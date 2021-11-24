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Borsada endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8062,49BIST SINAİ3.1870,85BIST GIDA, İÇECEK2.1232,09BIST TEKSTIL, DERİ1.0460,50BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.8062,49
BIST SINAİ3.1870,85
BIST GIDA, İÇECEK2.1232,09
BIST TEKSTIL, DERİ1.0460,50
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.8314,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.6660,79
BIST TAŞ, TOPRAK1.9363,09
BIST METAL ANA6.4780,49
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.8760,33
BIST MADENCİLİK1.795-0,73
BIST HİZMETLER1.3731,89
BIST ELEKTRİK951,24
BIST ULAŞTIRMA2.4682,83
BIST TURİZM3471,68
BIST TİCARET3.5341,75
BIST İLETİŞİM4673,60
BIST SPOR1.465-2,02
BIST İNŞAAT2.4981,27
BIST MALİ1.7301,79
BIST BANKA1.6241,95
BIST SİGORTA5.6500,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9622,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5501,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6971,41
BIST ARACI KURUMLAR6.5924,19
BIST TEKNOLOJİ2.4346,08
BIST BİLİŞİM1.0983,39
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9650,63
BIST LİKİT BANKA1.4221,99
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.215-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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