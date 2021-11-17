Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3341,56BIST SINAİ2.9281,61BIST GIDA, İÇECEK2.0370,18BIST TEKSTIL, DERİ9860,48BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.334
|1,56
|BIST SINAİ
|2.928
|1,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.037
|0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|986
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.642
|1,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.506
|1,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.777
|0,68
|BIST METAL ANA
|5.719
|2,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.416
|2,60
|BIST MADENCİLİK
|1.753
|0,58
|BIST HİZMETLER
|1.310
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.350
|1,70
|BIST TURİZM
|340
|1,78
|BIST TİCARET
|3.393
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|450
|2,02
|BIST SPOR
|1.418
|4,80
|BIST İNŞAAT
|2.231
|2,49
|BIST MALİ
|1.677
|0,90
|BIST BANKA
|1.620
|0,05
|BIST SİGORTA
|5.456
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|0,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.462
|1,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|686
|2,28
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.047
|-0,01
|BIST TEKNOLOJİ
|2.117
|1,29
|BIST BİLİŞİM
|964
|0,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|962
|0,72
|BIST LİKİT BANKA
|1.409
|0,28
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.041
|2,75
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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