Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3890,58BIST SINAİ2.5770,32BIST GIDA, İÇECEK1.9830,16BIST TEKSTIL, DERİ1.009-0,04BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.389
|0,58
|BIST SINAİ
|2.577
|0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.983
|0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.009
|-0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.598
|2,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.024
|1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.725
|0,48
|BIST METAL ANA
|5.286
|-0,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.642
|-0,04
|BIST MADENCİLİK
|1.551
|0,30
|BIST HİZMETLER
|1.206
|0,07
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|1.713
|-0,01
|BIST TURİZM
|317
|0,81
|BIST TİCARET
|3.428
|0,12
|BIST İLETİŞİM
|408
|-0,18
|BIST SPOR
|1.128
|2,49
|BIST İNŞAAT
|1.982
|-1,83
|BIST MALİ
|1.445
|0,73
|BIST BANKA
|1.354
|0,48
|BIST SİGORTA
|5.314
|0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|960
|1,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.261
|0,94
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|623
|0,84
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.239
|0,74
|BIST TEKNOLOJİ
|1.928
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|919
|0,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.016
|0,78
|BIST LİKİT BANKA
|1.180
|0,50
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.702
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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