Borsada endekslerin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2490,43BIST SINAİ3.7693,90BIST GIDA, İÇECEK2.3601,82BIST TEKSTIL, DERİ1.1842,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.249
|0,43
|BIST SINAİ
|3.769
|3,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.360
|1,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.184
|2,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.884
|0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.241
|5,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.222
|0,66
|BIST METAL ANA
|8.025
|6,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.555
|1,83
|BIST MADENCİLİK
|2.126
|3,95
|BIST HİZMETLER
|1.530
|1,64
|BIST ELEKTRİK
|103
|1,44
|BIST ULAŞTIRMA
|2.824
|0,95
|BIST TURİZM
|432
|0,60
|BIST TİCARET
|3.947
|1,99
|BIST İLETİŞİM
|527
|2,94
|BIST SPOR
|1.362
|0,43
|BIST İNŞAAT
|2.826
|0,31
|BIST MALİ
|1.949
|2,34
|BIST BANKA
|1.720
|3,04
|BIST SİGORTA
|6.257
|0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.046
|-0,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.847
|2,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|772
|1,18
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.838
|3,50
|BIST TEKNOLOJİ
|2.989
|3,45
|BIST BİLİŞİM
|1.350
|1,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.044
|1,29
|BIST LİKİT BANKA
|1.517
|3,29
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.726
|5,02
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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