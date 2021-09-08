Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.332-1,41BIST SINAİ2.518-1,29BIST GIDA, İÇECEK1.968-1,21BIST TEKSTIL, DERİ991-2,34BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.332
|-1,41
|BIST SINAİ
|2.518
|-1,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.968
|-1,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|-2,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.583
|-1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.971
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.682
|-1,94
|BIST METAL ANA
|5.125
|-1,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.589
|-1,06
|BIST MADENCİLİK
|1.486
|-2,12
|BIST HİZMETLER
|1.173
|-0,71
|BIST ELEKTRİK
|88
|-2,24
|BIST ULAŞTIRMA
|1.664
|-1,34
|BIST TURİZM
|308
|-1,61
|BIST TİCARET
|3.319
|-0,62
|BIST İLETİŞİM
|398
|0,06
|BIST SPOR
|1.095
|-0,27
|BIST İNŞAAT
|1.936
|0,34
|BIST MALİ
|1.395
|-2,16
|BIST BANKA
|1.297
|-2,90
|BIST SİGORTA
|5.258
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|935
|-2,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.216
|-1,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|615
|-1,38
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.987
|-2,45
|BIST TEKNOLOJİ
|1.889
|-1,54
|BIST BİLİŞİM
|913
|-1,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.024
|-0,30
|BIST LİKİT BANKA
|1.129
|-2,85
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.646
|-1,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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