Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3640,82BIST SINAİ2.5680,20BIST GIDA, İÇECEK1.9801,07BIST TEKSTIL, DERİ1.0090,43BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.364
|0,82
|BIST SINAİ
|2.568
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.980
|1,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.009
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.564
|0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.002
|0,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.717
|0,84
|BIST METAL ANA
|5.292
|-1,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.643
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|1.546
|1,81
|BIST HİZMETLER
|1.205
|0,69
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.713
|1,55
|BIST TURİZM
|314
|1,93
|BIST TİCARET
|3.424
|0,65
|BIST İLETİŞİM
|409
|0,14
|BIST SPOR
|1.101
|1,22
|BIST İNŞAAT
|2.019
|0,23
|BIST MALİ
|1.434
|0,04
|BIST BANKA
|1.348
|-0,36
|BIST SİGORTA
|5.300
|0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|0,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.249
|0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|618
|0,89
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.200
|-0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|1.918
|-0,20
|BIST BİLİŞİM
|910
|0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.008
|-0,50
|BIST LİKİT BANKA
|1.174
|-0,36
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.696
|-0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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