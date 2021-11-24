Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.8062,49BIST SINAİ3.1870,85BIST GIDA, İÇECEK2.1232,09BIST TEKSTIL, DERİ1.0460,50BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.806
|2,49
|BIST SINAİ
|3.187
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.123
|2,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.046
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.831
|4,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.666
|0,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.936
|3,09
|BIST METAL ANA
|6.478
|0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.876
|0,33
|BIST MADENCİLİK
|1.795
|-0,73
|BIST HİZMETLER
|1.373
|1,89
|BIST ELEKTRİK
|95
|1,24
|BIST ULAŞTIRMA
|2.468
|2,83
|BIST TURİZM
|347
|1,68
|BIST TİCARET
|3.534
|1,75
|BIST İLETİŞİM
|467
|3,60
|BIST SPOR
|1.465
|-2,02
|BIST İNŞAAT
|2.498
|1,27
|BIST MALİ
|1.730
|1,79
|BIST BANKA
|1.624
|1,95
|BIST SİGORTA
|5.650
|0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|962
|2,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.550
|1,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|697
|1,41
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.592
|4,19
|BIST TEKNOLOJİ
|2.434
|6,08
|BIST BİLİŞİM
|1.098
|3,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|965
|0,63
|BIST LİKİT BANKA
|1.422
|1,99
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.215
|-0,28
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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