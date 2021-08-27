Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2570,60BIST SINAİ2.5381,02BIST GIDA, İÇECEK1.9330,03BIST TEKSTIL, DERİ9991,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.257
|0,60
|BIST SINAİ
|2.538
|1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.933
|0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|999
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.523
|0,99
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.956
|0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.682
|0,88
|BIST METAL ANA
|5.323
|1,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.608
|1,22
|BIST MADENCİLİK
|1.519
|0,27
|BIST HİZMETLER
|1.189
|-0,21
|BIST ELEKTRİK
|89
|1,24
|BIST ULAŞTIRMA
|1.687
|-1,03
|BIST TURİZM
|300
|-0,01
|BIST TİCARET
|3.404
|-1,15
|BIST İLETİŞİM
|399
|-0,22
|BIST SPOR
|1.108
|0,33
|BIST İNŞAAT
|1.984
|2,33
|BIST MALİ
|1.416
|0,88
|BIST BANKA
|1.319
|0,85
|BIST SİGORTA
|5.237
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.248
|1,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|606
|0,34
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.032
|3,51
|BIST TEKNOLOJİ
|1.907
|0,29
|BIST BİLİŞİM
|895
|-0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.015
|0,39
|BIST LİKİT BANKA
|1.150
|0,81
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.694
|1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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