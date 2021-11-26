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Borsada endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.9992,22BIST SINAİ3.170-1,35BIST GIDA, İÇECEK2.112-0,69BIST TEKSTIL, DERİ1.029-2,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.9992,22
BIST SINAİ3.170-1,35
BIST GIDA, İÇECEK2.112-0,69
BIST TEKSTIL, DERİ1.029-2,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8710,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.631-1,08
BIST TAŞ, TOPRAK1.904-1,55
BIST METAL ANA6.359-2,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.971-1,16
BIST MADENCİLİK1.775-0,27
BIST HİZMETLER1.352-2,24
BIST ELEKTRİK93-2,08
BIST ULAŞTIRMA2.208-8,71
BIST TURİZM348-1,68
BIST TİCARET3.5440,50
BIST İLETİŞİM465-3,46
BIST SPOR1.452-0,57
BIST İNŞAAT2.6120,09
BIST MALİ1.676-2,77
BIST BANKA1.548-3,40
BIST SİGORTA5.610-2,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG938-3,00
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.512-2,90
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.687-0,95
BIST ARACI KURUMLAR6.6130,15
BIST TEKNOLOJİ2.5010,29
BIST BİLİŞİM1.1753,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.965-0,60
BIST LİKİT BANKA1.349-3,69
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.154-2,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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