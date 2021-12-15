Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.236-0,46BIST SINAİ3.852-0,18BIST GIDA, İÇECEK2.386-0,72BIST TEKSTIL, DERİ1.177-2,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.236
|-0,46
|BIST SINAİ
|3.852
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.386
|-0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.177
|-2,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.857
|-2,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.333
|0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.171
|-2,30
|BIST METAL ANA
|8.418
|1,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.605
|-1,63
|BIST MADENCİLİK
|2.113
|-0,66
|BIST HİZMETLER
|1.574
|1,35
|BIST ELEKTRİK
|102
|-2,50
|BIST ULAŞTIRMA
|2.895
|2,97
|BIST TURİZM
|447
|2,37
|BIST TİCARET
|4.100
|1,92
|BIST İLETİŞİM
|556
|1,51
|BIST SPOR
|1.298
|-3,75
|BIST İNŞAAT
|2.901
|1,94
|BIST MALİ
|1.990
|-0,78
|BIST BANKA
|1.768
|-1,24
|BIST SİGORTA
|6.157
|-1,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.024
|-2,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.886
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|779
|-1,00
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.996
|-0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|2.984
|-1,29
|BIST BİLİŞİM
|1.358
|-0,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.033
|-0,93
|BIST LİKİT BANKA
|1.567
|-1,15
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.841
|0,77
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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