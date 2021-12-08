Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2080,06BIST SINAİ3.5440,62BIST GIDA, İÇECEK2.3000,49BIST TEKSTIL, DERİ1.1681,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.2080,06
BIST SINAİ3.5440,62
BIST GIDA, İÇECEK2.3000,49
BIST TEKSTIL, DERİ1.1681,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8981,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.9801,42
BIST TAŞ, TOPRAK2.1800,89
BIST METAL ANA7.206-0,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.4360,68
BIST MADENCİLİK2.032-0,14
BIST HİZMETLER1.4950,25
BIST ELEKTRİK102-1,13
BIST ULAŞTIRMA2.6195,06
BIST TURİZM4260,77
BIST TİCARET3.839-1,07
BIST İLETİŞİM5250,25
BIST SPOR1.3660,35
BIST İNŞAAT2.820-0,49
BIST MALİ1.8981,87
BIST BANKA1.6972,04
BIST SİGORTA6.1850,41
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.045-1,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.7772,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7560,66
BIST ARACI KURUMLAR7.4251,86
BIST TEKNOLOJİ2.8252,35
BIST BİLİŞİM1.3001,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0420,93
BIST LİKİT BANKA1.4912,32
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.4730,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title