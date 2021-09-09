Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3891,32BIST SINAİ2.5561,51BIST GIDA, İÇECEK2.0132,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0101,91BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.389
|1,32
|BIST SINAİ
|2.556
|1,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.013
|2,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|1,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.603
|1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.005
|1,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.696
|0,81
|BIST METAL ANA
|5.167
|0,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.661
|2,00
|BIST MADENCİLİK
|1.503
|1,10
|BIST HİZMETLER
|1.187
|1,25
|BIST ELEKTRİK
|89
|1,79
|BIST ULAŞTIRMA
|1.684
|1,26
|BIST TURİZM
|309
|0,39
|BIST TİCARET
|3.336
|0,52
|BIST İLETİŞİM
|405
|1,94
|BIST SPOR
|1.100
|0,43
|BIST İNŞAAT
|1.977
|2,09
|BIST MALİ
|1.412
|1,20
|BIST BANKA
|1.317
|1,50
|BIST SİGORTA
|5.280
|0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|1,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.225
|0,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|627
|1,93
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.027
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|1.913
|1,23
|BIST BİLİŞİM
|926
|1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.027
|0,30
|BIST LİKİT BANKA
|1.146
|1,48
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.665
|1,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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