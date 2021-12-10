Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.226 0,06 BIST SINAİ 3.628 0,64 BIST GIDA, İÇECEK 2.318 0,37 BIST TEKSTIL, DERİ 1.159 -0,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.876 -0,76 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 3.077 2,11 BIST TAŞ, TOPRAK 2.207 0,52 BIST METAL ANA 7.564 1,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.455 -1,21 BIST MADENCİLİK 2.046 1,03 BIST HİZMETLER 1.505 0,41 BIST ELEKTRİK 101 -0,29 BIST ULAŞTIRMA 2.798 0,52 BIST TURİZM 430 2,97 BIST TİCARET 3.870 1,92 BIST İLETİŞİM 512 -1,32 BIST SPOR 1.356 -0,10 BIST İNŞAAT 2.817 0,24 BIST MALİ 1.905 -0,51 BIST BANKA 1.669 -1,68 BIST SİGORTA 6.216 -0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.050 -0,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.808 0,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 763 0,83 BIST ARACI KURUMLAR 7.572 -1,01 BIST TEKNOLOJİ 2.889 -0,33 BIST BİLİŞİM 1.326 1,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.031 -1,86 BIST LİKİT BANKA 1.468 -1,78 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.595 1,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi