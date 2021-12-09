Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2230,30BIST SINAİ3.6051,73BIST GIDA, İÇECEK2.3100,41BIST TEKSTIL, DERİ1.162-0,45BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.223
|0,30
|BIST SINAİ
|3.605
|1,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.310
|0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.162
|-0,45
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.890
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|3.014
|1,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.196
|0,75
|BIST METAL ANA
|7.484
|3,86
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.522
|1,60
|BIST MADENCİLİK
|2.025
|-0,39
|BIST HİZMETLER
|1.499
|0,23
|BIST ELEKTRİK
|102
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|2.783
|6,25
|BIST TURİZM
|417
|-2,12
|BIST TİCARET
|3.797
|-1,09
|BIST İLETİŞİM
|519
|-1,23
|BIST SPOR
|1.358
|-0,62
|BIST İNŞAAT
|2.810
|-0,34
|BIST MALİ
|1.914
|0,88
|BIST BANKA
|1.698
|0,03
|BIST SİGORTA
|6.230
|0,74
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.057
|1,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.806
|1,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|756
|0,05
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.649
|3,01
|BIST TEKNOLOJİ
|2.899
|2,59
|BIST BİLİŞİM
|1.306
|0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.051
|0,79
|BIST LİKİT BANKA
|1.495
|0,28
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.556
|3,38
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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