Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.0691,38BIST SINAİ3.2442,35BIST GIDA, İÇECEK2.1612,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0461,68BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.069
|1,38
|BIST SINAİ
|3.244
|2,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.161
|2,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.046
|1,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.875
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.743
|4,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.934
|1,58
|BIST METAL ANA
|6.454
|1,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.076
|2,11
|BIST MADENCİLİK
|1.777
|0,11
|BIST HİZMETLER
|1.364
|0,87
|BIST ELEKTRİK
|94
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.248
|1,81
|BIST TURİZM
|345
|-0,85
|BIST TİCARET
|3.570
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|471
|1,25
|BIST SPOR
|1.445
|-0,49
|BIST İNŞAAT
|2.612
|0,01
|BIST MALİ
|1.689
|0,78
|BIST BANKA
|1.542
|-0,39
|BIST SİGORTA
|5.615
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|944
|0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.540
|1,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|694
|1,01
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.596
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|2.649
|5,92
|BIST BİLİŞİM
|1.201
|2,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|970
|0,49
|BIST LİKİT BANKA
|1.342
|-0,50
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.216
|2,86
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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