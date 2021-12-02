Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.172 0,41 BIST SINAİ 3.375 1,46 BIST GIDA, İÇECEK 2.203 1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 1.113 1,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.861 -0,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.859 1,10 BIST TAŞ, TOPRAK 2.027 1,50 BIST METAL ANA 6.763 2,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.248 1,34 BIST MADENCİLİK 1.885 -0,58 BIST HİZMETLER 1.411 0,43 BIST ELEKTRİK 98 1,27 BIST ULAŞTIRMA 2.352 -0,47 BIST TURİZM 363 2,16 BIST TİCARET 3.600 0,16 BIST İLETİŞİM 503 1,47 BIST SPOR 1.391 -0,19 BIST İNŞAAT 2.714 -0,83 BIST MALİ 1.757 1,41 BIST BANKA 1.595 1,05 BIST SİGORTA 5.816 -0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 959 1,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.610 1,62 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 725 2,29 BIST ARACI KURUMLAR 6.735 -0,02 BIST TEKNOLOJİ 2.656 1,09 BIST BİLİŞİM 1.251 1,85 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 996 2,58 BIST LİKİT BANKA 1.390 1,16 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.312 1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi