Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1510,58BIST SINAİ3.3262,31BIST GIDA, İÇECEK2.1801,53BIST TEKSTIL, DERİ1.0961,32BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.151
|0,58
|BIST SINAİ
|3.326
|2,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.180
|1,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.096
|1,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.864
|0,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.828
|2,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.997
|2,61
|BIST METAL ANA
|6.595
|2,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.178
|2,29
|BIST MADENCİLİK
|1.896
|0,53
|BIST HİZMETLER
|1.405
|2,63
|BIST ELEKTRİK
|97
|1,90
|BIST ULAŞTIRMA
|2.363
|5,99
|BIST TURİZM
|355
|2,64
|BIST TİCARET
|3.595
|0,94
|BIST İLETİŞİM
|495
|2,83
|BIST SPOR
|1.393
|3,62
|BIST İNŞAAT
|2.737
|3,66
|BIST MALİ
|1.733
|2,56
|BIST BANKA
|1.578
|2,78
|BIST SİGORTA
|5.828
|2,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.585
|2,95
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|709
|0,86
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.737
|1,64
|BIST TEKNOLOJİ
|2.627
|0,57
|BIST BİLİŞİM
|1.229
|0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|970
|0,39
|BIST LİKİT BANKA
|1.374
|2,99
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.275
|2,88
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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