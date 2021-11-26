Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.9992,22BIST SINAİ3.170-1,35BIST GIDA, İÇECEK2.112-0,69BIST TEKSTIL, DERİ1.029-2,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.999
|2,22
|BIST SINAİ
|3.170
|-1,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.112
|-0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.029
|-2,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.871
|0,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.631
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.904
|-1,55
|BIST METAL ANA
|6.359
|-2,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.971
|-1,16
|BIST MADENCİLİK
|1.775
|-0,27
|BIST HİZMETLER
|1.352
|-2,24
|BIST ELEKTRİK
|93
|-2,08
|BIST ULAŞTIRMA
|2.208
|-8,71
|BIST TURİZM
|348
|-1,68
|BIST TİCARET
|3.544
|0,50
|BIST İLETİŞİM
|465
|-3,46
|BIST SPOR
|1.452
|-0,57
|BIST İNŞAAT
|2.612
|0,09
|BIST MALİ
|1.676
|-2,77
|BIST BANKA
|1.548
|-3,40
|BIST SİGORTA
|5.610
|-2,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|938
|-3,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.512
|-2,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|687
|-0,95
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.613
|0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|2.501
|0,29
|BIST BİLİŞİM
|1.175
|3,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|965
|-0,60
|BIST LİKİT BANKA
|1.349
|-3,69
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.154
|-2,84
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500