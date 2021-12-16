Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.3472,13BIST SINAİ4.0565,29BIST GIDA, İÇECEK2.4864,19BIST TEKSTIL, DERİ1.2153,19BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.347
|2,13
|BIST SINAİ
|4.056
|5,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.486
|4,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.215
|3,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.891
|1,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.508
|5,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.225
|2,50
|BIST METAL ANA
|9.034
|7,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.858
|4,51
|BIST MADENCİLİK
|2.210
|4,60
|BIST HİZMETLER
|1.635
|3,86
|BIST ELEKTRİK
|105
|2,99
|BIST ULAŞTIRMA
|3.068
|5,99
|BIST TURİZM
|468
|4,83
|BIST TİCARET
|4.202
|2,49
|BIST İLETİŞİM
|585
|5,29
|BIST SPOR
|1.308
|0,81
|BIST İNŞAAT
|3.025
|4,27
|BIST MALİ
|2.089
|4,99
|BIST BANKA
|1.847
|4,43
|BIST SİGORTA
|6.337
|2,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.053
|2,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.998
|5,94
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|807
|3,63
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.387
|4,90
|BIST TEKNOLOJİ
|3.138
|5,18
|BIST BİLİŞİM
|1.402
|3,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.050
|1,64
|BIST LİKİT BANKA
|1.638
|4,53
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|3.050
|7,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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