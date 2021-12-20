Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.812-3,51BIST SINAİ3.701-0,91BIST GIDA, İÇECEK2.356-2,64BIST TEKSTIL, DERİ1.067-4,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.812
|-3,51
|BIST SINAİ
|3.701
|-0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.356
|-2,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.067
|-4,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.655
|-3,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.174
|-1,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.963
|-3,39
|BIST METAL ANA
|8.399
|0,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.270
|-0,58
|BIST MADENCİLİK
|2.010
|-2,39
|BIST HİZMETLER
|1.469
|-2,26
|BIST ELEKTRİK
|95
|-2,69
|BIST ULAŞTIRMA
|2.718
|-2,18
|BIST TURİZM
|458
|3,91
|BIST TİCARET
|3.608
|-6,07
|BIST İLETİŞİM
|539
|2,34
|BIST SPOR
|1.215
|-2,16
|BIST İNŞAAT
|2.924
|-0,41
|BIST MALİ
|1.875
|-1,62
|BIST BANKA
|1.649
|-2,16
|BIST SİGORTA
|5.769
|-4,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|918
|-4,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.798
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|718
|-2,84
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.994
|-0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|2.759
|-2,93
|BIST BİLİŞİM
|1.224
|-4,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|975
|-0,25
|BIST LİKİT BANKA
|1.450
|-2,54
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.791
|0,38
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500