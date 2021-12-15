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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.236-0,46BIST SINAİ3.852-0,18BIST GIDA, İÇECEK2.386-0,72BIST TEKSTIL, DERİ1.177-2,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.236-0,46
BIST SINAİ3.852-0,18
BIST GIDA, İÇECEK2.386-0,72
BIST TEKSTIL, DERİ1.177-2,47
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.857-2,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.3330,56
BIST TAŞ, TOPRAK2.171-2,30
BIST METAL ANA8.4181,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.605-1,63
BIST MADENCİLİK2.113-0,66
BIST HİZMETLER1.5741,35
BIST ELEKTRİK102-2,50
BIST ULAŞTIRMA2.8952,97
BIST TURİZM4472,37
BIST TİCARET4.1001,92
BIST İLETİŞİM5561,51
BIST SPOR1.298-3,75
BIST İNŞAAT2.9011,94
BIST MALİ1.990-0,78
BIST BANKA1.768-1,24
BIST SİGORTA6.157-1,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.024-2,74
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.886-0,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.779-1,00
BIST ARACI KURUMLAR7.996-0,07
BIST TEKNOLOJİ2.984-1,29
BIST BİLİŞİM1.358-0,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.033-0,93
BIST LİKİT BANKA1.567-1,15
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.8410,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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