Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3281,67BIST SINAİ2.5630,98BIST GIDA, İÇECEK1.9591,35BIST TEKSTIL, DERİ1.0050,58BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.328
|1,67
|BIST SINAİ
|2.563
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.959
|1,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.005
|0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.553
|2,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.984
|1,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.703
|1,26
|BIST METAL ANA
|5.345
|0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.647
|1,08
|BIST MADENCİLİK
|1.519
|0,02
|BIST HİZMETLER
|1.197
|0,63
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|1.687
|-0,01
|BIST TURİZM
|308
|2,61
|BIST TİCARET
|3.402
|-0,06
|BIST İLETİŞİM
|409
|2,39
|BIST SPOR
|1.088
|-1,83
|BIST İNŞAAT
|2.014
|1,50
|BIST MALİ
|1.434
|1,22
|BIST BANKA
|1.353
|2,58
|BIST SİGORTA
|5.293
|1,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|0,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.247
|-0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|612
|1,11
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.211
|3,55
|BIST TEKNOLOJİ
|1.922
|0,74
|BIST BİLİŞİM
|904
|0,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.013
|-0,22
|BIST LİKİT BANKA
|1.179
|2,52
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.698
|0,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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