Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.4410,97BIST SINAİ2.5790,44BIST GIDA, İÇECEK2.0020,63BIST TEKSTIL, DERİ1.0220,83BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.441
|0,97
|BIST SINAİ
|2.579
|0,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.002
|0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.022
|0,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.632
|0,53
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.019
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.731
|0,44
|BIST METAL ANA
|5.248
|0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.659
|0,60
|BIST MADENCİLİK
|1.558
|1,29
|BIST HİZMETLER
|1.199
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|91
|-0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|1.724
|0,78
|BIST TURİZM
|317
|0,70
|BIST TİCARET
|3.398
|0,13
|BIST İLETİŞİM
|402
|-0,24
|BIST SPOR
|1.120
|0,23
|BIST İNŞAAT
|1.952
|0,03
|BIST MALİ
|1.447
|0,72
|BIST BANKA
|1.360
|0,97
|BIST SİGORTA
|5.322
|0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|968
|0,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.256
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|632
|1,19
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.215
|0,45
|BIST TEKNOLOJİ
|1.936
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|928
|0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.031
|1,36
|BIST LİKİT BANKA
|1.185
|1,07
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.693
|0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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