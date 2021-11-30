Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1221,05BIST SINAİ3.2510,20BIST GIDA, İÇECEK2.147-0,62BIST TEKSTIL, DERİ1.0823,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.122
|1,05
|BIST SINAİ
|3.251
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.147
|-0,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.082
|3,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.858
|-0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.746
|0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.946
|0,63
|BIST METAL ANA
|6.436
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.062
|-0,26
|BIST MADENCİLİK
|1.886
|6,14
|BIST HİZMETLER
|1.369
|0,38
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,96
|BIST ULAŞTIRMA
|2.230
|-0,82
|BIST TURİZM
|346
|0,21
|BIST TİCARET
|3.561
|-0,26
|BIST İLETİŞİM
|482
|2,29
|BIST SPOR
|1.345
|-6,96
|BIST İNŞAAT
|2.640
|1,09
|BIST MALİ
|1.690
|0,02
|BIST BANKA
|1.536
|-0,43
|BIST SİGORTA
|5.691
|1,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|941
|-0,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.539
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|703
|1,21
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.628
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|2.613
|-1,37
|BIST BİLİŞİM
|1.220
|1,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|967
|-0,29
|BIST LİKİT BANKA
|1.334
|-0,63
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.211
|-0,20
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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