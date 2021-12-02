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Borsada endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1720,41BIST SINAİ3.3751,46BIST GIDA, İÇECEK2.2031,05BIST TEKSTIL, DERİ1.1131,51BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.1720,41
BIST SINAİ3.3751,46
BIST GIDA, İÇECEK2.2031,05
BIST TEKSTIL, DERİ1.1131,51
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.861-0,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.8591,10
BIST TAŞ, TOPRAK2.0271,50
BIST METAL ANA6.7632,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.2481,34
BIST MADENCİLİK1.885-0,58
BIST HİZMETLER1.4110,43
BIST ELEKTRİK981,27
BIST ULAŞTIRMA2.352-0,47
BIST TURİZM3632,16
BIST TİCARET3.6000,16
BIST İLETİŞİM5031,47
BIST SPOR1.391-0,19
BIST İNŞAAT2.714-0,83
BIST MALİ1.7571,41
BIST BANKA1.5951,05
BIST SİGORTA5.816-0,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9591,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.6101,62
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7252,29
BIST ARACI KURUMLAR6.735-0,02
BIST TEKNOLOJİ2.6561,09
BIST BİLİŞİM1.2511,85
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9962,58
BIST LİKİT BANKA1.3901,16
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.3121,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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