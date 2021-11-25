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Borsada endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8911,76BIST SINAİ3.2130,81BIST GIDA, İÇECEK2.1270,19BIST TEKSTIL, DERİ1.0530,60BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.8911,76
BIST SINAİ3.2130,81
BIST GIDA, İÇECEK2.1270,19
BIST TEKSTIL, DERİ1.0530,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8631,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.660-0,22
BIST TAŞ, TOPRAK1.934-0,11
BIST METAL ANA6.5050,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.0293,15
BIST MADENCİLİK1.780-0,85
BIST HİZMETLER1.3830,76
BIST ELEKTRİK950,56
BIST ULAŞTIRMA2.419-1,97
BIST TURİZM3542,05
BIST TİCARET3.527-0,22
BIST İLETİŞİM4823,19
BIST SPOR1.461-0,32
BIST İNŞAAT2.6094,45
BIST MALİ1.724-0,31
BIST BANKA1.603-1,30
BIST SİGORTA5.7291,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9670,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5580,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.694-0,50
BIST ARACI KURUMLAR6.6030,16
BIST TEKNOLOJİ2.4942,44
BIST BİLİŞİM1.1373,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9710,55
BIST LİKİT BANKA1.401-1,48
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.2170,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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