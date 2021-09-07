Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.393-1,08BIST SINAİ2.551-1,07BIST GIDA, İÇECEK1.992-0,46BIST TEKSTIL, DERİ1.015-0,69BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.393
|-1,08
|BIST SINAİ
|2.551
|-1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.992
|-0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.015
|-0,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.602
|-1,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.993
|-1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.715
|-0,90
|BIST METAL ANA
|5.192
|-1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.628
|-0,84
|BIST MADENCİLİK
|1.518
|-2,52
|BIST HİZMETLER
|1.181
|-1,50
|BIST ELEKTRİK
|90
|-1,22
|BIST ULAŞTIRMA
|1.686
|-2,20
|BIST TURİZM
|313
|-1,09
|BIST TİCARET
|3.340
|-1,71
|BIST İLETİŞİM
|397
|-1,24
|BIST SPOR
|1.098
|-1,95
|BIST İNŞAAT
|1.930
|-1,14
|BIST MALİ
|1.426
|-1,51
|BIST BANKA
|1.336
|-1,78
|BIST SİGORTA
|5.256
|-1,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|959
|-0,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.239
|-1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|624
|-1,22
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.112
|-1,96
|BIST TEKNOLOJİ
|1.919
|-0,90
|BIST BİLİŞİM
|928
|-0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.027
|-0,43
|BIST LİKİT BANKA
|1.163
|-1,91
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.666
|-1,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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