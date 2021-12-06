Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2370,64BIST SINAİ3.4300,28BIST GIDA, İÇECEK2.2731,71BIST TEKSTIL, DERİ1.1401,19BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.237
|0,64
|BIST SINAİ
|3.430
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.273
|1,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.140
|1,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.879
|0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.875
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.125
|1,50
|BIST METAL ANA
|6.838
|-0,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.307
|-0,05
|BIST MADENCİLİK
|2.015
|1,37
|BIST HİZMETLER
|1.456
|1,27
|BIST ELEKTRİK
|103
|2,78
|BIST ULAŞTIRMA
|2.432
|1,46
|BIST TURİZM
|400
|4,03
|BIST TİCARET
|3.715
|3,15
|BIST İLETİŞİM
|517
|-0,18
|BIST SPOR
|1.365
|-2,23
|BIST İNŞAAT
|2.773
|-3,64
|BIST MALİ
|1.823
|1,90
|BIST BANKA
|1.660
|3,13
|BIST SİGORTA
|6.035
|2,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.029
|5,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.666
|0,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|746
|1,57
|BIST ARACI KURUMLAR
|7.064
|1,91
|BIST TEKNOLOJİ
|2.722
|1,34
|BIST BİLİŞİM
|1.278
|0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.027
|1,76
|BIST LİKİT BANKA
|1.452
|3,46
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.334
|0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500