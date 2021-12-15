Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.236 -0,46 BIST SINAİ 3.852 -0,18 BIST GIDA, İÇECEK 2.386 -0,72 BIST TEKSTIL, DERİ 1.177 -2,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.857 -2,38 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 3.333 0,56 BIST TAŞ, TOPRAK 2.171 -2,30 BIST METAL ANA 8.418 1,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.605 -1,63 BIST MADENCİLİK 2.113 -0,66 BIST HİZMETLER 1.574 1,35 BIST ELEKTRİK 102 -2,50 BIST ULAŞTIRMA 2.895 2,97 BIST TURİZM 447 2,37 BIST TİCARET 4.100 1,92 BIST İLETİŞİM 556 1,51 BIST SPOR 1.298 -3,75 BIST İNŞAAT 2.901 1,94 BIST MALİ 1.990 -0,78 BIST BANKA 1.768 -1,24 BIST SİGORTA 6.157 -1,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.024 -2,74 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.886 -0,32 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 779 -1,00 BIST ARACI KURUMLAR 7.996 -0,07 BIST TEKNOLOJİ 2.984 -1,29 BIST BİLİŞİM 1.358 -0,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.033 -0,93 BIST LİKİT BANKA 1.567 -1,15 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.841 0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi