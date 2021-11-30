Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 5.122 1,05 BIST SINAİ 3.251 0,20 BIST GIDA, İÇECEK 2.147 -0,62 BIST TEKSTIL, DERİ 1.082 3,40 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.858 -0,93 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.746 0,10 BIST TAŞ, TOPRAK 1.946 0,63 BIST METAL ANA 6.436 -0,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.062 -0,26 BIST MADENCİLİK 1.886 6,14 BIST HİZMETLER 1.369 0,38 BIST ELEKTRİK 95 0,96 BIST ULAŞTIRMA 2.230 -0,82 BIST TURİZM 346 0,21 BIST TİCARET 3.561 -0,26 BIST İLETİŞİM 482 2,29 BIST SPOR 1.345 -6,96 BIST İNŞAAT 2.640 1,09 BIST MALİ 1.690 0,02 BIST BANKA 1.536 -0,43 BIST SİGORTA 5.691 1,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 941 -0,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.539 -0,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 703 1,21 BIST ARACI KURUMLAR 6.628 0,49 BIST TEKNOLOJİ 2.613 -1,37 BIST BİLİŞİM 1.220 1,61 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 967 -0,29 BIST LİKİT BANKA 1.334 -0,63 BIST BANKA DIŞI LİKİT10 2.211 -0,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi