Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3990,22BIST SINAİ2.567-0,36BIST GIDA, İÇECEK1.9890,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0140,48BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.399
|0,22
|BIST SINAİ
|2.567
|-0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.989
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.014
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.624
|1,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.018
|-0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.723
|-0,12
|BIST METAL ANA
|5.229
|-1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.637
|-0,14
|BIST MADENCİLİK
|1.538
|-0,85
|BIST HİZMETLER
|1.197
|-0,76
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,31
|BIST ULAŞTIRMA
|1.711
|-0,11
|BIST TURİZM
|315
|-0,66
|BIST TİCARET
|3.393
|-1,01
|BIST İLETİŞİM
|403
|-1,27
|BIST SPOR
|1.118
|-0,95
|BIST İNŞAAT
|1.951
|-1,54
|BIST MALİ
|1.437
|-0,52
|BIST BANKA
|1.347
|-0,55
|BIST SİGORTA
|5.321
|0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|959
|-0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.251
|-0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|624
|0,17
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.191
|-0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|1.930
|0,09
|BIST BİLİŞİM
|922
|0,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.017
|0,18
|BIST LİKİT BANKA
|1.173
|-0,63
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.689
|-0,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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