Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2080,06BIST SINAİ3.5440,62BIST GIDA, İÇECEK2.3000,49BIST TEKSTIL, DERİ1.1681,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.208
|0,06
|BIST SINAİ
|3.544
|0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.300
|0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.168
|1,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.898
|1,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.980
|1,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.180
|0,89
|BIST METAL ANA
|7.206
|-0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.436
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|2.032
|-0,14
|BIST HİZMETLER
|1.495
|0,25
|BIST ELEKTRİK
|102
|-1,13
|BIST ULAŞTIRMA
|2.619
|5,06
|BIST TURİZM
|426
|0,77
|BIST TİCARET
|3.839
|-1,07
|BIST İLETİŞİM
|525
|0,25
|BIST SPOR
|1.366
|0,35
|BIST İNŞAAT
|2.820
|-0,49
|BIST MALİ
|1.898
|1,87
|BIST BANKA
|1.697
|2,04
|BIST SİGORTA
|6.185
|0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.045
|-1,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.777
|2,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|756
|0,66
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.425
|1,86
|BIST TEKNOLOJİ
|2.825
|2,35
|BIST BİLİŞİM
|1.300
|1,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.042
|0,93
|BIST LİKİT BANKA
|1.491
|2,32
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.473
|0,98
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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