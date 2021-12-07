Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.204-0,62BIST SINAİ3.5222,66BIST GIDA, İÇECEK2.2890,72BIST TEKSTIL, DERİ1.1490,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.204
|-0,62
|BIST SINAİ
|3.522
|2,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.289
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.149
|0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.865
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.939
|2,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.160
|1,66
|BIST METAL ANA
|7.224
|5,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.399
|1,74
|BIST MADENCİLİK
|2.035
|1,03
|BIST HİZMETLER
|1.492
|2,44
|BIST ELEKTRİK
|103
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|2.493
|2,54
|BIST TURİZM
|423
|5,79
|BIST TİCARET
|3.880
|4,45
|BIST İLETİŞİM
|524
|1,42
|BIST SPOR
|1.361
|-0,30
|BIST İNŞAAT
|2.834
|2,18
|BIST MALİ
|1.863
|2,22
|BIST BANKA
|1.663
|0,16
|BIST SİGORTA
|6.159
|2,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.056
|2,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.738
|4,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|751
|0,64
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.290
|3,20
|BIST TEKNOLOJİ
|2.760
|1,40
|BIST BİLİŞİM
|1.284
|0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.033
|0,55
|BIST LİKİT BANKA
|1.457
|0,35
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.449
|4,92
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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