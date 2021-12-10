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Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2260,06BIST SINAİ3.6280,64BIST GIDA, İÇECEK2.3180,37BIST TEKSTIL, DERİ1.159-0,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.2260,06
BIST SINAİ3.6280,64
BIST GIDA, İÇECEK2.3180,37
BIST TEKSTIL, DERİ1.159-0,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.876-0,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK3.0772,11
BIST TAŞ, TOPRAK2.2070,52
BIST METAL ANA7.5641,07
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.455-1,21
BIST MADENCİLİK2.0461,03
BIST HİZMETLER1.5050,41
BIST ELEKTRİK101-0,29
BIST ULAŞTIRMA2.7980,52
BIST TURİZM4302,97
BIST TİCARET3.8701,92
BIST İLETİŞİM512-1,32
BIST SPOR1.356-0,10
BIST İNŞAAT2.8170,24
BIST MALİ1.905-0,51
BIST BANKA1.669-1,68
BIST SİGORTA6.216-0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.050-0,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.8080,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7630,83
BIST ARACI KURUMLAR7.572-1,01
BIST TEKNOLOJİ2.889-0,33
BIST BİLİŞİM1.3261,48
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.031-1,86
BIST LİKİT BANKA1.468-1,78
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.5951,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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