Borsada endekslerin değişimi - Haberler Ekonomi
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Borsada endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.6890,22BIST SINAİ3.1602,91BIST GIDA, İÇECEK2.080-1,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0410,98BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ4.6890,22
BIST SINAİ3.1602,91
BIST GIDA, İÇECEK2.080-1,29
BIST TEKSTIL, DERİ1.0410,98
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.750-0,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.6452,76
BIST TAŞ, TOPRAK1.878-0,31
BIST METAL ANA6.4475,49
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.8593,25
BIST MADENCİLİK1.8083,29
BIST HİZMETLER1.3470,81
BIST ELEKTRİK94-0,29
BIST ULAŞTIRMA2.4004,57
BIST TURİZM341-2,11
BIST TİCARET3.474-0,32
BIST İLETİŞİM451-0,30
BIST SPOR1.495-4,17
BIST İNŞAAT2.4675,81
BIST MALİ1.699-0,83
BIST BANKA1.593-3,11
BIST SİGORTA5.641-0,92
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG939-2,83
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5241,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.688-0,98
BIST ARACI KURUMLAR6.327-1,25
BIST TEKNOLOJİ2.2952,54
BIST BİLİŞİM1.0621,85
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.959-2,01
BIST LİKİT BANKA1.394-3,04
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.2225,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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