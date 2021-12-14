Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2600,21BIST SINAİ3.8592,38BIST GIDA, İÇECEK2.4041,82BIST TEKSTIL, DERİ1.2071,96BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.260
|0,21
|BIST SINAİ
|3.859
|2,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.404
|1,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.207
|1,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.902
|0,96
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.314
|2,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.222
|0,00
|BIST METAL ANA
|8.308
|3,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.698
|2,58
|BIST MADENCİLİK
|2.127
|0,04
|BIST HİZMETLER
|1.554
|1,57
|BIST ELEKTRİK
|104
|1,36
|BIST ULAŞTIRMA
|2.811
|-0,45
|BIST TURİZM
|436
|0,97
|BIST TİCARET
|4.023
|1,92
|BIST İLETİŞİM
|547
|3,79
|BIST SPOR
|1.348
|-1,02
|BIST İNŞAAT
|2.846
|0,70
|BIST MALİ
|2.005
|2,87
|BIST BANKA
|1.791
|4,13
|BIST SİGORTA
|6.236
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.053
|0,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.892
|2,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|787
|1,94
|BIST ARACI KURUMLAR
|8.001
|2,09
|BIST TEKNOLOJİ
|3.023
|1,14
|BIST BİLİŞİM
|1.359
|0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.043
|-0,15
|BIST LİKİT BANKA
|1.585
|4,54
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.820
|3,45
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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