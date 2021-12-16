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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.3472,13BIST SINAİ4.0565,29BIST GIDA, İÇECEK2.4864,19BIST TEKSTIL, DERİ1.2153,19BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.3472,13
BIST SINAİ4.0565,29
BIST GIDA, İÇECEK2.4864,19
BIST TEKSTIL, DERİ1.2153,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8911,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.5085,26
BIST TAŞ, TOPRAK2.2252,50
BIST METAL ANA9.0347,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.8584,51
BIST MADENCİLİK2.2104,60
BIST HİZMETLER1.6353,86
BIST ELEKTRİK1052,99
BIST ULAŞTIRMA3.0685,99
BIST TURİZM4684,83
BIST TİCARET4.2022,49
BIST İLETİŞİM5855,29
BIST SPOR1.3080,81
BIST İNŞAAT3.0254,27
BIST MALİ2.0894,99
BIST BANKA1.8474,43
BIST SİGORTA6.3372,91
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.0532,85
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.9985,94
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.8073,63
BIST ARACI KURUMLAR8.3874,90
BIST TEKNOLOJİ3.1385,18
BIST BİLİŞİM1.4023,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0501,64
BIST LİKİT BANKA1.6384,53
BIST BANKA DIŞI LİKİT103.0507,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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