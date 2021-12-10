Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2260,06BIST SINAİ3.6280,64BIST GIDA, İÇECEK2.3180,37BIST TEKSTIL, DERİ1.159-0,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.226
|0,06
|BIST SINAİ
|3.628
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.318
|0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.159
|-0,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.876
|-0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.077
|2,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.207
|0,52
|BIST METAL ANA
|7.564
|1,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.455
|-1,21
|BIST MADENCİLİK
|2.046
|1,03
|BIST HİZMETLER
|1.505
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|101
|-0,29
|BIST ULAŞTIRMA
|2.798
|0,52
|BIST TURİZM
|430
|2,97
|BIST TİCARET
|3.870
|1,92
|BIST İLETİŞİM
|512
|-1,32
|BIST SPOR
|1.356
|-0,10
|BIST İNŞAAT
|2.817
|0,24
|BIST MALİ
|1.905
|-0,51
|BIST BANKA
|1.669
|-1,68
|BIST SİGORTA
|6.216
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.050
|-0,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.808
|0,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|763
|0,83
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.572
|-1,01
|BIST TEKNOLOJİ
|2.889
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|1.326
|1,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.031
|-1,86
|BIST LİKİT BANKA
|1.468
|-1,78
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.595
|1,53
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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