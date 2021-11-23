Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.6890,22BIST SINAİ3.1602,91BIST GIDA, İÇECEK2.080-1,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0410,98BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.689
|0,22
|BIST SINAİ
|3.160
|2,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.080
|-1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.041
|0,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.750
|-0,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.645
|2,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.878
|-0,31
|BIST METAL ANA
|6.447
|5,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.859
|3,25
|BIST MADENCİLİK
|1.808
|3,29
|BIST HİZMETLER
|1.347
|0,81
|BIST ELEKTRİK
|94
|-0,29
|BIST ULAŞTIRMA
|2.400
|4,57
|BIST TURİZM
|341
|-2,11
|BIST TİCARET
|3.474
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|451
|-0,30
|BIST SPOR
|1.495
|-4,17
|BIST İNŞAAT
|2.467
|5,81
|BIST MALİ
|1.699
|-0,83
|BIST BANKA
|1.593
|-3,11
|BIST SİGORTA
|5.641
|-0,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|939
|-2,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.524
|1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|688
|-0,98
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.327
|-1,25
|BIST TEKNOLOJİ
|2.295
|2,54
|BIST BİLİŞİM
|1.062
|1,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|959
|-2,01
|BIST LİKİT BANKA
|1.394
|-3,04
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.222
|5,14
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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