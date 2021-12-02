Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1720,41BIST SINAİ3.3751,46BIST GIDA, İÇECEK2.2031,05BIST TEKSTIL, DERİ1.1131,51BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.172
|0,41
|BIST SINAİ
|3.375
|1,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.203
|1,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.113
|1,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.861
|-0,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.859
|1,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.027
|1,50
|BIST METAL ANA
|6.763
|2,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.248
|1,34
|BIST MADENCİLİK
|1.885
|-0,58
|BIST HİZMETLER
|1.411
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|98
|1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|2.352
|-0,47
|BIST TURİZM
|363
|2,16
|BIST TİCARET
|3.600
|0,16
|BIST İLETİŞİM
|503
|1,47
|BIST SPOR
|1.391
|-0,19
|BIST İNŞAAT
|2.714
|-0,83
|BIST MALİ
|1.757
|1,41
|BIST BANKA
|1.595
|1,05
|BIST SİGORTA
|5.816
|-0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|959
|1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.610
|1,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|725
|2,29
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.735
|-0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|2.656
|1,09
|BIST BİLİŞİM
|1.251
|1,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|996
|2,58
|BIST LİKİT BANKA
|1.390
|1,16
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.312
|1,60
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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