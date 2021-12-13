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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2490,43BIST SINAİ3.7693,90BIST GIDA, İÇECEK2.3601,82BIST TEKSTIL, DERİ1.1842,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.2490,43
BIST SINAİ3.7693,90
BIST GIDA, İÇECEK2.3601,82
BIST TEKSTIL, DERİ1.1842,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8840,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.2415,32
BIST TAŞ, TOPRAK2.2220,66
BIST METAL ANA8.0256,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.5551,83
BIST MADENCİLİK2.1263,95
BIST HİZMETLER1.5301,64
BIST ELEKTRİK1031,44
BIST ULAŞTIRMA2.8240,95
BIST TURİZM4320,60
BIST TİCARET3.9471,99
BIST İLETİŞİM5272,94
BIST SPOR1.3620,43
BIST İNŞAAT2.8260,31
BIST MALİ1.9492,34
BIST BANKA1.7203,04
BIST SİGORTA6.2570,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.046-0,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.8472,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7721,18
BIST ARACI KURUMLAR7.8383,50
BIST TEKNOLOJİ2.9893,45
BIST BİLİŞİM1.3501,82
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0441,29
BIST LİKİT BANKA1.5173,29
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.7265,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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