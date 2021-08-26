Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.232-0,41BIST SINAİ2.513-0,72BIST GIDA, İÇECEK1.932-0,34BIST TEKSTIL, DERİ9870,23BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.232
|-0,41
|BIST SINAİ
|2.513
|-0,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.932
|-0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|987
|0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.508
|-0,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.943
|-0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.667
|-0,80
|BIST METAL ANA
|5.233
|-0,97
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.565
|-0,92
|BIST MADENCİLİK
|1.515
|0,28
|BIST HİZMETLER
|1.192
|0,22
|BIST ELEKTRİK
|88
|1,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.704
|1,41
|BIST TURİZM
|300
|-3,18
|BIST TİCARET
|3.443
|0,14
|BIST İLETİŞİM
|400
|-0,31
|BIST SPOR
|1.104
|-1,21
|BIST İNŞAAT
|1.939
|0,15
|BIST MALİ
|1.404
|-0,75
|BIST BANKA
|1.308
|-0,60
|BIST SİGORTA
|5.229
|-1,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|-0,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.235
|-0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|604
|-1,90
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.862
|-0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|1.902
|-0,20
|BIST BİLİŞİM
|897
|-0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.011
|-0,54
|BIST LİKİT BANKA
|1.140
|-0,57
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.676
|-0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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