA
|1.620
|-1,79
|BIST SİGORTA
|5.829
|1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|917
|-0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.651
|-8,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|707
|-1,65
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.967
|-0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|2.545
|-7,73
|BIST BİLİŞİM
|1.158
|-5,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|997
|2,24
|BIST LİKİT BANKA
|1.425
|-1,77
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.516
|-9,85
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500