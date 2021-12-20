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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.812-3,51BIST SINAİ3.701-0,91BIST GIDA, İÇECEK2.356-2,64BIST TEKSTIL, DERİ1.067-4,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.812-3,51
BIST SINAİ3.701-0,91
BIST GIDA, İÇECEK2.356-2,64
BIST TEKSTIL, DERİ1.067-4,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.655-3,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.174-1,04
BIST TAŞ, TOPRAK1.963-3,39
BIST METAL ANA8.3990,62
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.270-0,58
BIST MADENCİLİK2.010-2,39
BIST HİZMETLER1.469-2,26
BIST ELEKTRİK95-2,69
BIST ULAŞTIRMA2.718-2,18
BIST TURİZM4583,91
BIST TİCARET3.608-6,07
BIST İLETİŞİM5392,34
BIST SPOR1.215-2,16
BIST İNŞAAT2.924-0,41
BIST MALİ1.875-1,62
BIST BANKA1.649-2,16
BIST SİGORTA5.769-4,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG918-4,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.798-0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.718-2,84
BIST ARACI KURUMLAR7.994-0,36
BIST TEKNOLOJİ2.759-2,93
BIST BİLİŞİM1.224-4,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.975-0,25
BIST LİKİT BANKA1.450-2,54
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.7910,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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