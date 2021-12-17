Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.987-6,73BIST SINAİ3.735-7,91BIST GIDA, İÇECEK2.420-2,68BIST TEKSTIL, DERİ1.112-8,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.987
|-6,73
|BIST SINAİ
|3.735
|-7,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.420
|-2,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.112
|-8,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.719
|-9,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.208
|-8,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.032
|-8,70
|BIST METAL ANA
|8.347
|-7,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.301
|-9,51
|BIST MADENCİLİK
|2.059
|-6,83
|BIST HİZMETLER
|1.503
|-8,06
|BIST ELEKTRİK
|97
|-6,90
|BIST ULAŞTIRMA
|2.779
|-9,43
|BIST TURİZM
|441
|-5,89
|BIST TİCARET
|3.841
|-8,60
|BIST İLETİŞİM
|527
|-9,89
|BIST SPOR
|1.242
|-5,09
|BIST İNŞAAT
|2.936
|-2,93
|BIST MALİ
|1.905
|-8,79
|BIST BANKA
|1.685
|-8,74
|BIST SİGORTA
|6.048
|-4,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|-9,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.811
|-9,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|740
|-8,36
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.023
|-4,34
|BIST TEKNOLOJİ
|2.842
|-9,44
|BIST BİLİŞİM
|1.277
|-8,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|978
|-6,88
|BIST LİKİT BANKA
|1.488
|-9,16
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.780
|-8,85
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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