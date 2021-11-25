Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8911,76BIST SINAİ3.2130,81BIST GIDA, İÇECEK2.1270,19BIST TEKSTIL, DERİ1.0530,60BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.891
|1,76
|BIST SINAİ
|3.213
|0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.127
|0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.053
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.863
|1,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.660
|-0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.934
|-0,11
|BIST METAL ANA
|6.505
|0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.029
|3,15
|BIST MADENCİLİK
|1.780
|-0,85
|BIST HİZMETLER
|1.383
|0,76
|BIST ELEKTRİK
|95
|0,56
|BIST ULAŞTIRMA
|2.419
|-1,97
|BIST TURİZM
|354
|2,05
|BIST TİCARET
|3.527
|-0,22
|BIST İLETİŞİM
|482
|3,19
|BIST SPOR
|1.461
|-0,32
|BIST İNŞAAT
|2.609
|4,45
|BIST MALİ
|1.724
|-0,31
|BIST BANKA
|1.603
|-1,30
|BIST SİGORTA
|5.729
|1,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|967
|0,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.558
|0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|694
|-0,50
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.603
|0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|2.494
|2,44
|BIST BİLİŞİM
|1.137
|3,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|971
|0,55
|BIST LİKİT BANKA
|1.401
|-1,48
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.217
|0,08
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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